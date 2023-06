“Los animales tienen mucho que enseñarnos: son fuertes y resilientes”: Tatiana Aguayo

Tatiana Aguayo destaca que la alimentación es primordial para una buena tenencia responsable. Foto: Cortesía

¿Qué es y por qué es tan importante hablar de la tenencia responsable en Colombia?

Antes de adoptar o comprar un animal de compañía, tienen que mirar si cuentan con el tiempo y los recursos suficientes para hacerse cargo de él. La idea no es tener un animal por tenerlo, sino que cuando lo tengamos, lo podamos tener bien y le brindemos una alimentación saludable, completa y balanceada. Los animales no están para vivir en terrazas y cazar ratones, la idea es que su animal de compañía sea parte de la familia; también es importante no humanizarlo ni exagerar, porque eso también es maltrato.

El abandono animal ocurre cuando no se tiene una tenencia responsable. Muchos no entienden que adoptar es una decisión para toda la vida.

Adoptar y tener un animal de compañía es un compromiso para toda la vida. No se debe tomar una decisión impulsiva, sino entender que cuando se comprometan con ese animal será para siempre. La idea es que el animal tenga una buena vida saludable y llena de cariño, que no solo se enfoquen en el tema de sus necesidades físicas, sino también que se preocupen por sus necesidades emocionales.

Ringo ha trabajado de la mano con diversas fundaciones que se dedican a rescatar perros en estado de abandono y vulnerabilidad para garantizarles una vida maravillosa.

Parte de la tenencia responsable también es la esterilización, un procedimiento que mejora la calidad de vida de nuestro perro y aumenta el número de años que puede vivir.

Viviendo en un país como Colombia, donde hay tantos animales en condición de calle, pues el esterilizar es poner un granito de arena para que este problema se vaya reduciendo. Al esterilizar, estamos evitando que más animales nazcan para vivir vidas difíciles, llenas de maltrato, hambre y la indiferencia de los colombianos.

Sin embargo, aún existen muchos mitos sobre la esterilización. ¿Cómo acabar con ellos?

Les recomiendo a las personas que investiguen y se darán cuenta de que estos mitos no son verdaderos; al contrario, lo que hay son muchos beneficios. Por ejemplo, la esterilización puede evitar cánceres de mama y de útero, podemos eliminar el comportamiento territorial y agresivo, también se les baja la ansiedad y disminuye la agresividad. Sería genial que todo el mundo investigue, hable con sus veterinarios y vea los beneficios que trae esto. Por ejemplo, vayan a Efecto Ringo, ustedes se pueden meter a las redes sociales e informarse. Ellos siempre publican cosas muy interesantes e importantes para tener en cuenta cuando se tienen animales.

Con diversas campañas, Ringo ha logrado transmitir un mensaje de conciencia, responsabilidad, amor, cuidados adecuados, adopción para toda la vida, bienestar animal y alimentación de calidad.

Nos encanta colaborar con empresas como Ringo, que tienen como misión también la protección y el bienestar animal, y la idea no solo es vender, sino hacer que las vidas de los gatos y perros del país mejoren. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Ringo en una jornada de esterilización en Soacha, donde logramos esterilizar a muchos gatos y perros, lo cual no habría sido posible sin la ayuda de Ringo. Entonces, nos encanta este tipo de empresas que ayudan realmente no solo a través de la educación, sino también con las acciones.

El Efecto Ringo es un movimiento, es una forma de vida y es un acto de amor que busca generar conciencia y promover la tenencia responsable de los perros en Colombia.

¿Qué piensa de la última campaña de Ringo sobre tenencia responsable?

Esta última campaña que hicieron sobre tenencia responsable es muy importante para que la gente se dé cuenta de que adoptar no debe ser algo impulsivo, sino un acto pensado y hablado con la familia. Eso ayuda a mitigar y reducir las probabilidades de que, eventualmente, esos animales sean abandonados y que la convivencia entre tenedor y perro ojalá sea duradera y de calidad.

¿De qué manera podemos ayudar a los perros y otros animales qué están abandonados en el país?

Todos los ciudadanos pueden ayudar y cambiar la vida de un animal. Cada individuo puede hacer la diferencia. Si ustedes ven a un animal en un pueblito que está flaco, cómprenle comida; seguramente la está pasando muy mal. Es entender que, al igual que nosotros, ellos sienten y sufren.

La alimentación adecuada es un pilar fundamental de la tenencia responsable de perros. Proporcionar una dieta equilibrada y de calidad contribuye a su salud, bienestar y calidad de vida en general.

¿Qué cosas le han enseñado los animales en estos años?

Los animales tienen mucho que enseñarnos. Ellos son grandes maestros. Lo que más me impresiona es su resiliencia, ese aguante que tienen, que no debería ser así, pero a veces uno ve animales en unas condiciones que no entiende cómo siguen vivos, pero ellos tienen muchas ganas de vivir, y tienen el derecho de vivir vidas plenas, libres de dolor y maltrato, felices y llenas de amor.

