“Nuestra metodología da una mejor experiencia de aprendizaje”

La educación se transformó en un período muy corto, pero de forma significativa gracias a la pandemia. Y la innovación, acompañada de la tecnología, tiene mucho que ver en ese proceso. Por eso, en entrevista con El Espectador, Lorena Piñeiro, vicerrectora de Innovación Académica de la Universidad Ean, cuenta cómo esta institución logró acondicionar todo su funcionamiento al punto de hoy ofrecer un modelo Presencial Asistido por Tecnología (PAT), el cual le permitirá a millones de estudiantes poder seguir con sus estudios.

¿Qué tipo de necesidades encontraron en los estudiantes para crear el modelo PAT?

Venimos de enfrentarnos a una realidad que el mundo contemporáneo no había vivido y eso a nivel de academia evidentemente nos cambió la mentalidad de lo que veníamos haciendo. Una universidad como la Ean, que tiene más de 25 años de experiencia en educación virtual, rápidamente se movió con sus programas presenciales a una Presencialidad Asistida por Tecnología. Muchos estudiantes nos dijeron: “qué pasa si yo estoy fuera del país o me mudé, si por cuestiones laborales no alcanzo a llegar a la universidad”. Por eso, para quienes quieren ese acompañamiento, ese trabajo sincrónico y permanente, existe el PAT y por eso creamos el PAT nocturno, que es una alternativa y una metodología dentro de la modalidad presencial que le va a permitir tener alta calidad a un estudiante y así seguirse formando con la mejor experiencia de aprendizaje.

¿Cómo ampliar los beneficios de ser estudiante de la Ean en un contexto remoto?

Tenemos más de 25 años haciendo virtualidad. Lo que trasladamos fue todas las tecnologías, insumos, iniciativas y esfuerzos que tenemos en el modelo virtual y lo pasamos a un modelo presencial asistido. Si un estudiante no puede venir a la universidad, él puede tener todo el acceso a los servicios de bienestar de forma remota, como la atención psicosocial, actividades de expansión desde sus casas, acompañamiento y tutorías de profesores. La Universidad Ean tiene algo particular y es que hasta nuestros estudiantes que están en presencialidad in situ tienen a su disposición tres formas de desarrollarse: in situ, en el campus y PAT, que es asistida por tecnología o híbrida. Primero, tenemos un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), uno de las más sólidos que hay hoy en el mundo de la educación asistida por tecnología y Canvas, que nos permite hacer un acompañamiento espectacular. También tenemos Cisco WebEx para conectividad, entonces toda la tecnología que veníamos ya usando en un modelo virtual, la traemos al modelo PAT y todos los servicios de la universidad -como lo son de apoyo al estudiante, temas administrativos-, los tenemos en salas de Teams en las que el estudiante se conecta para hacer su matrícula o cualquier trámite que necesite simplemente a un clic.

¿Qué cualidades destaca de los profesores que hacen parte de la metodología PAT?

Cuando usted como estudiante está a nivel presencial, virtual o PAT, tiene que utilizar metodologías adaptadas al público con el que está trabajando. Al estar en un aula de clase, las didácticas que utilizo y la pedagogía va a ser muy diferente a cuando estoy frente a una pantalla. Por eso tenemos un programa de formación permanente que lo hacemos con nuestra Gerencia de Transformación Organizacional, no solamente en lo que tiene que ver con didácticas de aula y de clase a nivel remoto, sino también con nuevas tecnologías. Tuvimos un programa muy espectacular en pandemia que fue Ean Mentoría docente, que tuve la oportunidad de liderar, y consistió en tomar estos profesores que ya tienen un manejo muy avanzado en términos de tecnologías adaptadas a modelos remotos, didácticas y pedagogías innovadoras que puedan cautivar al estudiante y logramos mentorizar aquellos profesores que venían de un mundo más presencial y tradicional. Nosotros tenemos un curso autoformativo para profesores que enseñan tanto en modalidad virtual como en metodología PAT. Este curso lo tienen que hacer todos los profesores que están en la universidad.

¿Cómo eligieron las carreras que hacen parte del PAT Nocturno?

Por ahora solamente vamos con Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Mercadeo, Estrategia Comercial, Finanzas y Ciencias Económicas; en Ingeniería tenemos de Sistemas, y ahí hay un asterisco que hacer, porque todo lo que tenga que ser con laboratorios deberá hacerse in situ. Pero digamos que primero la selección de los programas tuvo que ver con aquellos que por sus características pueden ser mediados 100% por tecnología. En posgrados, estamos con Gestión de la Seguridad de Salud en el Trabajo, Gerencia de Proyectos y un MBA en Salud. Todos estos programas se pueden desarrollar 100% de forma remota. Por eso podemos hacerlo de manera muy tranquila cumpliendo con la promesa de valor que tenemos con nuestros estudiantes.

¿Cómo hacer sostenible en el tiempo el aprendizaje autónomo de un estudiante?

Son muchas las variables que entran a jugar para que un estudiante tome la decisión de no continuar sus estudios, pero la metodología, y la modalidad, sí juegan un papel muy importante, y creemos que es la metodología PAT, la cual va a ayudar muchísimo a aquellos estudiantes que quizás puedan estar hoy virtual, pero que por su disciplina y por su forma de aprender, no se sientan a veces tan acompañados porque es una modalidad especial para personas con unas características específicas. ¿Qué estamos pensando en términos de retención? Primero dar programas con toda la calidad que nos representa y cumplir con esa promesa de valor que como Universidad Ean tenemos que es la innovación académica, un modelo de aprendizaje activo, que está mediado por retos, que se están transformando constantemente. Somos una universidad muy dinámica que piensa en que el estudiante tiene que desarrollar competencias de lo que estén necesitando el mercado laboral y los emprendedores para poder crear las nuevas empresas del futuro.