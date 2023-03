¿Por qué no se puede perder The Last Of Us, la primera gran serie del año?

The Last Of Us logra combinar algunos de los mejores elementos de las series exitosas. Foto: Cortesía HBO

Las series se han convertido en una de las mejores compañías para las personas, en cómplices en momentos de soledad, en la razón para que amigos, parejas o familiares se reúnan en torno a algo y en una buena excusa para salir de la rutina e involucrarse en la historia de otros personajes.

Sin embargo, elegir la adecuada muchas veces resulta una tarea difícil, por lo tanto, estas son algunas razones para que, si no ha empezado a verla, se decida por The Last Of Us – TLOU y la deje en su lista de espera o empiece a verla ahora mismo.

Esta serie dramática original de HBO, que después de La Casa del Dragón es la de mayor audiencia en un estreno de la plataforma, está basada en el videojuego aclamado por la crítica del mismo nombre, que fue desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation.

Es tal su impacto y sus buenas críticas, que capítulo a capítulo The Last Of Us está logrando que su nivel de audiencia suba, contrario a lo que pasa con la mayoría de las series. Esto lo aseguran los datos publicados por Forbes, quiénes aseguran que incluso las más exitosas de HBO, como Juego de Tronos, Euphoria o White Lotus 2, perdieron algunos seguidores con el paso de la trama, contrario a lo que está pasando con TLOU.

Según las cifras compartidas, este drama comenzó su estreno con 4,7 millones de espectadores en HBO en Estados Unidos, luego subió hasta los 5,7 millones en su segundo episodio (un 22 % más aproximadamente), creció un 12 % más en el tercer capítulo que acumuló 6,7 millones de fans y en el cuarto consiguió 7,5 millones de espectadores, otro 17 % más que el anterior. Seguro hay muy buenas razones para que tantas personas se conecten con la serie y usted puede conocerlas desde la comodidad de su hogar.

De qué se trata

The Last Of Us logra combinar algunos de los mejores elementos de las series exitosas. Los creadores vieron la oportunidad y el poder de la franquicia, que logró más de 1,3 millones de copias vendidas en su primera semana y 17 millones en 2018, y se convirtió en un reconocido juego premiado y aclamado por la crítica, que cuenta con un seguimiento masivo y dedicado que defiende la historia postapocalíptica sobre la esperanza, el amor y la pérdida.

TLOU tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel Miller (Pedro Pascal), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie Williams (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Además de Pascal y Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson y Troy Panadero complementan el gran elenco que lo cautivará desde los primeros minutos.

¿Qué espera para empezar a verla? Los primeros capítulos ya están en HBO Max.