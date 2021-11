Postúlese para participar en el concurso literario con más historia del país

Al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2003, la escritora Susan Sontang mencionó que “cada logro literario significativo es, en última instancia, parte de la literatura del mundo, nos hacemos más receptivos a lo foráneo, a lo que no es ‘nosotros’”. Con esto se puede considerar que escribir es una manera de formar parte del mundo y la literatura sería un rastro en la cultura.

Con el fin de que este rastro se marque con la ayuda de más voces y así, el ‘nosotros’ sea más honesto, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia abrió la convocatoria para el Concurso Nacional de Novela y Cuento, el cual no solo es el concurso literario más antiguo de Colombia, sino también es el que más talentos ha descubierto.

Desde 1991, año en que inició el Concurso, los ganadores siempre han sido premiados con un reconocimiento económico y con la publicación de la obra. En esta edición se entregarán $25.000.000 al ganador de novela y $15.000.000 al ganador de cuento.

Además, como gran novedad, se formalizó una alianza con la editorial Penguin Random House Colombia, que se encargará del proceso integral de edición, impresión, lanzamiento y promoción de las obras ganadoras. Por lo cual, como parte del premio, los ganadores tendrán la formalización de un contrato con dicha editorial, para la publicación de la primera edición de las obras ganadoras, después de que el jurado haya dado su veredicto inapelable en 2022.

Esta alianza aportará experiencia para impulsar la carrera literaria de las personas premiadas, pues les brindará el respaldo necesario para pasar por un proceso editorial exigente y llegar a un amplio público de lectores. Gilmer Mesa, ganador en 2015 con la novela La Cuadra, mencionó que, “ganar este concurso fue el inicio de mi carrera como escritor. Ha significado que me voy a dedicar a la literatura y que voy a escribir hasta que me muera”.

Al concurso se podrán postular personas con ciudadanía colombiana, naturales o nacionalizadas, mayores de edad, residentes o no en el país con una obra (novela y/o colección de cuentos) original e inédita; escrita en español, de tema libre (que no se enmarque en el género de literatura infantil) y que no haya sido premiada ni haya participado anteriormente en este concurso ni en ningún otro. Las personas interesadas podrán realizar la inscripción en el sitio web del Concurso Nacional de Novela y Cuento.

Desde que comenzó el Concurso han participado 5.117 escritores y se han premiado 32 obras, entre novelas y cuentos. De igual forma, han participado 45 jurados nacionales e internacionales entre los que resaltan Leila Guerriero, Martín Caparrós, Hernán Casciari, Santiago Gamboa, Pilar Quintana, entre otros.