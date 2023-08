Transformación laboral: del espacio fijo al coworking en la era postpandemia

Esta empresa cuenta con nueve sedes en Colombia y una en República Dominicana. Foto: Cortesía Tinkko Coworking

La forma de trabajo rutinaria y convencional en una oficina fija se ha modificado con el paso de los años y más tras la pandemia del Covid-19, la cual aceleró la puesta en marcha de las jornadas híbridas y el teletrabajo.

Cada vez son menos las personas que se visualizan en un mismo espacio adelantando jornadas extensas, por lo que el coworking se ha presentado como una solución alterna para facilitar la comodidad de los trabajadores mientras refrescan su mente en nuevos ambientes.

Con este escenario claro, Tinkko Coworking le apuesta a impulsar la creatividad en el país, proporcionando espacios para que cientos de profesionales, a través de sus emprendimientos y negocios, puedan apoyarse entre sí y convertir sus proyectos en realidad.

Hablamos el CEO de la compañía, sobre la apuesta de Tinkko para consolidarse como uno de los espacios de trabajo más flexibles de la región.

El coworking ha tomado fuerza en los últimos años, ¿por qué es relevante en la vida laboral?

En esta era postpandemia la itinerancia y el trabajo remoto se volvió muy importante, de manera que los empleados no quieren trabajar en un esquema tradicional y en un solo sitio. Buscan flexibilidad para poder hacerlo a veces en la casa, la oficina, o cualquier otro lugar. Eso lleva a que sea más complejo dimensionar el tamaño de las oficinas en las empresas y la frecuencia con que las van a usar. Puntos que influyen en la fidelización de los empleados.

¿Cómo explicaría los beneficios de trabajar en Tinkko coworking en vez de oficinas convencionales?

Las ganancias son varias desde el punto de vista de quien contrata y del empleado. En el primero, se logra inmediatez para arrancar operación porque no se pierde tiempo en arrendar o comprar y luego diseñar y adecuar oficinas. Sumado a que no tendrán que contratar servicios como internet, aseo y demás. Ofrecemos una solución no sólo flexible, sino también simple que permite el crecimiento por demanda.

Por otro lado, si nos vamos a la otra visión (la del usuario) se entra a trabajar en un ecosistema diverso en el que se convive con diferentes personas, profesionales y empresarios por mencionar algunos. Todos ellos comparten un ambiente diseñado para que sea agradable, amplio y presto al esparcimiento en las zonas de descanso y a la concentración en las áreas de trabajo. El coworking permite crear redes de contactos y sumar con personas de otras disciplinas y negocios.

Ya cuentan con tres sedes en Bogotá, cuatro en Medellín y una en Cali y Barranquilla. ¿Tienen una cifra aproximada de usuarios en el país?

Contamos con cerca de 2.300 puestos de trabajo instalados de capacidad solo en la capital. El número de usuarios por escritorio fluctúa y es dinámico; pero puede estar fácilmente entre uno y dos al día. Si hablamos del histórico han pasado más de 10.000 empleados, empresarios o emprendedores por nuestras oficinas en los seis años que llevamos de operación.

Están prontos a cumplir su séptimo aniversario en Colombia y en este tiempo se han consolidado como uno de los espacios de trabajo más flexibles...

Sí, esa era y seguirá siendo nuestra meta. Tenemos competidores internacionales de gran tamaño; pero independientemente de ello somos líderes de origen 100 % colombiano desde hace varios años. Hoy contamos con nueve sedes a nivel nacional y en junio decidimos ampliar nuestros horizontes y abrimos nuestra primera sede internacional en Santo Domingo, República Dominicana.

Nos hemos propuesto una meta y es ser la empresa de coworking más flexible del planeta, suena un poco ambicioso, es cierto; pero realmente lo tenemos como un propósito. En Colombia lo logramos no solamente en nuestros contratos, también en los tiempos de estos, el tamaño de las oficinas y la facilidad para acceder a nuestros servicios.

Eliminamos la mayor cantidad de restricciones posibles para que los empresarios se acerquen a uno de nuestros coordinadores y puedan incluso visitar previamente los espacios para conocerlos de primera mano. Nos adaptamos al máximo a la necesidad que tengan los usuarios.