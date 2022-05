Trabajo remoto en tecnología: casos de éxito de profesionales colombianos

EPAM Anywhere ofrece más de 1.000 puestos de trabajo en más de 18 países. Foto: Pixabay

Después del golpe de COVID-19, muchos especialistas en tecnología se dieron cuenta de que nunca volverían a ser los mismos. Trabajar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tener largos viajes al trabajo y estar atado al mismo lugar de trabajo día tras día ya no atraía a las personas que comenzaban a apreciar su libertad, espacio personal y el networking sin fronteras.

Es el caso de Juliana Díaz, analista de datos, y Carlos Cardona, analista de negocios sénior, quienes cambiaron con éxito al trabajo remoto del trabajo de tiempo completo gracias a su empleo con EPAM Anywhere[OL1] , la plataforma digital de trabajo de forma remota que funciona en más de 16 países, incluida Colombia. Hoy comparten sus historias personales sobre cómo se las arreglan para trabajar de forma remota y mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida.

¿Cómo empezó en la industria tecnológica?

Juliana Díaz: Cuando recién comencé mi carrera después de la universidad, entré en varias áreas profesionales diferentes y me di cuenta de que no eran de mi agrado. Además, todos mis trabajos anteriores requerían que trabajara en la oficina y no estaban conectados con tecnologías.

Entonces, la razón por la que cambié a trabajar en tecnología fue que podía usar mi propia experiencia para generar nuevas ideas. Para esto necesitaba investigar nuevos temas y encontrar respuestas creativas, lo cual realmente me atraía.

Carlos Cardona: Empecé mi carrera profesional hace cinco años en una empresa colombiana de software. A lo largo de los años, he ido adquiriendo más experiencia en análisis de negocios trabajando en diferentes proyectos, incluida la creación de productos desde cero, incluyendo dominios como el legal, las finanzas y la seguridad, y con personas de diferentes países. En algún momento, comencé a aprender inglés para expandir mis oportunidades profesionales.

Asumí diferentes desafíos para garantizar flujos de trabajo transparentes, poder explicar todos los requisitos del proyecto a nuestros equipos internacionales, experimentar con varios proveedores de tecnología y servicios de terceros, así como aprender a gestionar las expectativas de las partes interesadas y los clientes.

Creo que todo eso me convirtió en la persona que soy hoy y me abrió el camino a una empresa como EPAM Anywhere, que requiere que seas muy profesional en la comunicación con los colegas y clientes.

¿Qué encuentra tan especial acerca de trabajar de forma remota?

Juliana Díaz: Cuando llegó la pandemia, la empresa en la que trabajaba pasó al modo de trabajo remoto y la verdad es que me encantó. Me encanta trabajar desde casa y ahorrar tiempo en los desplazamientos diarios que suelen durar hasta dos horas al día. También me di cuenta de que era buena administrando mi propio tiempo. Incluso si no me despertara a las 8:00 a.m., podría comenzar más tarde, hacer mi trabajo y obtener buenos resultados.

Carlos Cardona: El trabajo remoto es una nueva dinámica en el siglo XXI, y definitivamente debería quedarse como una opción para ayudar a las personas a administrar su tiempo y equilibrar mejor su vida y su trabajo.

También es genial lo flexible que puede ser esto. Personalmente, disfruto viajar por Colombia y agradezco poder trabajar regularmente desde nuevos lugares.

¿Es posible combinar el trabajo a tiempo completo con el mantenimiento de un estilo de vida activo?

Carlos Cardona: Lo es, siempre y cuando seas profesional con tus responsabilidades, sepas distribuir tus objetivos del día y dedicar tiempo a todas tus tareas actuales.

Juliana Díaz: Anywhere me ofreció esta libertad de trabajar completamente a distancia, entonces sí es posible. Me encanta viajar, así que para mí es una oportunidad perfecta para salir de la ciudad el fin de semana o hacer un viaje corto al Caribe. El trabajo remoto me permite combinar todo eso, al mismo tiempo que hago viajes cortos para descubrir el mundo y aprender sobre nuevas culturas.

¿Es el trabajo remoto una ventaja o un obstáculo cuando se trata de crecimiento profesional?

Juliana Díaz: El trabajo remoto definitivamente no es un obstáculo. Anywhere proporciona a todos los empleados una hoja de ruta clara de desarrollo profesional, por lo que sé exactamente cuándo podré convertirme en analista de datos sénior y qué debo hacer para lograrlo.

Me ha faltado esta hoja de ruta clara de crecimiento hasta que me uní a Anywhere. Ahora tengo esta transparencia para avanzar en mi carrera profesional, además de oportunidades de certificación, tutoría y apoyo de mis colegas.

Carlos Cardona: El trabajo remoto me ha ofrecido muchas oportunidades, estoy feliz de apoyar todo tipo de actividades que tenemos dentro de nuestro programa Anywhere Ambassadors, incluidas charlas, seminarios web, artículos de blog, etc. También contribuyo al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad local de Anywhere aquí en Colombia.

Al igual que Juliana, también establecí mis objetivos de desarrollo profesional y mi hoja de ruta para la mejora de habilidades con miras a convertirme en director de Producto como mi próxima etapa profesional. EPAM Anywhere fomenta el crecimiento profesional y personal. En este momento estoy trabajando para mejorar mis habilidades en gestión de entregas y mis conocimientos sobre la nube. También continúo tomando clases gratuitas de inglés.

¿Cómo amplía sus horizontes el trabajo a distancia en un entorno internacional?

Juliana Díaz: Mi proyecto tiene un equipo disperso geográficamente. Todos los días, puedo aprender sobre todos y todo lo que sucede en todas partes. El ambiente es muy bueno porque tenemos reuniones diarias y se pueden realizar tareas en el momento que le resulte conveniente, excepto que necesita iniciar sesión en la reunión para compartir en qué ha estado trabajando.

Carlos Cardona: Anywhere es mi primer lugar de trabajo donde necesito hablar inglés el 100 % de mi tiempo, lo cual fue una de mis principales razones para ingresar a la empresa. La otra razón fueron los proyectos internacionales, y obtuve uno. En este momento estoy trabajando para un cliente minorista de los EE. UU. en un equipo donde el 90% de sus integrantes no están ubicados en Colombia. Me enorgullece decir que comencé a recibir reconocimiento y comentarios valiosos que me ayudan a mejorar.

En pocas palabras, ¿qué le diría a cualquier persona interesada en unirse a EPAM Anywhere?

Juliana Díaz: Es la primera empresa en la que he trabajado que tiene todo tan bien documentado y organizado. También es donde el trabajo remoto puede integrarse perfectamente en el estilo de vida de uno, lo cual puedo confirmar personalmente.

Carlos Cardona: Yo diría que eres dueño de tu tiempo y de los objetivos que quieres alcanzar, con la oportunidad de elegir el proyecto en el que quieres trabajar. Es un buen lugar para construir tu carrera y desarrollar tus habilidades.

Cabe recordar que EPAM Anywhere es un programa global, una empresa internacional de ingeniería de software, que ofrece más de 1000 vacantes remotas en TI en más de 16 países, incluida Colombia. Actualmente, hay más de 3000 profesionales de múltiples especializaciones tecnológicas que trabajan de forma remota en los proyectos internacionales para algunas de las marcas más conocidas del mundo. También puede conocer más sobre nuestra plataforma de trabajo remoto en Facebook o LinkedIn.