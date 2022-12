Trae tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y disfruta excelentes beneficios

En el Fondo Nacional del Ahorro la administración de sus ahorros no genera ningún tipo de cobro, no se pagan comisiones por retiros parciales o totales y sus aportes están exentos del 4x1000. / Pixabay Foto: Pixabay

Las cesantías son una prestación social a la que todos los trabajadores con un contrato laboral tienen derecho. Estas equivalen a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional al tiempo laborado y pueden ser utilizadas, de acuerdo con la Ley, para adquisición o remodelación de vivienda; educación superior; compra de acciones de entidades públicas, apertura de una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual con el FNA o como un ahorro en caso de quedar sin empleo. Así mismo, en el Fondo Nacional del Ahorro, estos ahorros son el vehículo para cumplir el sueño de adquirir vivienda; te invitamos a traer tus cesantías y a estar preparado para cuando la oportunidad de tener vivienda propia llegue.

Tener las cesantías en el FNA tiene grandes beneficios:

Para facilitar el acceso a vivienda a todos sus afiliados pueden aplicar a un crédito hipotecario directamente con el fondo sin tener que acudir a otra entidad financiera; para el cual cuenta con un portafolio para vivienda nueva o usada, sea VIS o No VIS; los rendimientos de sus aportes se calculan con base en la UVR (Unidad de Valor Real) a diciembre del 12% E.A. y de esta forma no pierden su capacidad adquisitiva con el tiempo; además la

administración de sus ahorros no les genera ningún tipo de cobro, no pagan comisiones por retiros parciales o totales y, finalmente, sus aportes están exentos del 4x1000. El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad con 54 años de experiencia, solidez y rentabilidad que, a octubre de 2022, cuenta con utilidades netas del orden de $207.658 millones. Cabe resaltar que, si bien es una empresa industrial y comercial del Estado, no recibe un presupuesto del Gobierno nacional para operar, lo que la hace una entidad autosostenible.

El proceso de afiliación es ágil, sin intermediarios y gratuito, lo puedes realizar en cualquiera de sus 68 puntos de atención a nivel nacional o a través de su portal web www.fna.gov.co, las 24 horas del día y desde cualquier lugar; solo debes diligenciar el Formulario Único de Solicitud de Afiliación, que puedes solicitar en un punto físico o descargarlo de la página, y contar con una copia legible de la cédula de ciudadanía. Aquí puedes ampliar la información.

Todos estos beneficios y solidez financiera hacen del Fondo Nacional del Ahorro, el mejor lugar para tener tus cesantías, te invitamos a tomar una excelente decisión para tu futuro.