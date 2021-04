Viajes Inmóviles, alivio para la mente sin salir de casa

“Quiero que los sonidos sean un dispositivo de memoria, que impliquen volver a habitar un lugar desde nuestros recuerdos, lo que sentíamos y quienes éramos cuando hicimos un viaje”, dice Laura Ubaté, creadora de Viajes Inmóviles, un pódcast para transportarnos desde casa.

Los días de cuarentena y confinamiento no han sido excusa para conocer nuevos lugares, transportarnos en el tiempo y disfrutar de los mejores destinos del mundo.

Los libros, los recorridos virtuales, las recetas tradicionales y los pódcast son algunas de las opciones que la tecnología y la virtualidad nos dan para que los amantes de los viajes, descubramos el mundo desde casa.

Viajes Inmóviles, por ejemplo, es un pódcast que surgió una noche cuando Laura Ubaté, su creadora, no podía dormir. Ella sentía que en cada día de cuarentena estaba perdiendo contacto con el mundo. Entonces encontró una carpeta en su computador con grabaciones que había recolectado en sus viajes y escucharlos le cambió tanto el ánimo que creó este pódcast como un alivio para la mente.

Curiosa, trascendental y su DJ de confianza, así se describe la locutora, productora y comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, quien habló con El Espectador sobre la pasión por los viajes, los destinos que quiere conocer cuando pase la crisis por la pandemia y la historia de Viajes Inmóviles.

La han ayudado con su trabajo Los Naked en el arte y el Mad Tree con la música.

¿De dónde nace su pasión por los viajes?

He viajado para responder a momentos de búsqueda en mi vida. Decidí no atesorar grandes bienes, no irme de fiesta, sino ahorrar todo lo que podía para viajar y ganar experiencias. Los viajes me han revelado mi propia cultura en contraste con otras formas de ver el mundo. Grabo los lugares para recordarme las sensaciones que viví. El primer viaje que hice sola es el que está en el primer episodio de este podcast.

¿Cómo hacerlo por medio de un podcast?

Quise crear una experiencia sensorial para revisitar esos viajes, eso es lo que trabajo en cada uno de estos episodios. Quiero que los sonidos sean un dispositivo de memoria, que impliquen volver a habitar un lugar desde nuestros recuerdos, lo que sentíamos y quienes eramos cuando hicimos un viaje. Cuido mucho los detalles para que tengan el balance adecuado entre mis recuerdos y las características del lugar.

¿Cómo surgió Viajes Inmóviles?

Este podcast surgió una noche de domingo cuando no podía dormir. Fue una de varias noches en las cuales sentía que en cada día de cuarentena estaba perdiendo contacto con el mundo, me creaba nostalgia y ansiedad. Encontré una carpeta en mi computador con grabaciones que he recolectado en todos mis viajes, escucharlos me cambiaron todo el ánimo y me dieron una perspectiva nueva, así que decidí trabajar con esas grabaciones para crear un podcast que sea un alivio para la mente.

¿Cuál ha sido el viaje que más recuerdas?

Todos tienen su característica especial, pero últimamente he pensado mucho en el viaje que hice a Japón. Lo he revisitado porque allí aprendí la importancia de la espiritualidad en momentos cotidianos y el compromiso colectivo que tiene esta cultura. En ese lugar, sin conocer el idioma o saber leerlo, no tenía más remedio que seguir las indicaciones de todos los lugares como: "Sigue la línea hasta la salida" o "coloca tus morrales aquí" o "revisa los horarios". Al rato eso me hizo confiar en que las indicaciones públicas estaban ahí para hacer la vida más fácil y creo que es algo tenemos que incorporar mucho: confiar en el colectivo para el bienestar individual.

¿Cuál destino nacional y cuál internacional sueña con conocer?

¡Me falta conocer Chocó! Era uno de mis planes para este año. Sueño conocer Berlín, su diversidad artística me da mucha curiosidad.

Además de podcast, ¿cómo más crees que podemos viajar sin movernos de casa?

Tenemos que confiar en que nuestra mente está a cargo de nuestras emociones y canalizarlas lo mejor que podamos. Para mí la forma más efectiva de viajar ahora es a través de los libros, que al final del día también son viajes inmóviles a la mente de otra persona en otro momento y lugar.