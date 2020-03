Amazon suspende casi 4.000 cuentas por abuso de precios

Amazon.com Inc. dijo que ha retirado más de medio millón de anuncios y suspendió más de 3.900 cuentas de vendedores en Estados Unidos por violar las políticas de precios justos.

Le recomendamos: El día que una multitud disparó el precio de los alimentos

La firma desplegó un equipo dedicado a identificar e investigar productos de “precio injusto” que tienen una gran demanda, como máscaras protectoras y desinfectantes para manos.

“También estamos compartiendo información de manera proactiva con los fiscales generales estatales y los reguladores federales sobre vendedores que sospechamos que han participado en el abuso de precios atroz de productos relacionados con la crisis COVID-19”, informó la compañía en un comunicado el lunes.

Desde que la propagación de coronavirus se intensificó en Estados Unidos, ha habido una alta demanda de desinfectantes para manos, papel higiénico, toallitas antibacteria, carne y sopa de lata, entre otros productos. Algunas personas han intentado vender productos de limpieza y otros suministros a precios inflados en Amazon, EBay Inc. y otros sitios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el lunes para evitar el acaparamiento y el aumento de precios de suministros.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!