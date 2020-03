Camila Sodi, actriz de "Distrito salvaje", estaría enferma de coronavirus

EFE

Con un llamado a "cuidarnos entre todos", la actriz mexicana Camila Sodi anunció que su hija con el actor Diego Luna, Fiona Luna, dio positivo en la prueba del coronavirus, por lo que asumió que ella, quien tiene todos los síntomas, también estaría enferma.

"Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual les estoy contando eso es que entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar 'tips'", dice Sodi en su cuenta de Instagram.

Anteriormente, la actriz de las series "Niñas mal", "Distrito salvaje" y "Luis Miguel: la serie" había anunciado que se recluiría en su casa junto con sus hijos, pues tanto ella como su familia habían tenido contacto con un amigo que había salido positivo en la prueba del COVID-19, por lo que habían tomado la decisión de tomar precauciones.

"No todos tenemos síntomas iguales, algunos tienen fiebre, yo nunca subí de los 37,5 grados, dolores de panza (estómago), la panza revuelta con mucho gas, la boca seca... Si tienes 30 o menos y no tienes calentura fortísima y no sientes que no puedes respirar, por favor no vayas a hacerte la prueba y quédate en tu casa", añadió Sodi, sobrina de Thalía.

En el mensaje, Camila Sodi añadió que ha estado haciendo ejercicio y actividades que la han hecho sentirse mejor e invitó a las personas por ese medio a contar sus experiencias y consejos que los han ayudado a sentirse mejor.

"Abramos la comunicación, contémonos cómo nos sentimos, qué nos hizo sentir mejor y hagámonos sonreír. Es un momento en que tenemos que tomar más ligera la vida y hacernos reír los unos a los otros", menciona.

Por último, insistió en la necesidad de no ser "irresponsable" y no salir a la calle, además de recordar que hay pruebas rápidas que no son 100 % infalibles por lo que es mejor quedarse en casa.

"Guárdense en sus casitas. Quiero que todos estén sanos, que nos apoyemos y que nos mandemos amor", finalizó.

* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".

