Cancelan las llegadas de cruceros a Cartagena por el coronavirus

-Redacción Salud

Después de reportar el primer caso de coronavirus en Cartagena, el Gobierno Distrital de esta ciudad tomó medidas de contención para evitar que se propague la infección, que ya ha contagiado a nueve personas en total en Colombia según el último reporte del Ministerio de Salud. Por eso, las autoridades de la Heroica han cancelado las llegadas de los cruceros hasta el 30 de junio de este año. Esto significa que 45 navíos programados, con 150.000 pasajeros a bordo, no podrán atracar al puerto de la ciudad amurallada. (Lea la actualización en vivo ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Aquí le contamos)

La medida empezará a funcionar desde este jueves 12 de marzo con la primera llegada de un crucero, previsto para las 6:00 a.m. En conversación con Caracol Radio, el Capitán de Fragata, Jorge Enrique Uricoechea, capitán del Puerto de Cartagena, contó que "los cruceros que tenían programado arribar a Cartagena y que ya no lo harán, son: el Emerald Prince, Aida Luna y Queen Victoria con 6.793 pasajeros y 2.759 tripulantes. Estos tres cruceros vienen de Panamá, uno con turistas ingleses y otro de alemanes. El tercer crucero viaja con pasajeros de distintas nacionalidades”, explicó.

Lo mismo pasará con otros cruceros en los próximos días hasta que, como aseguró el alcalde William Dau Chamat, no se tenga certeza de que la enfermedad, Covid-19, no haya sido contenida. Más aún sabiendo que hay "información de que en estos cruceros específicos viajan pacientes que aunque no se ha determinado si tienen o no coronavirus, sí hay varios con síntomas respiratorios", informó el Álvaro Fortich, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), también citado en la misma cadena radial.