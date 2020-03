Claudia López solicitará al Gobierno Nacional suspender el pago de servicios públicos

La alcaldesa de Bogotá aseguró que no tiene las facultades para ordenar la suspensión del pago en los servicios públicos, por lo que solicitará al Gobierno Nacional que lo permita mientras dura la cuarentena. Esto pensando en las familias que por el aislamiento no están generando ingresos.

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a los bogotanos estar tranquilos y no angustiarse por la medida de cuarentena decretada por el presidente, Iván Duque, ayer en la noche. Al presentar las cifras de abastecimiento de la ciudad aseguró que está garantizado que las tiendas, panaderías y supermercados están y continuarán abiertos.

Al mediodía de este sábado brindó un balance con lo que va del segundo día de este simulacro. Parte de lo más destacable es que pedirá al Gobierno Nacional que suspenda el pago de servicios públicos. Esto pensando en las familias que por estos días dejan de tener ingresos económicos producto del aislamiento.

Hasta el momento esta medida es solo una propuesta, pues López reconoce que no cuenta con las facultades para ordenarlo, razón por la cual eleva la solicitud al Gobierno Nacional. De ser aceptada su iniciativa, la suspensión del pago en los servicios públicos irá del 20 de marzo al 20 de abril.

Quedan varias preguntas en el aire como el detalle de los servicios que serán incluidos o, si una vez vencido el plazo llegará la tarifa de un mes o el acumulado. Hay que esperar entonces a que se definan los detalles y que el presidente Iván Duque comunique su respuesta.

Estos son otros puntos que tocó la alcaldesa durante su intervención:

“Sabemos que una de las cosas que más le preocupa a la gente es la comida y queremos decirles que está garantizada, que no se angustien los bogotanos que todos tendrán acceso a la comida”, aseguró y aclaró que cualquier día a lo largo del Simulacro y de la cuarentena se podrá hacer mercado y comprar los elementos de primera necesidad.

La mandataria destacó que la Línea 123 está funcionando adecuadamente y pidió a los bogotanos seguir cumpliendo con la realización del simulacro hasta el final. Frente a los casos de Covid-19, la alcaldesa destacó que se ha comportado de acuerdo con la estadística, según la cual la mayoría de los enfermos no presentan síntomas de gravedad.

El balance de cómo ha transcurrido el Simulacro Vital obligatorio en la ciudad a corte del medio día son:

Movilidad

En la troncal Transmilenio se han movilizado 98.588 pasajeros, lo que implica una reducción del 88% respecto al sábado anterior, 14 de marzo de 2020. En el componente zonal y dual se han movilizado 93.816 pasajeros, lo que implica una reducción del 80% respecto al sábado 14 de marzo de 2020.

Hasta las 11:00 de la mañana se había inmovilizado dos vehículos y se había impuesto 24 comparendos, sin embargo, en entre ayer y hoy se han impuesto un total de 393 comparendos en la ciudad.

Además, se presenta una disminución del 85% en los viajes en el aeropuerto y la velocidad promedio que se ha registrado en la ciudad hasta el mediodía es de 34 km/h.

Abastecimiento

Entre ayer y hoy a las 6:00 de la mañana ingresaron a la central de abastos, Corabastos, un total de 2.281 vehículos con cerca de 18.332 toneladas, suficiente para garantizar el abastecimiento de la ciudad. Esta central está desplegando un plan para evitar las aglomeraciones durante la operación.

También, se reporta operación normal de reabastecimiento en las tiendas de barrio de productos que estaban agotados como sal, papel higiénico y leche en bolsa. Por otro lado, unas 20 plazas de mercado, entre públicas y privadas, están funcionando con normalidad y plenamente abastecidas.

Las empresas que están prestando el servicio a domicilio funcionan con normalidad.

Salud

Según la alcaldesa, este sábado están operando 14 equipos de atención médica domiciliaria con capacidad de atender en toda la ciudad. Se realizaron 25 visitas domiciliarias donde se atendieron 77 consultas. Desde el 6 de marzo se han hecho 299 atenciones domiciliarias relacionadas con posibles síntomas de gripa.

Respecto a la donación de sangre, gracias a la solidaridad ciudadana y el compromiso de nuestro equipo de colaboradores del Banco de Sangre se pudo colectar en conjuntos residenciales 68 unidades de sangre, la mayoría (95%) O+. Además, se han dispuesto seis equipos de colecta de sangre que estarán visitando conjuntos residenciales. Esta estrategia permitirá aumentar las reservas y proveer de sangre y hemocomponentes a la red hospitalaria.

Quienes puedan donar sangre por favor llamar a los siguientes teléfonos: 3649577, 313425778, 3133055262, 3203474549, 3102134523. Los equipos pueden dirigirse a los conjuntos residenciales que así lo requieran.

Mujer

La Línea Púrpura está prestando la atención y cubrimiento del 100% de las llamadas. Entre ayer y hoy se han atendido 194 llamadas; 76 conversaciones con WhatsApp y 11 llamadas abandonadas.

Los motivos de la llamada son violencia (8), salud mental (1), malestar emocional (1) e información para activación de rutas (1). La modalidad de violencia reportada es física (2), sexual (1), psicológica (8), y económica (4).

Tenga en cuenta que las llamadas relativas a violencia se activó la ruta de atención dando aviso a las autoridades correspondientes (fiscalía, policía, comisaria de familia, entre otras) e iniciando el seguimiento al caso.

Encuestas telefónicas a personas en su casa 21 de marzo, cierre a 11:00 horas

De las personas entrevistadas por teléfono en sus casas se encontró que dos de casa 10 personas salieron a la calle a comprar víveres, 1 de cada 10 salió a pasear a una mascota y 7 de cada 10 se quedaron en casa. En el 60% de los hogares encuestados por teléfono, al menos una persona salió a trabajar entre ayer y hoy.

Además, el 31% de las personas encuestadas cree que la convivencia en su hogar va a ser fácil o muy fácil, el 62% piensa que va ser una convivencia normal y el 7% piensa que va a ser muy difícil. La razón fundamental por la cual ese 7% piensa que va a ser difícil, es por no contar con recursos económicos (37%). El 25% cree que el aislamiento puede producir más violencia intrafamiliar.

Otro dato muy importante es que el 73% de las personas encuestadas piensa que puede contagiarse de Covid-19, mientras el 22% piensa que es nada probable que se contagie. El 5% no sabe o no responde.

Por otro lado, verse obligado a salir durante el aislamiento le produce sentimiento de angustia al 42% de los encuestados, tranquilidad al 24% y otras emociones al 34%. Cumplir con la medida de aislamiento produce un sentimiento de tranquilidad al 57% de los encuestados, de satisfacción al 20% y otros sentimientos al 23%. Además, el 98.5% de las personas conocía que se iba a hacer un simulacro y el 94% escuchó las recomendaciones.

Esquema de atención dispuesta para simulacro vital

La Alcaldía ha dispuesto cuatro alojamientos temporales para atender población vulnerable durante el simulacro:

*Coliseo CDC Servitá. Calle 165 # 7-38. Personas de contacto: Humberto Villa. Cel:310-8661787/315- 8027832, Paola Mesa - Subdirectora Local Usaquén. Cel: 313 4881447

*Coliseo CDC Lourdes. Alojamiento exclusivo para adultos mayores. Av. Comuneros - calle 6 No 3-00. Personas de contacto: Luis Gabriel Cruz. Cel: 313-4881446/304- 3907928, Víctor Valenzuela - Subdirector Local, Subdirección Localidad Santa Fe - Candelaria Cel: 313 4881459

*CADIS Zona centro. Calle 21 No. 14 – 16. Persona de contacto: Deisy Olarte - 301 6671671

*CCD La Victoria. Alojamiento exclusivo para personas migrantes

Esos cuatro alojamientos temporales podrán brindar alimentación y albergue durante el simulacro a 200 personas adicionales entre recicladores, adultos mayores, trabajadoras sexuales y vendedores informales. Durante el día 150 de esos 200 cupos adicionales fueron utilizados.

Adicionalmente se han atendido a 5.210 personas de bajos recursos en los centros habituales de integración social: Centros Amar, Proteger, Renacer, Habitantes Calle. En esos centros se garantizará el alojamiento y la comida para estas personas.

*En la academia Autocuidado se atendieron 110 habitantes de calle. Además, se atendieron a 2008 habitantes de calle el primer día del simulacro.

*Se dio cobijo y alojamiento temporal a 30 personas mayores.

*Se tienen 50 migrantes venezolanos en alojamiento durante estos días.

Como medida para combatir la desnutrición, López aseguró la disposición de 1443 canastas alimentarias que se entregarán entre viernes, sábado y lunes en comedores comunitarios y en coordinación la Secretaría de Seguridad. Estás serán para población vulnerable como recicladores, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y personas transgénero.

A lo anterior se suma la entrega de 33.000 raciones de comida para niños de 271 jardines infantiles. De allí saldrán 26.500 raciones para niños menores de tres año (una cubeta de huevos de 30 unidades, seis bolsas de leche, una libra de fríjol, una libra de lenteja y 250 gramos de pasta fortificada).

Seguridad

Entre el pasado viernes y el mediodía del sábado se ha sancionado a 659 personas por incumplir el simulacro. Se cerraron tres locales comerciales, se selló un call center y se amonestó a otros cuatro comercios.

Por estos días también se han atendido cuatro riñas; este sábado se ha atendido la caída de un árbol, un incendio y dos emergencias veterinarias.

Resultado de las Encuestas

La Alcaldía de Bogotá ha estado realizando encuestas presenciales y por llamadas telefónicas para recoger datos sobre cómo viven los bogotanos los primeros días del simulacro, que a partir del próximos miércoles comenzará una nueva etapa de cuarentena, esta vez a nivel nacional, durante 19 días.

Estas fueron las respuestas que dejaron los capitalinos a las preguntas que realizó el Distrito:

Como primera instancia, la principal razón del porqué las personas salieron durante el simulacro fue por trabajo. Según la Alcaldía, eso representa el 20 % de los ciudadanos de bogotá. De esos, el 12 % afirmó que sale a trabajar en otros hogares, por lo que la alcaldesa de Bogotá dejó en claro que cada persona debe cuidar su propia casa y no la de otros, por lo que le hizo un llamado a los ciudadanos para que no obligarán a sus trabajadores a desplazarse hasta la casa.

Cuando se les preguntó si se les facilitaba quedarse en casa, el 65 % de los ciudadanos aseguró que no, que, hasta el momento había sido normal. Sin embargo, hubo un 7 % dijo que sí les quedaba muy difícil quedarse en la casa y las razones del por qué son las siguientes: porque no tienen ingresos económicos, por el cuidado de los niños dentro del hogar, porque viven en espacios muy reducidos, por la convivencia en pareja y porque no quieren estar solos.

Respecto a estas razones, la alcaldesa pidió paciencia y tranquilidad, pues serían varios días en los que estarían en la misma situación. Recalcó que en cuanto a los problemas de convivencia, estaba habilitaba la Línea Púrpura para reportar las situaciones que puedan presentarse.

Haciendo más énfasis en cuanto problemas de convivencia, el 75 % aseguró que no creía que se presentaran problemas de convivencia, mientras que el 25 % si cree que puedan presentarse. Es en el norte de la ciudad es donde más se presenta el riesgo de que se puedan presentar los problemas, mientras que en el sur es donde más aseguran que creen no correr riesgo. Sin embargo, entre el 30 % y 40 % aseguran que creen poder resolverlos hablando.

Después se le preguntó a las personas si creían que podrían contraer el COVID - 19. El lunes pasado, la respuesta a esta misma pregunta estaba en un 75 % que decía que no creía y un 25 % que sí. Hoy, los papeles se invirtieron, pues ahora es el 75 % los que creen que sí y el 25 % los que creen que no.

También se preguntó si estaba enterado del simulacro, el 98,5 % aseguró que sí. Los principales canales por los que les llegó la información fue, primero, de la Alcaldía, después, los medios de comunicación y la Presidencia de la República. López aseguró que el Distrito no entregaba información por WhatsApp, por lo que pedía que no creyeran sobre todo lo que llegaba y que se mantuvieran informados por esos tres canales mencionados anteriormente.

Por otro lado, logró identificarse que el 80 % se sentía tranquilo con las medidas, pero que el otro 20 % estaba angustiado. Y que, asimismo, los que debían salir lo hacían con ese sentimiento.

Para tranquilidad de todos, la alcaldesa aseguró que no habría una sola persona en la capital que se quedara sin un techo donde refugiarse y sin comida. Que el Distrito se haría cargo de absolutamente todo aquel que necesitara estas dos cosas.