¿Cómo alimentarse en tiempos de COVID-19 y cuarentena?

Juan Camilo Mesa* - @MesaConS

En medio de la difícil situación que se vive alrededor del mundo por cuenta del nuevo coronavirus, Colombia se está preparando a través de simulacros de aislamiento en algunas ciudades y departamentos del país. Simulacros necesarios, que permitirán ajustar tuercas ante la cuarentena nacional. (Lea Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real)

Este aislamiento preventivo también permitirá conocer nuestra respuesta frente a la búsqueda, compra, preparación y consumo de alimentos. Estamos hablando de una necesidad vital. Pero, en tiempos difíciles, y de acuerdo con lo que se ha evidenciado hasta ahora, podemos generar análisis y brindar recomendaciones relacionadas con la alimentación y nutrición en casa.

La búsqueda de alimentos constituye el primer paso de este proceso de abastecimiento y es, quizás, el más importante. La primera recomendación es realizar un listado de compras ajustado al presupuesto de su hogar. Una lista donde usted incluya las cantidades necesarias para un determinado tiempo y donde tenga en cuenta el número de personas en casa, el tamaño de las porciones y la vida útil de los alimentos a adquirir.

Elija con cuidado el lugar donde hará sus compras. Por estos días es común presenciar filas enormes en supermercados de grandes superficies. Vuelva a la tienda de barrio, ya que probablemente habrá menos gente, evitará mayor riesgo de contagio y quizás encuentre alimentos a bajo costo. Por esto, es importante que, por cada hogar, acuda idealmente sólo una persona para abastecerse, manteniendo, por supuesto, una distancia de al menos un metro con el resto de las personas.

¡Tranquilos! Colombia, afortunadamente, tiene cómo hacerle frente al temido desabastecimiento de alimentos. Así lo hizo saber el Ministerio de Agricultura, que confirmó a través de su cuenta de Twitter que, a Corabastos, la central de abastos más grande del país, ingresaron para este fin de semana 3.564 toneladas por encima del promedio y entre los alimentos con amplia disponibilidad, están, entre otros: curuba, ahuyama, guanábana, naranja, banano, pepino, papa común y queso campesino. Pregunte siempre por alimentos de temporada.

Para realizar sus compras compartiré, resumidas y aterrizadas a nuestra realidad, algunas de las recomendaciones publicadas por la Academia Española de Nutrición y Dietética hace unos días para hacerle frente al aislamiento:

1. Hidrátese bien: Si en su ciudad o municipio hay agua potable, consúmala directamente de la llave. Si no, adquiera agua en botella. Pero lo importante acá es tener en cuenta que, ante síntomas respiratorios, la recomendación es mantener un consumo constante del líquido. Vigile a los adultos mayores a cargo, ya que su percepción de la sed disminuye con la edad.

2. Consuma 5 porciones diarias entre frutas y verduras: Consumimos bajas cantidades de estos alimentos saludables en el país, a pesar de que tenemos alta oferta a lo largo del año. ¡Inclúyalas!

3. Elija productos integrales y legumbres: ¿Consume alimentos como pan, pasta y arroz? No hay problema, pero trate de buscar sus versiones 100% integrales y de moderar sus porciones. Compleméntelos con legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos y soya (o derivados) que proporcionarán en conjunto alimentos de buena calidad proteica.

4. Incluya lácteos y derivados: Si bien no hay consenso científico sobre si es mejor tomar leche descremada para el caso de adultos, para efectos del documento se mantiene la recomendación. Prefiera derivados como yogur sin azúcar añadido.

5. Modere el consumo de proteínas animales: La evidencia científica es clara en que una dieta alta en alimentos de origen vegetal y baja en proteínas animales contribuye a la prevención de enfermedades crónicas. Se recomienda consumir máximo una vez a la semana carnes rojas, prefiriendo el pollo y pescados y evitando los embutidos y carnes procesadas.

6. Consuma frutos secos, semillas y grasas saludables: ¿Ganas de un snack en medio del aislamiento? El maní, las almendras y similares le aportan grasas de buena calidad. Con respecto al aceite para cocinar, si su presupuesto lo permite, prefiera el de oliva. Si no es posible, elija otro de origen vegetal (canola, girasol o soya).

7. Cuidado con el consumo de comestibles chatarra: Si va a pedir domicilio, evite comprar comestibles chatarra, ya que son altos en calorías y pobres en nutrientes. Recuerde que quizás hará menos actividad física durante el aislamiento y puede aumentar fácilmente de peso durante la coyuntura.

Sobre buenas prácticas de manipulación en casa, hay que señalar que no hay evidencia de que el virus se pueda transmitir a través del alimento. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí recomienda acatar medidas de prevención: no mezclar alimentos cocidos con crudos, realizar adecuado descongelamiento (en refrigeración, no a temperatura ambiente), cocinar adecuadamente los alimentos y no lavar, por ejemplo, el pollo. Estas recomendaciones con el fin de evitar Enfermedades Transmitidas por Alimentos.

Por último: no hay dieta específica, tratamiento, inyección de vitaminas, ingrediente o alimento único que pueda prevenir o curar el Covid-19. No crea en todo lo que ve en Instagram. Sin embargo, una dieta saludable es prenda de garantía para enfrentar de mejor manera esta y otras enfermedades. Para recomendaciones específicas relacionadas con enfermedades y condiciones, es vital consultar con nutricionistas dietistas que publican en redes sociales y atienden consulta de manera virtual. ¡Cuídese usted, cuide a los suyos y lávese las manos continuamente!

*Nutricionista Dietista y Microbiólogo

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

