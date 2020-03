Van 108 casos confirmados en Colombia

Con el encierro por coronavirus es posible que incremente la violencia de género

Helena Calle / @helenanodepatio

Hoy comienza en Bogotá el primer simulacro de aislamiento preventivo para evitar que la propagación el coronavirus continúe. Según la alcaldesa Claudia López, todos deberemos permanecer en casa desde la media noche y hasta el martes, con contadas excepciones. Aunque para algunos la medida es inconveniente, para las víctimas de violencia doméstica o las mujeres en riesgo de feminicio, quedarse o no en casa es cuestión de vida o muerte. Según Medicina Legal, 14.145 colombianas que están en riesgo de morir a manos de su pareja o expareja, y si viven con esas personas, tendrán que pasar juntos estos días de cuarentena.

En China, las denuncias por violencia doméstica aumentaron en febrero, justo cuando ciudades como Wuhan o Beijing se aislaron para evitar el esparcimento del coronavirus, e hicieron obligatorio el aislamiento preventivo. El expolicía y acitvista contra la violencia doméstica de la provincia de Jingzhou (Hubei), Wan Fei, dijo al medio Sixth Tone que recibió 162 denuncias en febrero, tres veces más que los 47 reportados durante el mismo período del año anterior. “Según nuestras estadísticas, el 90 % de las causas de violencia doméstica están relacionadas con la epidemia”, agregó.

De acuerdo con ONU Mujeres, en contextos de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar. También puede aumentar el aislamiento de las mujeres y con un agravante: están encerradas con sus violentadores. (Listo el decreto para el simulacro de cuarentena en Bogotá, Meta, Cundinamarca, Santander, Nariño)

Para el caso colombiano, saber si el aislamiento aumentarán las denuncias de violencia doméstica es difícil porque aún el aislamiento no es obligatorio (como si lo es en China, Italia o España) y porque las cifras de violencia contra las mujeres se publica anualmente a través de Medicina Legal. En noviembre del año pasado, Claudia García, directora de esa entidad, anunció que entre enero de 2019 y octubre de ese año, 98.583 mujeres habían sido víctimas de violencia de género. De esos casos, 34.183 casos eran violencia de pareja, 13.160 casos fueron denunciados por violencia intrafamiliar y 799 eran casos de feminicidio investigados por la Fiscalía, solo en ese período de tiempo.

Según Sisma Mujer, cada 23 minutos una mujer es víctima de violencia sexual en Colombia. El 87 % de los casos fueron niñas y adolesentes. En el 71.2 % de los casos, el presunto agresor fue un familiar o un conocido, y el escenario fue la vivienda. En Colombia, las mujeres están en riesgo sobre todo en la casa, y aunque es aventurado asegurar que la violencia de pareja aumentará gracias al aislamiento, el caso chino enseña cómo el encierro preventivo sí ha sido un factor en el aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres.

Adriana Isabel Rincón, asesora de justicia para mujeres en el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, explica que por lo general una mujer tiene la posibilidad de salir de su casa y hablar con alguien, o de tener sosiego mientras su maltratador no está, pero aisladas la cosa cambia: “No solo veremos un incremento en los casos de violencia intrafamiliar sino también en los de violencia sexual. Y serán muchos, pero habrá un subregistro, tal como ahora, porque no hay manera de denunciar si tienen a su agresor al lado: no las van a dejar denunciar”.

La secretaria de la Mujer de Bogotá, Diana Rodríguez Franco, advirtió que la emergencia del coronavirus posiblemente traerá un incremento de la violencia de género, “pero de la sociedad en su conjunto depende que eso no suceda”. Segùn la secretaria, los efectos de la epidemia, y el aislamiento necesario para combatirla, pueden generar situaciones de tensión: el estudio y el trabajo en casa; la necesidad de producir ingresos; los cambios de dinámicas en el comercio y la producción; los cuidados especiales que requieren las poblaciones vulnerables, y la presión de sus cuidadoras, se mezclan en este momento.

Pero si están aisladas en casa con quien las maltrató será difícil denunciar o hablar a través de la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia. Basta llamar al 155, funciona las 24 horas. En Medellín está la Línea 123 y en Bogotá, la Línea Púrpura puso un chat de whastapp a disposición de las mujeres, en el 3007551846.

Pero tener una línea directa para denunciar el maltrato no es garantía de que las víctimas de violencia intrafamiliar denuncien, o de que las autoridades respondan. Free Chinese Feminism, una organización feminista con sede en la provincia de Hubei, centro de la epidemia de coronavirus, publicó un manual con los números de las líneas de ayuda jurídica y psicológica a víctimas de violencia doméstica, y según el diario El Mundo, las líneas colapsaron. “Quedarse en casa es la medida más común y efectiva para combatir la epidemia. Pero esto ha supuesto que aumenten los conflictos entre las familias por el miedo y el estrés causados por el virus, incluso llegando a vivir episodios de violencia doméstica”, explican. “Durante esta crisis, la red de protección a las denunciantes se ha debilitado, al igual que la ayuda de la policía”.

Estas recomendaciones podrían extrapolarse para el caso colombiano. Según ONU Mujeres, las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. El impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar una pareja violenta así como mayor riesgo de explotación sexual.

¿Y en caso de no poder hablar?

“Para salir, una mujer puede decir que va a salir a mercar o que le falta algo para cocinar y en ese camino puede que haya alguien la ayude. Es clave que la Policía o el Ejército no la revictimice, la juzguen o multen por salir de cuarentena a buscar ayuda. Si bien es una medida de protección, salir a buscar ayuda también lo es. No se le puede exigir renunciar a su vida”, dice Ruiz, y agrega: “si usted es un vecino y escucha que hay gritos, amenazas o manifestaciones de violencia, puede comunicarse a través de los mismos canales”. Cabe recordar que la fuerza pública sí tiene permiso de circulación dentro de los toques de queda declarados por gobernadores y alcaldes para Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Sucre, Arauca, Nariño y otros 12 departamentos.

Por otro lado, la Ley 1257 (que pretende prevenir las violencias contra las mujeres) dice que las EPS y las administradoras de regímenes subsidiados deben suministrar alimentación y habitación para una mujer víctima de violencia intrafamiliar y sus hijos mientras su situación se normaliza. A través de una denuncia también las Comisarías de Familia pueden obligar al agresor a abandonar el hogar. Hay una en cada municipio el país y en Bogotá hay mínimo una en cada localidad.

Para Bogotá, la Secretaría de la Mujer reforzó los servicios que habitualmente presta desde las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. En cada localidad, una abogada y una sicóloga brindarán servicios telefónicos gratuitos de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m., o a través de correo electrónico o de la Línea Púrpura.

Otras líneas feministas están abiertas para atender a las mujeres. Sisma Mujer habilitó una línea telefónica, el 3158942140, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, y el correo [email protected] para asesoría jurídica. La Red Jurídica Feminista puso a su disposición su correo para consultas y ayuda, en [email protected] y en Instagram, redjuridicafeminista.

¿Estás encerrada con tu maltratador?

Puedes llamar a la Línea 155, que atiende a mujeres víctimas de violencia. Funciona las 24 horas y entra la llamada así no tengas minutos. También puedes chatear por whatsapp con la Línea Púrpura Distrital (Bogotá) al 3007551846. En Medellín puedes llamar a la Línea 123.

Hay otras organizaciones feministas que pueden ayudarte. Comunícate para apoyo jurídico y psicológico con Sisma Mujer al 3158942140, de 8 a 5 pm. La Red Jurídica Feminista también escucha tu caso en el correo [email protected] y en Instagram como redjuridicafeminista.