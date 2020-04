Congreso colombiano de los pocos que no sesiona por el coronavirus

El Congreso no sesiona desde hace más de 100 días.

El Congreso no sesiona desde hace más de 100 días. Mauricio Alvarado-El Espectador

El Congreso, Parlamento, Cámara, o cualquier otro nombre que se le otorgue al poder legislativo nacional es una de las mayores representaciones de las democracias de cada país. Allí se reúnen, en su mayoría, los representantes elegidos por el pueblo para legislar y tomar decisiones acordes con el sector que los escogió. Sin embargo, en tiempos de coronavirus, esta figura trae más de una complicación.

Entre las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar el contagio por la pandemia están evitar las reuniones de más de 50 personas y guardar unas distancias mínimas de por lo menos 1,50 metros con las otras personas. Estas condiciones son casi que imposibles de cumplir al convocarse a una sesión plena de cualquier poder legislativo nacional del mundo, incluyendo la Cámara y el Senado en Colombia. Por esta razón, el Congreso colombiano pospuso sesiones, que debían comenzar el 16 de marzo, y se encuentra en un álgido debate para convocar o no sesiones virtuales.

Vea: Análisis: ¿Es inconstitucional un Congreso virtual?

Mientras esto ocurre en Colombia, otros parlamentos del mundo también se han visto afectados por el coronavirus, sobre todo en aquellos países donde el brote ha causado estragos -como es el caso de Italia, España, Francia, Estados Unidos y otros-. Cada uno de ellos ha visto como el coronavirus ha afectado el pleno desarrollo de sus democracias.

En el caso italiano, el país donde la pandemia ha cobrado más víctimas hasta el momento, el parlamento sigue con sus labores legislativas a pesar del temor al contagio. Roberto Fico, presidente de la Cámara Baja, llamó a no “abdicar” al legislativo en su labor y pidió que siguiera abierto. Eso no quiere decir que no se hayan tomado medidas para evitar, en lo posible, el contagio de los parlamentarios.

Entre las principales medidas está reducir de forma proporcional el número de parlamentarios a un 55% de los elegidos originalmente. Además, la mayoría de las sesiones y deliberaciones se están haciendo a través de medios electrónicos. Los discursos se hacen en el recinto del parlamento, pero son transmitidos a través de televisión e internet, para que sean seguidos por estos medios. En las votaciones es el único momento donde hay varios funcionarios en el parlamento, pero están divididos por grupos y se pasa a votar por orden alfabético. Por último, los documentos son trabajados y distribuidos por una aplicación electrónica que ya venía siendo usada por los eurodiputados.

Lea también: Verdes piden a Duque convocar a sesiones del Congreso "virtual o presencialmente"

España, otro de los países con mayor afectación por el coronavirus, venía desarrollando sus sesiones con normalidad hasta que se presentó el contagio de uno de sus miembros, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Desde entonces algunas sesiones y comisiones se han suspendido, mientras que el resto se lleva a cabo con el mínimo de parlamentarios posibles, así lo acordaron los distintos partidos. La mesa directiva de la Cámara también ha limitado su presencia al mínimo. La comisión de sanidad es la única que está en pleno funcionamiento.

En España la mayoría de las reuniones se han hecho de forma virtual y la mayoría de los requerimientos y discusiones se han enfocado al tema del coronavirus. Por el momento se ha rechazado otras solicitudes como la de la creación de una comisión que investigue las presuntas irregularidades en temas de dineros del rey emérito Juan Carlos I.

En Europa, Francia todavía sigue sesionando, aunque con las debidas condiciones de salubridad. Es en el parlamento francés donde se han tomado las principales medidas para enfrentar la pandemia. En Alemania se ha trasladado el poder legislativo al mundo virtual. Estos dos últimos casos son muy diferentes al de Inglaterra, que desde hace unos días suspendió sesiones, sobre todo ante el anuncio de que el primer ministro, Boris Johnson, fue contagiado con el coronavirus.

Lea también: Cámara: a favor de legislar virtualmente, pero no la convence ninguna plataforma

Antes del contagio masivo, el parlamento británico se seguía reuniendo, pero tratando de mantener las medidas de distanciamiento y limitando la presencia de funcionarios en los recintos donde se estaba sesionando. Ahora, la Cámara de los Comunes y de los Lores, las dos corporaciones del poder legislativo inglés, suspendieron sesiones hasta el 21 de abril. Sin embargo, los parlamentarios han enviado distintas comunicaciones en las que han pedido que se instaure las sesiones virtuales.

Estados Unidos, el país que actualmente tiene mayor tasa de contagios en este momento, es uno de los países que sigue sesionando sin mayores cambios. Allí se ha sacado adelante la mayoría de las medidas de ayudas económicas propuestas por el presidente Donald Trump. Sin embargo, existe un debate ante la falta de medidas para sesionar por fuera del capitolio.

En el caso latinoamericano, varios parlamentos han comenzado a aprobar medidas para sesionar de forma virtual. El congreso peruano y chileno se reunieron de forma presencial para sacar adelante proyectos que permitieron las sesiones virtuales. De esta manera, siguen funcionando, pero evitan el contacto entre los funcionarios. Una misma línea siguió el Congreso argentino, que viene adelantando encuentros virtuales luego de que se suspendieran las sesiones presenciales por el coronavirus.

Lea también: Congresistas analizan tecnología adaptada para sesionar virtualmente

Frente a otros países, Colombia es de los pocos donde su congreso no está sesionando por culpa del coronavirus. Aunque ya hay un decreto presidencial para convocar a sesiones virtuales, los presidentes de ambas cámaras no han hecho un llamado oficial. Por otro lado, se vive un debate de si es constitucional o no este tipo de medios electrónicos para la deliberación y votación de los congresistas. Sin una solución al corto plazo, senadores y representantes han convocado a sesiones digitales informales para ir adelantando los debates y discusiones frente varis temas que enfrenta el país por el coronavirus.