Hay 1,7 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor

Conozca las medidas de apoyo a adultos mayores

Paula Delgado Gómez / @PaulaDelG.

La primera cuarentena nacional obligatoria, como una medida para controlar la propagación del coronavirus, fue para los mayores de setenta años y se anunció el pasado 18 de marzo, cuando el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia en Colombia. Dado el mayor grado de vulnerabilidad de esta población frente a la pandemia, se les ordenó a las personas de más de 70 años quedarse en casa del 20 de marzo al 31 de mayo y durante estos días salir solo para abastecerse de alimentos, medicinas y otros productos básicos o para acceder a servicios financieros, siempre y cuando eviten las aglomeraciones.

Lea también: ¿Cómo se realizará el pago de la pensión para mayores de 70 años?

Sin embargo, el aislamiento preventivo dejó al descubierto las necesidades de los adultos mayores y su grado de desamparo. De acuerdo con las estadísticas del DANE, en el país hay 2,6 millones de personas mayores de setenta años. De ellos, 890.281 se dedican a oficios del hogar, solo 636.896 viven de una pensión o alguna renta, 392.170 desempeñan alguna actividad que les genera un ingreso y 216.126 tienen una incapacidad permanente para trabajar.

Por tal razón, el Gobierno Nacional y también los locales vienen definiendo una serie de ayudas pensando en el sostenimiento de esta población durante el aislamiento preventivo, pero también en su seguridad. Incluso las empresas han decretado medidas para priorizar esta población. Aquí le presentamos las medidas que están vigentes.

Subsidios monetarios

Para los 1,7 millones de personas inscritas en el programa Colombia Mayor se establecieron nuevas reglas para el cobro del subsidio. La recomendación es que lo reclame un tercero, para lo cual el beneficiario debe autorizar a un familiar cercano o alguien de su confianza. Esta persona debe presentar una carta de autorización original firmada por el beneficiario, así como las cédulas de ciudadanías de quien autoriza y de quien reclama por una única vez, para que se registren sus datos en un sistema biométrico. Una vez hecho el proceso, el tercero autorizado podrá pedir el desembolso sólo con su firma y huella cada mes.

Además, para evitar desplazamientos innecesarios, aglomeraciones, largas filas y concentraciones en los sitios de pago, los alcaldes y gobernadores deben establecer cronogramas especiales y definir estrategias para distribuir el subsidio. Cabe destacar que varios municipios ya han implementado medidas como el pico y cédula en Medellín, por ejemplo.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo autorizó la entrega de un pago anticipado de $160.000 correspondiente a los meses de abril y mayo para que estas personas no se expongan en la calle cada mes.

Ayudas humanitarias

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anunció que entregará en los próximos días ayudas humanitarias a los adultos mayores de 70 años que estén en condición de vulnerabilidad, no gocen de una pensión y no se encuentren en ningún plan de auxilio; es decir, que no reciban ninguna ayuda de los gobiernos nacional o local.

En concreto, el “kit” alimentario contiene 35 elementos básicos que permiten sostener un núcleo familiar de 4 a 6 personas, según la entidad. Los mercados serán entregados directamente por cada municipio según su Registro Único de Damnificados y Afectados, una base de datos que apenas se está construyendo. Si usted cumple con los requisitos y no ha sido censado, puede comunicarse con su alcaldía local para inscribirse.

Atención preferencial

Bancos y supermercados les dan horario preferencial a las personas mayores de 70 años. Tal es el caso de Davivienda y Bancolombia, que dan prioridad a esta población de 8:00 a 9:00 a.m., o del Banco Caja Social, que tiene un horario exclusivo de atención entre 7:30 y 9:00 a.m. para trámites en general en toda su red y otro horario de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. en 25 oficinas a escala nacional para atención de pensionados. Así mismo, los supermercados Justo & Bueno vienen funcionando desde su hora de apertura hasta las 9:00 de la mañana sólo para adultos mayores, mientras que Jumbo lo hace de 8:00 a 9:30; Olímpica, de 7:00 a 8:00; Éxito, de 7:00 a 8:30 y D1, de 8:00 a 9:30 a.m.

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció un pacto de autorregulación con comerciantes y miembros de la cadena productiva, que incluye establecer horarios exclusivos para esta población.

Servicios suspendidos

Para cumplir con el aislamiento, el Ministerio de Salud ordenó el cierre parcial de actividades en los Centros Vida y Centros Día que prestaban servicios de educación, salud, deporte, esparcimiento y apoyo psicosocial a los adultos mayores. Lo único que se mantiene vigente es la alimentación de quienes están inscritos en los centros en todo el país, pero esta se viene entregando a domicilio.