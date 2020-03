Consejos de astronautas para pasar el aislamiento

- Redacción Vivir

Actualmente, millones de personas alrededor del mundo se encuentran en cuarentena debido al coronavirus. Como las circunstancias pueden ser difíciles para aquellos que no están acostumbrados al confinamiento del hogar, estos son algunos consejos de astronautas quienes, habitualmente, viven en espacios confinados durante meses o incluso más de un año.

Hace tres días empezó el aislamiento obligatorio a nivel nacional en Colombia. Aunque no todos los países han respondido de la misma manera a la pandemia del nuevo coronavirus, el confinamiento ha sido una de las medidas más recurrentes en el mundo. En la provincia de Hubei, China, primer foco de la pandemia de Covid-19, sus casi 70 millones de habitantes estuvieron en cuarentena por más de dos meses y a partir de este miércoles empezarán a levantarse las restricciones al movimiento (excepto en Wuhan, la capital, donde el bloqueo continuará hasta el 8 de abril). España, Italia, Francia, Argentina, El Salvador, Perú y otra decena de países más también han adoptado esta medida.

Como quedarse en casa en estas nuevas circunstancias de pandemia puede ser desafiante para la convivencia y la salud mental, algunos astronautas activos y retirados, que habitualmente viven y trabajan en espacios confinados durante meses y que han durado más de un año aislados, dan algunos consejos que nos pueden servir para esta temporada.

Scott Kelly, astronauta que duró casi un año en la Estación Espacial Internacional

: “Una de las cosas que más extrañaba mientras estaba en el espacio era poder salir", Scott Kelly NASA

En un artículo para el New York Times, Scott Kelly, un astronauta retirado de la NASA que pasó casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), escribió estas recomendaciones:

“Volar en el espacio tal vez es el único empleo al que no puedes renunciar. Sin embargo, aprendí varias cosas durante el tiempo que pasé allá que me gustaría compartir porque están a punto de volverse útiles de nuevo, ahora que nos encerraremos en casa para ayudar a detener la propagación del coronavirus”, aseguró. (Puede ver: Scott Kelly, el astronauta que permaneció un año en el espacio)

Establecer un horario: “En la estación espacial todo mi tiempo estaba agendado, desde el momento en que despertaba hasta la hora de ir a dormir (…) Seguir un plan te ayudará a ti y a tu familia a adaptarse a un entorno laboral y hogareño distinto. Cuando regresé a la Tierra, extrañé la estructura que esto me proporcionaba y después me pareció difícil vivir sin esta organización.”

Tomar pausas: “Cuando estás viviendo y trabajando en el mismo espacio durante muchos días, el trabajo puede invadir toda tu vida si lo permites. Toma tiempo para realizar actividades divertidas: yo vi todas las temporadas de Juego de Tronos dos veces”, aseguró.

Salir de las cuatro paredes: “Una de las cosas que más extrañaba mientras estaba en el espacio era poder salir. Después de estar encerrado en un espacio pequeño durante meses, en verdad comencé a anhelar la naturaleza. A mis colegas les gustaba reproducir una y otra vez una grabación con sonidos de la Tierra, como los de las aves, el que hacen los árboles cuando los agita el viento e incluso el de los mosquitos. Eso me transportaba de regreso a la Tierra”. Ahora, en esta situación, asegura aprecia que pueda ir al exterior sin necesidad de un traje espacial y recomienda moverse una vez al día -manteniéndose con la distancia adecuada de los demás-.

Tener un pasatiempo, escribir un diario y tomarse tiempo para estar en contacto con amigos y familiares fueron otras de sus recomendaciones.

Diego Urbina, colombo italiano que simuló un viaje interplanetario

Diego Urbina, ingeniero eléctrico y aeroespacial que vive en Italia. Archivo

Urbina participó en un experimento de la Agencia Espacial Europea en el que simuló, entre junio de 2010 y noviembre de 2011 un viaje a Marte en el marco del proyecto Mars 500. El científico colombo-italiano se aisló por 520 días en una base espacial ubicada a las afueras de Moscú (Rusia) con otras cinco personas de distintos países. Su habitación era una cabina en la estación de 180 metros cuadrados, no tenía ventanas, ni internet y solo se podía duchar cada 10 días. El objetivo de la investigación era estudiar cómo los humanos se podían adaptar psicológicamente a un aislamiento prolongado para realizar viajes en el espacio. En una entrevista con el diario El País, en la que aseguró que “para nosotros salir del módulo equivalía a acabar con la misión y morir en el espacio”, dio estos consejos para quienes ahora se enfrentan a una cuarentena:

Pensar como si se tratara de una misión: “En una misión al espacio hay que proteger a tus compañeros de tripulación”, asegura. Ene se sentido, el aislamiento por la pandemia #Es una especie de misión, solo que esta es sobrevivir y no contagiar. En una misión uno tiene mucho cuidado de no lastimarse a uno mismo y no lastimar a los demás”, asegura a El país.

También asegura que, aunque parte de la supervivencia pasa por estar bien preparados, tener medicinas y alimentos, debe existir la condición de que el resto no puede quedar desabastecido. “Hay que entender que todos estamos en la misma misión”.

Ponerse objetivos alcanzables -sin rellenar el tiempo de actividades- también es importante en la cuarentena. Según él, ese tiempo valioso en el que se propuso leer todos los libros de Gabriel García Márquez (y terminó 11) es lo que más extraña después de salir del experimento. Así que propone aprovechar estos días para hacer cursos que siempre quisimos o completar esas actividades que siempre dejamos a un lado para “cuando tuviéramos tiempo”.

Por último, recomienda buscar un balance entre el tiempo en que estamos con otras personas y el espacio propio. “Que una vez que pase todo esto podamos mirar atrás y encontrar que en alguna medida el aislamiento no enriqueció, que hemos ganado”, eso será entonces como haber aterrizado con éxito en Marte, asegura El País.

Anne McClain – El “Comportamiento Expedicionario”

La astronauta Anne McClain antes de salir a hacer una caminata espacial. NASA

“Si hay una cosa en la que los astronautas tenemos que ser buenos es: vivir en espacios confinados por largos periodos de tiempo. ¿Se encuentran en un escenario similar? Estos son algunos tips”, aseguró en su cuenta de Twitter la astronauta Anne McClain, que recientemente regresó de una estadía en un mes en la Estación Espacial Internacional.

Según ella, años satisfactorios de vivir y trabajar en el espacio no ocurren por accidente. Especialistas de la NASA y psicólogos han examinado cómo crear una cultura sana de comportamientos humanos para trabajar y vivir remotamente en pequeños grupos. Los hallazgos se han compilado en cinco habilidades que los astronautas llaman el “Comportamiento Expedicionario” o Expeditionary Behavior, en Inglés, que hacen parte de todo lo que hacen.

La comunicación: “La comunicación significa hablar para que te entiendan claramente. Escuchar y preguntar para entender. Escucha activamente, capta las señales no verbales. Identificar, discutir, luego trabajar para resolver conflictos”, asegura. Para que esta habilidad se construya de manera correcta recomiendan compartir informaciones y sentimientos libremente, también aceptar las equivocaciones. Liderazgo / Seguidores: ¿Qué tan bien se adapta un equipo a situaciones cambiadas? Un líder mejora la capacidad del grupo para ejecutar su propósito a través de la influencia positiva. Un seguidor contribuye activamente a la dirección del líder. Se debe establecer un ambiente de confianza y aceptar las responsabilidades. Para lograrlo, recomienda “ajustar tu estilo a tu entorno. Asignar tareas y establecer objetivos. Predicar con el ejemplo. Hablar cuando algo no esté bien. Hacer preguntas y ofrecer soluciones, no solo problemas. Autocuidado: Cuando se habla de autocuidado, McClain asegura que no solo significa higiene, sino también humor y logística. “Cuidarse a usted y a su equipo es vital”. "Sea abierto sobre sus debilidades y sentimientos. Tome medidas para mitigar su propio estrés o negatividad (no lo transmita al grupo)", aseguró la astronauta. "Sea social. Equilibre el trabajo, el descanso y el tiempo personal. Sea organizado". Cuidado del grupo: Esta es la salud del grupo en los niveles psicológico, físico y logístico. Reconozca que en estas situaciones puede verse influenciado por el estrés, la fatiga, la enfermedad, los suministros, los recursos, la carga de trabajo, etc. “Para practicar un buen “Team Care” demuestre paciencia y respeto. Anime a otros. Monitoree a su equipo en busca de signos de estrés o fatiga. Fomente la participación en actividades de equipo. Desarrolle relaciones positivas, sea voluntario para las tareas desagradables y ofrezca y acepte ayuda. “La cooperación siempre debe triunfar sobre la competencia”, aseguró. Group living: cómo las personas cooperan y se convierten en un equipo para lograr un objetivo. Esto se logra al Identificar y gestionar diferentes opiniones, culturas, percepciones, habilidades y personalidades. Se coopera en lugar de competir, se respetan los roles, las responsabilidades y el trabajo. Se mantiene la calma en el conflicto.

Peggy Whitson – Salva vidas con la cuarentena

La astronauta de la NASA, Peggy Whitson. NASA

Peggy Whitson, es una de las astronautas más experimentadas de la Tierra. En una entrevista con CBS aseguró que aunque nunca se aburrió en la Estación Espacial Internacional, permanecer en casa, intentando trabajar y mantener la familia puede volverse muy desafiante.

"Debes poder comunicarte de manera efectiva”, dijo Whitson. "Siempre tenemos estas ideas que creemos que estamos comunicando y tenemos que asegurarnos de que nuestra intención que está oculta en nuestra cabeza se comunique realmente".

Así mismo aseguró que reconocer el propósito del equipo es lo más importante. “El COVID-19 nos da un propósito muy superior, al igual que el espacio", aseguró. "Estamos salvando vidas mediante la cuarentena. Es importante comprender ese propósito mayor y adoptar ese propósito para darnos razones y razones para continuar soportando la situación".

Whitson concluyó que el tiempo, al menos para algunos de forma aislada, es un regalo. "Gran parte de nuestras vidas actualmente está ocupada y abarrotada. ¿Cuáles son las cosas que haría si tuviera más tiempo?, nos preguntamos frecuentemente", afirmó. "¿Qué ha sido lo que ha estado en la parte de atrás de tu cabeza que 'quisiste intentar, pero no tuviste tiempo'?".