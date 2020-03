Crecimiento exponencial, una idea que debe quedar clara durante la pandemia

Juan Diego Soler*

En Alemania, uno de los países que actualmente se encuentran en el foco de la pandemia producida por el coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), los institutos de investigación y la universidades fueron los primeros en convertirse en lugares virtuales. Los salones y pasillos por los que antes pasaban visitantes de todo el mundo discutiendo los problemas que hacen parte de la vanguardia del conocimiento humano han sido reemplazados por las aulas virtuales y las videollamadas. (Esta es la situación del coronavirus en Colombia en tiempo real)

Pero los científicos no solamente hablan de su área de investigación específica. Cuando cientos de personas que saben programar, hacer modelos matemáticos y analizar datos se enfrentan a un problema de la magnitud de un pandemia, las ideas que normalmente se compartirían con un café o una cerveza siguen bullendo. Estos días, mis colegas, los astrofísicos, parecen llevar una tercera vida además de su trabajo y su vida personal. Una vida que yo comparto en las reuniones informales y que ahora parece tomar un matiz mucho más público cuando sus análisis y sus ideas viajan a través del medio de comunicación que reemplaza a una cafetería o un bar cuando no se puede salir de la casa: las redes sociales.



Hoy en las redes sociales se pueden encontrar modelos simplificados de la transmisión del virus producidos por matemáticos en Estados Unidos, análisis de la efectividad de las medidas de confinamiento hechos por fisicos que habitan en las ciudades cerradas del norte de Italia, o demostraciones de la virulencia de la pandemia demostrados a través de

la diferencia entre “likes” y “retweets” en todo el mundo.



Uno de los más eminentes representantes de este ejército de analistas científicos profesionales es el Profesor Andreas Burkert, director del Centro de Astrofísica Teórica y Computacional de la Universidad Ludwig Maximilians de Munich en Alemania y una de las autoridades mundiales en el estudio de la formación de estrellas y en el desarrollo de modelos que permiten entender el comportamiento del medio interestelar, la mezcla de gas y polvo que es la materia prima para formar nuevas estrellas. Es ademas co-autor del libro “Mundo frágil: cómo la humanidad puede sobrevivir a los desastres naturales mundiales” (Fragile Welt: Wie die Menschheit globale Naturkatastrophen überleben kann).



Desde el pasado 5 de Marzo, el profesor Burkert ha compilado el número de casos del SARS-CoV-2 para ilustrar el avance de la enfermedad y el efecto de la medidas tomadas por los gobiernos. Para saber más de sus motivaciones en este trabajo hablamos con él.



¿Qué puede aporta un astrofísico al estudio de la pandemia del SARS-CoV-2?

AB: Los astrofísicos saben de grandes números y de estadísticas. Frecuentemente están contando miles de millones de estrellas y miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. También saben interpretar gráficas que permiten entender esos números. Y en particular entienden bien el crecimiento exponencial. Todos los astrofísicos lo entiendes, pero los dirigentes y muchas personas no entienden el peligro del crecimiento exponencial. Y nadie los puede culpar, muy pocas personas lo necesitan en su vida diaria en condiciones. Pero es crucial para ganarle la batalla al COVID-19. Todo el mundo tiene que entenderlo y es ahí donde los astrofísicos podemos hacer una diferencia mostrando las estadísticas y explicandolas al público.



¿Qué es el crecimiento exponencial?

AB: Crecimiento exponencial significa que hay un determinado tiempo en el cual el número de infecciones se duplica. Y ese tiempo es independiente del número de casos en un instante preciso. Para el coronavirus-19, ese tiempo está entre dos y tres días. Si hay una persona infectada y dos días después hay dos, no hay problema. Pero si hay un millón de personas infectadas, dos días

después hay dos millones de personas infectadas y eso es un problema grave. Eso corresponde a aproximadamente 6 personas infectadas cada segundo, no hay ningún sistema de salud del mundo que pueda manejar esto.



¿Cuánto tiempo toma llega a ese nivel de contagio?

AB: Si hay 10 mil infectados, es un problema manejable. Pero dos días después hay 20 mil, cuatro días después 40 mil, seis días después 80 mil (no 60 mil!). En veinte días hay un millón de infectados y estamos en la situación crítica que acabo de explicar.



¿Y qué indican los datos?

AB: Con la excepción de Corea del Sur y China, todos los países doblan el número de casos en entre dos y tres días, que corresponde al escenario catastrófico que mencioné. En el momento hay aproximadamente unos 5 mil infectados registrados en los países de Europa. Hay algunos con mayores niveles de infección y otros con menores niveles de infección. Pero el número de infectados que no conocemos y portan el virus es mucho mayor. Si son por ejemplo 10 veces más que los casos conocidos, como se asume en muchos de los modelos epidemiológicos, ya

estamos en los 50 mil infectados y alcanzaremos un millón de infectados para el final del mes, la misma situacion catastrófica que he venido mencionando. Esto significa que hay que tomar medida ahora mismo, no mañana, ahora.



¿Cuál es la fuente de estos datos?

AB: Wikipedia fue excelente al comienzo. Incluyen descripciones detalladas del inicio de la infección en cada país con enlaces a las fuentes primarias, que luego revise individualmente. Luego revise con mis colegas en cada uno de esos países para revisar si los datos eran fidedignos. La astrofísica es una aventura sin fronteras y la comunicación con gente de distintos lugares es una gran ventaja. Desafortunadamente, escuche malas noticias de Iran y voy a retirar esos datos de los analisis que estoy presentando.



¿Ha recibido algunos comentarios de la comunidad médica o de los epidemiólogo que maneja esta emergencia?

AB: No. Pero ciertamente es porque ellos son los expertos y saben mucho más sobre el tema. Por que tendria que contactarme? Yo solamente soy un mediador que informa al público e intenta explicar las relaciones complejas en los datos de forma simple. Es algo que me gusta hacer y aplico, por ejemplo, con mis estudiantes.



¿En qué se parece la pandemia del COVID19 a las pandemias que discute en su libro “El Mundo Frágil”

AB: Es interesante el hecho que las pandemias son completamente predecibles unas vez han comenzado y el COVID19 no es diferente, tal y como lo explicamos en el libro. Pero allí también explicamos algo más que la matemática de una pandemia. Intentamos recordar que la humanidad está expuesta a eventos catastróficos como el impacto de un asteroide o la erupción de un supervolcán, que aunque son poco probables, puede suceder y pueden tener consecuencias para todo el planeta. Presentamos ideas de cómo prepararse. Pero desafortunadamente

creo que los políticos no han leído el libro.



¿Cuál es su mayor preocupación respecto a la pandemia del COV19?

AB: El mayor problema es que los dirigentes politicos que están a cargo no entienden el riesgo y si subestiman a su adversario van a perder la batalla. Piensan en términos de número de casos y de fallecidos y se activan cuando un cierto número de personas ha sido afectado. Pero lo que importan no son los números cada día sino las tasas a las cuales están creciendo. Los dirigentes deberían preocuparse y actuar cuando las tasas de infección son bajas, independientemente del número de infectados, es la forma de detener la pandemia.



¿Cuál es la responsabilidad de un científico (no solamente aquellos trabajando en la investigación médica) ante una situación como la que vivimos hoy?



AB: Necesitamos explicarle a los dirigentes políticos lo grande que es el riesgo. Debemos contarle a cuanta persona podamos encontrar cuál es el significado del crecimiento exponencial y que la única manera de detenerlo es mantener el aislamiento y unas medidas de higiene exhaustivas, comenzando por lavarse las manos. Entiendo que esto puede ser frustrante, por ejemplo si su hijos no pueden jugar más con otro niños, pero es absolutamente necesario. No es el número de casos el que importa, es la escala de tiempo en la que aumentan. Si esa escala de tiempo es corta, el sistema colapsa. Es un responsabilidad de todos hacer lo posible para desacelerar la tasa de infección y si lo logramos, aún tendremos esperanza.

*Juan Diego Soler, astrofísico colombiano.