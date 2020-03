Danna García: “Sí estoy en aislamiento. Sí tengo coronavirus”

* Redacción Gente

La actriz colombiana Danna María García Osuna, recordada por su papel en la novela de “Pasión de gavilanes”, informó por medio de sus redes sociales que está en aislamiento en su casa porque tiene coronavirus.

“Hola a todos, estoy en cuarentena por que tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas (sic)”, dijo la colombiana en su Twitter.

Acto seguido, manifestó su preocupación por las personas que no se quedan en sus hogares pese a los anuncios de las autoridades. “Me deja en Shock que veo a gente en bares y discotecas. Esto es grave!! Evitar el contacto, por q somos tan tercos (sic)”, añadió García.

“Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, que no nos falta la respiración, los que no nos estamos asfixiando literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas", explicó la actriz que se encuentra aislada en su casa en México.

La noticia se da a conocer días después de que la actriz estuviese en Madrid solucionando unos problemas. García denunció que tuvo que viajar porque, según ella, la aerolínea Iberia le cobraba 500 euros por cancelar el vuelo. Debido a eso fue a la capital española cuando estalló la crisis sanitaria por el coronavirus. La actriz no iba a viajar por seguridad pero, según ella, le tocó. “No pude cambiar mi vuelo. Entonces, miro a ver si compro vuelos nuevos y, adivinen qué, cuestan 3 mil euros un solo trayecto”, manifestó en sus redes sociales.