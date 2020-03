¿Debería cancelar un viaje por el coronavirus?

Aunque el miedo se ha expandido por redes sociales, lo cierto es que quienes tengan viajes planeados no deben cancelarlos. Sin embargo, si es adulto mayor y la idea es ir a uno de los cuatro países con más casos, tal vez lo mejor es posponerlo. La recomendación, en cualquier caso, es lavarse las manos con frecuencia y tomar medidas de prevención adecuadas.

La mayoría de los virus y otros gérmenes no se suelen propagar con facilidad en los aviones.

En el momento en el que este artículo se escribe, el coronavirus (Covid-19) se ha extendido por todos los continentes. En América Latina hay casos confirmados en Brasil, Ecuador, México y República Dominicana. En un mundo híper conectado, han dicho las autoridades de salud, lo más posible es que llegue a Colombia. También han insistido en que es necesario asumirlo con calma y darle a esta epidemia sus justas proporciones. “Más del 80 % de las personas con Covid-19 presentan síntomas leves que ni siquiera requieren servicios de salud”, le advirtió hace poco a este diario el ministro de Salud (e) Iván Darío González. (Lea “Hay que afrontar la epidemia sin crear un caos social”: ministro de Salud)

Aunque el llamado a la calma ha sido repetitivo, las preguntas en torno a la transmisión de este nuevo virus siguen inquietando a gran parte de la población. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con los viajes. ¿Se deberían cancelar debido al Covid-19?

El interrogante lo han tratado de resolver usuarios en diferentes en redes sociales. No han tenido mucho éxito. En la “era de la información” parece difícil eludir las fake news. Para evitar los falsos mensajes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron en su página web una lista de los verdaderos cuidados que deberían tener en cuenta quienes tengan planeado ir a otro país.

La primera aclaración que hace el CDC es que para responder esa pregunta el mejor camino ha sido dividir los destinos en tres niveles. En el primero hay un grupo de países (la mayoría) en los que este organismo no recomienda cancelar los viajes. Como el riesgo de contagio es bajo, quien quiera, puede ir con tranquilidad. Eso no quiere decir, sin embargo, que no tomen precauciones de rutina: lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón; evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos sucias, y evitar el contacto con personas enfermas. En este nivel está, por ejemplo, Hong Kong.

En los países que hacen parte el nivel dos, el CDC hace una recomendación que va dirigida, especialmente, a los adultos mayores y a quienes tienen alguna enfermedad crónica. Al ser estos grupos poblacionales los más propensos a presentar síntomas graves si contraen el coronavirus, la entidad les sugiere posponer los viajes a ese grupo de países, entre los que se encuentra, por ahora, Japón. Quienes vayan al país asiático deberán tener los mismos cuidados que quienes fueron a los territorios en el nivel uno. Además, deberán prestar atención a su salud durante el viaje y 14 días después de haberlo finalizado. En caso de presentar síntomas como dificultad para respirar o tos, lo mejor es que consulten a un médico.

Finalmente, el CDC agrupa a otros países en el nivel 3. En ese grupo está China, Corea del Sur, Irán e Irán, que son los que registran más casos. Han identificado 80.026, 4.335, 2.036 y 1.501, respectivamente. La recomendación de la entidad que agrupa a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. es simple: quien tenga programado un viaje a esas naciones lo mejor es que lo posponga en caso de no ser indispensable. Si es ineludible, quien vaya deberá evitar el contacto con personas enfermas, limpiar sus manos con frecuencia y revisar su salud los 14 días siguientes a su visita. Son cuidados que deberá tomar así un viajero haga, únicamente, una escala en alguno de esos países.

En este mapa se puede observar con más detalle los grupos de países en los diferentes niveles. En azul oscuro están los del nivel tres; luego, en azul un poco más claro, los del nivel dos. Los que están en gris son lugares a los que puede ir cualquier viajero aunque tomando las precauciones de cuidado adecuadas.

¿Hay riesgo de contagio en un avión?

Otra de las incertidumbres tiene que ver con las posibilidades de contagio a la hora de tomar un vuelo. Según la CDC, debido a la manera como circula y se filtra el aire en los aviones, la mayoría de los virus y otros gérmenes no se suelen propagar con facilidad en ellos.

Pese a ello, lo mejor es que, quienes lo hagan, laven sus manos con frecuencia con agua y jabón y usen a menudo desinfectante con alcohol. Y, desde luego, eviten cualquier contacto con algún enfermo, en caso de que lo haya.

¿Evitar los cruceros?

El caso del crucero Diamond Princess, que navegó de puerto en puerto con varios infectados a bordo, mostró que, inevitablemente, estos barcos pueden promover la propagación de virus que causan enfermedades respiratorias, como el Covid-19. ¿Significa esto que deberían ser evitados, por ahora? No, necesariamente, pero quien tenga unas vacaciones planeadas en ellos sí debería tomar ciertas precauciones: “Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga 60% –95% de alcohol”.

Además, advierte el CDC, “permanezca en su cabina cuando esté enfermo y avísele al centro médico a bordo de inmediato si tiene fiebre o tiene otros síntomas como tos, secreción nasal, dificultad para respirar o dolor de garganta”.