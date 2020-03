Regirá del 25 de marzo al 12 de abril

Del simulacro a la cuarentena: prepárese para seguir aislado

Mónica Rivera - @Yomonriver

A la medianoche de este martes, el país comenzará la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional, para hacerle frente al aumento de los casos del COVID-19 en el país, que hasta ayer dejaba tres víctimas fatales. La medida se suma a los planes locales (simulacros y toques de queda) que implementaron varias ciudades y departamentos, los cuales dejaron valiosas lecciones de cómo actuar en los próximos días, en los que todos debemos estar en casa.

Por eso, en medio de este panorama, los que parecen estar más preparados son Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander, que desde el pasado viernes están en aislamiento por cuenta del simulacro obligatorio decretado por sus administraciones. Si bien, esto les da ventajas frente a los que apenas empezarán la cuarentena, como la de tener claro qué deben mejorar, también tiene su desventaja: sentirán más rápido los efectos en la economía así como en la salud mental.

El balance

Hoy Bogotá cumple cinco días del simulacro y en general el balance es positivo, pues la mayoría de ciudadanos hicieron caso y cumplieron la condición de permanecer en casa. Tan solo en Transmilenio, en los primeros tres días hubo reducción del 80 % en la cantidad de usuarios y dejaron de verse carros en las calles, lo que mejoró la calidad del aire, tanto que el fin de semana todas las estaciones ambientales llegaron a verde (moderada), con lo que en los próximos días podrían levantar la alerta amarilla por contaminación del aire.

A su vez, una encuesta realizada a 1.180 personas de la ciudad, por la línea 195 y las Secretarías de la Mujer y Cultura, evidenció que cuatro de cada cinco personas se quedaron en la casa. Los primeros días, el 70 % aseguró que había salido a trabajar. Sin embargo, con los días se evidenciaron falencias. Por ejemplo, aumentaron los siniestro viales (el viernes hubo ocho y el domingo fueron 13), las llamadas y mensajes a la Línea Púrpura y a la Casa de la Mujer por maltrato (pasó de 169 a 569) y los sancionados por incumplir el simulacro, ya que el viernes fueron 224 y el domingo, 572.

De igual forma, tras el anuncio de la extensión del simulacro para hacer la transición con la cuarentena, los ciudadanos han denunciado alzas en el precio de los alimentos, pese a que toda la semana se reportó el ingreso de gran cantidad de productos a Corabastos. El caso más llamativo ocurrió el domingo. A pesar de que ingresaron 6.131 toneladas de comida (normalmente entran hasta 3.250), la especulación llegó a las tiendas de barrio, donde los precios se triplicaron.

Estos datos han servido para hacer ajustes. “Al principio, los comparendos fueron pedagógicos, pero, de cara a la cuarentena, impondremos comparendos hasta de $1 millón a quienes violen la restricción sin justificación”, dijo Claudia López. Además, pese a que se había dicho que no dejarían entrar a la ciudad a quienes se fueron de vacaciones por no participar del simulacro, esto cambió y ahora permitirá su ingreso, pero firmando un compromiso de cumplir la cuarentena. “Es por información, para saber quién salió y por qué. No tiene razón sancionatoria ni de salud”, manifestó la mandataria.

Otras entidades también están haciendo lo propio. El Instituto para la Economía Social (IPES) comenzó a entregar mercados a los vendedores ambulantes e informales; Integración Social abrió cuatro albergues para habitantes de calle, familias vulnerables y migrantes, que vivieran del diario y pudieran quedar sin techo, y el Instituto de Protección Animal y la Secretaría de Ambiente iniciaron operativos de verificación en los almacenes donde venden mascotas en la avenida Caracas con calle 53.

En otras ciudades

La situación no ha sido muy distinta en otras partes del país. En Medellín y Antioquia, donde también se ha registrado una buena acogida por la cuarentena por la vida, se decidió empatar la medida nacional con la local, pero el alcalde Daniel Quintero permitió a los paisas salir a abastecerse durante el fin de semana, por lo que la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, Patricia Vargas, tuvo que salir a pedir mesura. “Hacemos un llamado a la compra responsable y racional. Estamos garantizando que en Medellín y en Antioquia tengamos los alimentos y los productos que necesitamos para la cuarentena preventiva”.

En el caso de Cali, donde se declaró toque de queda desde el pasado viernes, al menos 300 personas violaron la norma los primeros dos días. Al igual que en Bogotá, se levantó la restricción en las vías intermunicipales para permitir el ingreso de viajeros a la capital, mientras que la gobernadora Clara Luz Roldán señaló que esta semana trabajarán para garantizar la seguridad alimentaria en el departamento durante la cuarentena.

En la costa Atlántica, que se ha visto gravemente afectada por la caída en el turismo, se han tomado medidas diferentes. Mientras los indígenas de la Sierra Nevada decidieron confinarse para evitar la llegada del virus, en Cartagena se declaró toque de queda. Caso diferente al de Barranquilla donde no se ha tomado ninguna medida. Los hechos más graves se reportaron en Santa Marta, donde se decretó desde el pasado sábado la cuarentena anticipada, debido al pánico que generó la aparición de los primeros dos contagiados. Esto provocó aglomeración en las plazas y supermercados, al punto de que la Policía tuvo que intervenir para evitar desmanes.

Gran parte del temor generalizado se ha debido al desconocimiento de las excepciones. Las compras desmedidas, en gran parte, las hacen quienes desconocen que en la cuarentena pueden salir a comprar alimentos o productos de primera necesidad. “Por eso es necesario que la información estatal sea clara y se anticipe el mensaje a las acciones, porque le genera a la gente la sensación de mayor control. Cuando no ocurre, llega la ansiedad”, señala Hernando Santamaría, psiquiatra y neurocientífico de la Universidad Javeriana.

Este punto será importante para mantener la calma entre la población después de la primera semana, pues en este tipo de casos, según señala Santamaría, es normal que las personas sientan angustia, estrés, aburrimiento, rabia y miedo, tanto al contagio como a las consecuencias financieras del encierro.

Por ello, es importante que la gente tenga pautas de autocuidado, como realizar ejercicio, actividades lúdicas, autoevaluar comportamiento para hacerle frente a la ansiedad, reducir las visitas a redes sociales y crear rutinas de lo que se va a hacer en la semana. “Eso le dará estructura al tiempo y va a impedir que se genere desasosiego, angustia y aburrimiento, que pueden terminar en la desesperanza”.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Bogotá recomienda realizar en familia actividades conjuntas de ocio como juegos de azar, ver películas o terminar actividades pendientes en el hogar, entre otros. Además, las empresas prestadoras de salud han habilitado líneas y plataformas para atender los casos que se puedan presentar. En el caso de Bogotá, el Distrito habilitó la línea 106, así como el Whatsapp del teléfono 3007548933, para quienes tengan inquietudes o presenten casos de ansiedad o tristeza prolongada.

Si bien, la mayoría de ciudades y departamentos comenzaron la cuarentena, a su modo, desde hoy se podrá medir la situación real de sus habitantes, pues serán los trabajadores informales, migrantes, trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes los que sentirán el peso diario para conseguir qué comer o pagar un arriendo. De allí, la importancia de la reacción rápida de los gobernantes y de la colaboración de la ciudadanía. Se vendrán días difíciles en los que ahora más que nunca se necesita la unión y el trabajo de todos, pues en el camino se presentarán retos, como el del pasado fin de semana en las cárceles del centro del país, pero también se necesitará de la solidaridad para hacer más llevaderos los próximos veinte días de cuarentena en el país.

Detalles del decreto de cuarentena







El Decreto 457 de 2020, expedido por el presidente Iván Duque, dicta las reglas que regirán la cuarentena para evitar el contagio de coronavirus. Según el acto administrativo, se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional y se les ordena a alcaldes y gobernadores adoptar las medidas e instrucciones necesarias para ejecutar esta decisión.







Sin embargo, el decreto establece unas excepciones para garantizar el derecho a la vida, la salud con conexidad con la vida y la supervivencia. Es así como se permitirá la circulación de personas que realicen actividades como la asistencia y prestación de los servicios de salud, la adquisición de bienes de primera necesidad para la cuarentena -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo y limpieza, entre otros- y la asistencia a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 70 años.







Igualmente, se permitirá la comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas electrónicas y entrega de domicilios, es decir, los domicilarios de plataormas como Rappi, Uber Eats, Domicilios.com, entre otras, podrán operar con normalidad. Determina, además, la suspensión de transporte doméstico aéreo, es decir, los vuelos nacionales, desde las 00:00 horas del 25 de marzo.