Devolución del IVA a un millón de hogares arranca este 31 de marzo

Redacción Economía.

Así lo anunció el presidente Iván Duque durante la ya habitual transmisión televisiva de las 6 de la tarde. Planeación Nacional, por su parte, afirmó que a finales de esta semana empezará el giro solidario de $160.000 a tres millones de hogares que no están en Familias en Acción ni en otros programas sociales.

La devolución del IVA a un millón de familias colombianas arrancará este 31 de marzo, anunció este lunes el presidente de la República, Iván Duque. Este mecanismo, vale la pena recordar, fue aprobado en la última reforma tributaria (Ley 2010 de 2019, conocida como Ley de Crecimiento), y su implementación se adelantó con motivo de la crisis sanitaria, económica y social por la que atraviesa el país a causa del coronavirus.

Según el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, este giro se hará cada dos meses, por un monto de $75.000, que es el cálculo que se ha hecho como equivalente a la contribución de IVA que hacen los hogares más pobres y que ahora se busca regresarles.

Rodríguez explicó que este giro se hará a través de los canales ya establecidos para otras transferencias, como Familias en Acción y Colombia Mayor. Sobre la selección de los beneficiaros, el director de Planeación explicó que se hizo con base en los puntajes del Sisbén. Duque, por su parte, enfatizó en que este giro se mantendrá cada dos meses incluso cuando se supere la emergencia, como estaba previsto en la ley.

Sobre los apoyos para los tres millones de hogares que no están vinculados a ningún programa social, pero que son parte de la población vulnerable en esta coyuntura (porque trabajan en la informalidad), Rodríguez explicó que los beneficiaros fueron escogidos luego de cruzar bases de datos como la del Sisbén, el PILA y el sistema financiero. Anunció que a partir de finales de esta semana estos hogares, que probablemente nunca habían recibido un subsidio, empezarán a recibir los $160.000 anunciados: a través del sistemas financiero, para quienes están bancarizados; o a través de otros canales, como los telefónos móviles.

Para los consumidores

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, anunció que esta semana esa cartera, junto con el Ministerio de Agricultura y el de Salud, fijará una lista de productos de primera necesidad (como medicinas, tapabocas o geles antibacteriales). El objetivo es que el DANE pueda empezar a hacer un seguimiento diario al comportamiento de los precios de esos productos y el de los insumos con los que se fabrican, con el fin de encontrar y reportar situaciones atípicas.

El ministro explicó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) actuará como policía judicial, de la mano de la Fiscalía. El jefe de la cartera hizo un llamado a los ciudadanos para que sean consumidores informados y que denuncien cualquier irregularidad a través de canales oficiales, como las líneas telefónicas, página web y aplicación móvil de la SIC.

El superintendente financiero, Jorge Castaño, por su parte, recordó que el sistema financiero ha recibido instrucciones para formular planes de alivio para los usuarios. Entre las directrices está ofecer periodos de gracia para créditos como los de vivienda, libre inversión, microcrédito, tarjeta de crédito, entre otros. Los bancos, a la hora de ofrecer estos alivios, no pueden aumentar las tasas de interés, ni cobrar intereses sobre los intereses. Tampoco deberá haber cambios en las condiciones en las que se encuentran los usuarios ante las centrales de riesgo. Es decir, si el usuario no está reportado no se le podrá reportar con motivo de acogerse a los planes de alivio.

Castaño, quien informó que más de 300.000 créditos (por más de $6,9 billones en total) se han acogido a algún plan de ayuda, invitó a los ciudadanos a reportar cualquier irregularidad en el correo [email protected]

Finalmente, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, recordó la línea especial de crédito que se ha habilitado para dar liquidez a pequeños, medianos y grandes productores, de manera que puedan continuar con sus actividades económicas y el abastecimiento del país.

Asimismo, resaltó que el Banco Agrario recibió autorización para negociar intereses corrientes y de mora, para beneficiar a quienes se han visto afectados por la coyuntura. Por último, agregó que se activó el mecanismo del Fonsa, que permite comprar deudas vencidas eque aquejan a los productores agropecuarios.

"Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".

* Apóyanos con tu suscripción