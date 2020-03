Diez cosas (buenas, malas y feas) que el COVID-19 nos dejó hoy

redacción internacional

El caso del coronavirus es único para todos. Es quizás la primera pandemia que el mundo sigue en tiempo real: datos, estudios, avances, proyecciones, muertes, contagios... Y justo porque en estos momentos la información viaja en segundos de un país a otro y hay una avalancha de noticias, a veces algunas se quedan en el olvido. Estas son diez cosas que hoy pasaron en el mundo, sacudido y confundido con pandemia por coronavirus.

1. El proyecto positivo

Decenas de miles de jugadores, de "mineros" de bitcóin y de empresas participan en un esfuerzo sin precedentes de unión de recursos informáticos para acelerar la búsqueda de tratamientos contra el nuevo coronavirus. "Es un remedio fantástico contra la sensación de indefensión que tenemos en este momento", dice entusiasmado Pedro Valadas, un abogado de Portugal que coordina una comunidad en línea de 24.000 fanáticos de la informática y los videojuegos que colaboran con la causa.

El proyecto "[email protected]", organizado por biólogos informáticos, conecta miles de máquinas entre sí para crear un superordenador virtual. Se considera el ordenador más potente del mundo, capaz de efectuar billones de cálculos por segundo, que deben ayudar a entender la estructura del virus. Más de 400.000 personas ya han descargado la aplicación para compartir datos y recursos informáticos estas últimas semanas, según Greg Bowman, profesor de bioquímica y biofísica molecular en la Washington University de San Luis, en Estados Unidos, donde es centralizado el proyecto.

2. Lo bueno

Hasta ahora, África, el continente más pobre, se ha mantenido relativamente al margen de la pandemia: se han registrado por lo menos 1.691 casos de contagio, con unos cincuenta fallecimientos, frente a los más de 340.000 casos de infección y 15.100 muertos en todo el mundo, según un recuento de la AFP establecido a partir de fuentes oficiales. Muchos temen la llegada del coronavirus a este continente y por eso varios países ya ordenaron confinamiento.

3. La noticia esperanzadora

Italia, de rodillas por la pandemia del coronavirus, registró este lunes una segunda caída consecutiva de muertos y nuevos infectados, aferrándose a la esperanza prudente de una ralentización de la propagación pese a que la península superó los 6.000 muertos. "Todavía no es el momento de cantar victoria, pero vemos una luz al final del túnel", comentó con una tímida sonrisa Giulio Gallera, responsable de Salud en el gobierno regional de Lombardía (norte), la región más castigada de la península por la pandemia, con 28.761 infectados y 3.776 muertos.

4. La buena iniciativa

Los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FIFA hicieron este lunes el lanzamiento de la campaña "pasa el mensaje y saca a patadas el coronavirus", en la que famosos futbolistas de todo el mundo, desde sus casas, darán consejos para prevenir la expansión de la pandemia. Jugadores y exjugadores como Leonel Messi, Iker Casillas, Xavi Hernández, Gianluigi Buffon, Samuel Eto'o, Valeri Karpin, Radamel Falcao o Carles Puyol se han unido a esta campaña con vídeos en los que recomiendan lavarse las manos frecuentemente, aislarse socialmente y seguir otras medidas preventivas de la OMS.

Foto: AFP

5. La frase del día

El paciente nº1 de Italia, Mattia, de 39 años, quien contagió a su esposa embarazada, a un amigo y a sus médicos recibió este lunes el alta del hospital. Este paciente también infectó al personal sanitario del hospital de Codoño, la ciudad cercana a Milán que se convirtió en el principal foco de la epidemia en Italia, así como a pacientes y a todo su entorno. "Es posible curarse de esta enfermedad pero hay que quedarse en casa, la prevención es esencial. He tenido suerte, me he curado, pero ahora quizá no hubiera sido posible", dijo en Facebook el paciente No. 1 de Italia.

6. Lo que hoy dijo la ciencia

"Más de 300.000 casos de contagio del COVID-19 han sido señalados hasta el día de hoy. Es desgarrador. La pandemia se acelera", pero "podemos cambiar su trayectoria", declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por otra parte condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la comunidad científica se ponga de acuerdo sobre su eficacia: "Usar medicinas que no han sido probadas y cuya eficacia se desconoce puede generar falsas esperanzas y hacer más daño que bien, y causar además escasez de medicamentos esenciales para tratar otras enfermedades", recordó.

7. El dato

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 16.146 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP basándose en fuentes oficiales este lunes. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 361.510 casos oficiales de contagio en 174 países o territorios. En Colombia se confirmaron 42 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento en un día hasta ahora en el país, con lo cual sube a 277 el total de personas infectadas, así como el tercer fallecimiento. Mil millones de personas están en cuarentena en todo el mundo.

8. Lo malo

La recesión mundial por la pandemia de COVID-19 podría ser peor que la que siguió a la crisis financiera de 2008 y requerirá una respuesta sin precedentes, advirtió este lunes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Kristalina Georgieva pidió a las economías avanzadas brindar más apoyo a los países de bajos ingresos, que enfrentan una salida masiva de capital, y dijo que el FMI está "listo para desplegar toda (su) capacidad de préstamo de un billón de dólares".

9. El gesto solidario

Seis enfermos infectados por el nuevo coronavirus en Italia serán trasladados a hospitales alemanes, anunció el dirigente de la región de Sajonia. "Creo que es una señal muy, muy importante que apoyemos y que ayudemos a los demás cuando podemos hacerlo", dijo el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer. Estos seis pacientes, cuyo estado se desconoce, serán trasladados en avión hacia hospitales de Dresde y Leipzig, las dos ciudades más importantes de este estado regional de la antigua RDA. Durante el fin de semana, otras tres regiones alemanas, cercanas a la frontera francesa, anunciaron el ingreso de enfermos contagiados de Francia, en particular del gran este, particularmente afectado por la pandemia. En Alemania, según el instituto RKI, unas 22.700 personas se han infectado de COVID-19, de las que han muerto 86.

10. El dato curioso

Diego Aspitia y Sofía Cuggino se comprometieron hace un año. Su matrimonio civil estaba fijado para el 26 de marzo y la ceremonia religiosa y la fiesta para el 28. Pero se decretó una cuarentena total en Argentina y sus planes se fueron a pique. Pero encontraron una salida ingeniosa: los vecinos prestaron el wifi, porque recién están instalados en su casa nueva, y los oficiantes de su comunidad evangélica los unieron en matrimonio el pasado sábado, en una ceremonia que siguieron por Instagram y por Facebook unos 400 invitados.