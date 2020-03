(En vivo) coronavirus en Bogotá: "No existen pruebas caseras para diagnosticar el COVID-19", Distrito

Los organismos de salud y las entidades distritales trabajan por varios frentes para frenar la propagación del coronavirus en la capital. En los hospitales, en las calles y en las diferentes empresas se están haciendo ajustes para contrarrestar la emergencia. Acá encontrará la lista de los principales anuncios frente a la emergencia durante este 19 de marzo en Bogotá.

No existen pruebas caseras para diagnostiscar el COVID-19

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para que no caiga en las “Fake News”. En redes sociales circula la noticia de que existe la manera de diagnosticar el COVID- 19 desde casa. Sin embargo esto no es así pues el Instituto Nacional de Salud de Colombia y el Ministerio de Salud son las únicas entidades avaladas para realizar las pruebas bajo los protocolos establecidos.

“El tema del coronavirus ha despertado solidaridad y cultura ciudadana, pero también algunos efectos no deseados, ya que están circulando por redes el diagnóstico de pruebas rápidas y en casa para detectar el COVID-19. Por eso le pedimos a la gente que no se dejen engañar ya que estas NO existen”, señaló el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

DIAN cierra sus puertas y habilita la atención virtual

Como se ha venido presentando, las entidades están cerrando sus puertas para aplicar la medida de teletrabajo, por lo que la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no se quedó atrás. Para contrarrestar el cierre de puertas, la entidad brindó los siguientes lineamientos:

Los trámites de Inscripción o Actualización RUT Persona Natural y Jurídica serán atendidos de manera virtual. Para tal fin se deberá:

* Solicita la cita a través de la página de la DIAN www.dian.gov.co opción “Asignación de Citas" de acuerdo con la disponibilidad.

* Una vez asignada la cita, a tu correo electrónico llegará un mensaje indicando el correo electrónico que la DIAN dispuso para adjuntar los requisitos y de esta manera poder gestionar el trámite solicitado.

* Enviar al correo indicado por la DIAN, antes de las 9:00 a.m. del día de la cita, el Formulario 001 del RUT pre diligenciado y los documentos necesarios para que la DIAN le gestione el trámite.

Cabe recalcar que el trámite no será atendido y la cita se entenderá como pérdida en los siguientes casos: Si el ciudadano remite los documentos con posterioridad a las 9:00 a.m. del día de la cita o Si adjunta los documentos incompletos.

Una vez la solicitud de trámite, el ciudadano recibirá un correo electrónico informado la respuesta al trámite requerido, a más tardar al finalizar la jornada (5:00 p.m.) del día para el que se programó tu cita.

* Los trámites y servicios de Retiro de IVA a no responsable, Retiro de Consumo a No responsable Consumo Restaurantes y Bares, Cancelación de la Inscripción en el RUT, Orientación TAC y Libros de Contabilidad serán suspendidos a partir del 19 de marzo.

* Los ciudadanos clientes que tengan cita programada a partir de este jueves, 19 de marzo, serán contactados por la DIAN. No es necesario que se acerquen a los puntos de contacto para la gestión del trámite.

Estos son los canales de comunicación habilitados:

*Portal transaccional DIAN www.dian.gov.co

*Aplicación móvil DIAN – APP DIAN

*Chat asistente virtual

Duque apoya a Claudia López en la realización del simulacro

El presidente de la República terminó por esclarecer la incertidumbre frente al simulacro. En alocución dijo que le parecía importante la realización de medidas pedagógicas que permitan avanzar en la contención de la propagación del COVID-19. Lo anterior incluye la realización del simulacro que se llevará a cabo el próximo viernes, sábado, domingo y lunes.

"Tendremos una reunión con el equipo de gobierno, con las personas que llevarán a cabo el simulacro en Bogotá para que se mantenga el fin pedagógico de la actividad pero que a la vez se garantice la prestación de servicios esenciales", dijo el mandatario.

Duque también dijo que suspenderá por treinta días, a partir de este fin de semana, la llegada de todos los extranjeros al país.

Hacia el medio día se publicará la versión final del decreto para el simulacro

Luego de lo que pareció ser un 'choque de trenes' el pasado miércoles, en el que el Ministerio del Interior aseguró que medidas como toques de queda deben ser coordinadas previamente con el presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá dijo que el simulacro que se realizará en la ciudad sí fue consultado y acordado con el mayor mandatario.

Horas después, López emitió una serie de mensajes en los que manifestó haber recibido las observaciones que hizo la ciudadanía al borrador del decreto que se publicó ayer, que ya había incluido algunas recomendaciones en el nuevo documento y que hoy, sobre el medio día, será publicada la versión final.

Recuerde que este simulacro esencialmente establece que la ciudadanía permanezca en casa durante el viernes, sábado, domingo y lunes. Los anterior salvo algunas excepciones que se conocerán en detalle con la publicación oficial del decreto.

Taxistas reciben instrucciones para el manejo del COVID-19

La empresa Taxis Libres comunicó que durante los cuatro días de cuarentena estará prestando el servicio por medio de su aplicación para facilitar la movilidad de las personas que, según el decreto que firmará la alcaldesa Claudia López este jueves, tendrán excepciones.

Para ello, los conductores de esta y otras compañías de taxi han recibido instrucciones para manejar la situación del COVID-19 en medio de sus actividades. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comunicado que el uso del tapabocas es para personas con síntomas o para el personal a cargo del cuidado de un enfermo, se ha definido que estos taxistas empleen “obligatoriamente” este insumo de cuidado de la salud.

De igual forma se les ha capacitado en medidas de aseo previo al vehículo, antes de iniciar el servicio, limpiando con alcohol la cojinería de los taxis.

La Gerente general de Taxis Libres Stefanía Hernández agregó que: “La Secretaría de Salud de Bogotá además informó presencialmente en diversos horarios a 500 conductores en Unicentro y en el aeropuerto El Dorado, este último, por ser un lugar neurálgico para aplicar los protocolos de salud que exige el Distrito en este momento, pero además como parte de la Red de apoyo cada uno tiene volantes que les entregan a los usuarios para que estén informados”.

“Prestamos un servicio de transporte, somos un gremio y por lo tanto obramos en beneficio de la comunidad. El transporte es esencial para la ciudadanía y seremos muy estrictos con el cuidado personal, impulsar medios de pago electrónicos para evitar contacto con dinero si es necesario y por supuesto el respeto por las normas como las de dar prioridad a peatones y ciclistas como debe ser y más ahora que tenemos ciclovías ampliadas”, agregó Hernández.

Hay que recordar que el borrador del decreto establece que las personas que cuentan con una excepción para circular durante los días del simulacro no podrán salir a la calle a pedir el servicio de taxi. En su lugar, estos deberán solicitar el servicio por medio de aplicaciones, plataformas virtuales o líneas telefónicas.

Comedores comunitarios en época de Coronavirus

La Secretaría de Integración Social anunció que, mientras dure la alerta amarilla por coronavirus, los comedores comunitarios de la capital tomarán nuevas medidas para trabajar. Para ello, se estableció un protocolo para la operación da la entrega de alimentos para consumo en casa.

El servicio se realizará bajo estrictas normas de bioseguridad con el fin de evitar cualquier exposición que ponga en riesgo la salud, tanto del equipo de trabajo como de los beneficiados.

Para la distribución de los alimentos, cada Comedor Comunitario estableció horarios entre las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. el propósito es evitar aglomeraciones de más de 30 personas. El único requisito es que los beneficiarios lleven sus propios recipientes y en caso de no poder recogerlos personalmente por alguna afección de salud pueden enviar a un familiar para que lo haga.

Estas son los requisitos para la entrega de comida:

*Tener una persona al ingreso vigilando el lavado y desinfección de manos de los participantes.

*En caso de identificar participante con síntomas de gripe activar ruta: enviar y solicitar que otra persona recoja el alimento en desechable.

*Los participantes deberán realizar la fila dejar una distancia mínima entre ellos de 2 metros, entregar su recipiente y posterior al servido salir inmediatamente del comedor.

*Desechar toallas de secado de manos y servilletas utilizadas durante el servicio en caneca roja con tapa de pedal y bolsa roja.

*El horario de inicio de entrega de alimentos será 10:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.

*Los alimentos deberán ser entregados a cada participante de acuerdo al grupo de edad y horario establecido por el comedor con anterioridad.

*Cumplir con los horarios establecidos por el comedor, para evitar aglomeraciones de más de 30 participantes.

*El participante deberá llevar la bolsa o recipiente en donde pondrá los recipientes que contienen los alimentos.

Desinfección en Transmilenio

Transmilenio recibe más de dos millones de usuarios a diario y, debido a las aglomeraciones que se generan en la mayoría de las estaciones, se están adelantando limpiezas diarias para evitar el riesgo de contagio del Covid-19.

Además de las jornadas nocturnas, tanto en estaciones y troncales, comodentro de los buses, en el día se adelantan actividades aleatorias en determinados puntos que varían cada día. Para este 18 de marzo se tiene prevista la limpieza de:

*Portal Usme (desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.)

*Molinos (desde las 9:30 a.m. hasta las 10:15 a.m.)

*Consuelo (desde las 10:45 hastas las 11:30 a.m.)

*Socorro (desde las 12:00 p.m.hasta las 12:45 p.m.)

*Santa Lucia (desde las 2:00 p.m. hasta las 2:45 p.m.)

Asimismo, para evitar el riesgo al contagio de este nuevo coronavirus es importante acatar las recomendaciones que ha dado la OMS y el Gobierno Nacional: lavarse las manos, toser o estornudar sobre el antebrazo, evitar el contacto a menos de un metro con otras personas y permanecer en la casa a menos de que sea obligatorio salir. El sistema también ha puesto a disposición de los ciudadanos lavamanos portátiles, con el fin de que puedan seguir las recomendaciones del Distrito.

Estas son las estaciones en donde puede encontrar los lavamanos portátiles:

*Olaya

*Calle 116

*Hortua

*Hospitales

*Salitre - El Greco

*Calle 34

*General Santander

*Portal Suba

*Portal 80

*Simón Bolívar

La entidad también aseguró que esta semana estará instalando de manera gradual más lavamanos portátiles. Conozca los puntos en donde se tiene planeado hacerlo:

*Portal El Dorado

*Héroes

*Calle 100

*Marly

*Calle 161

*Av. Américas Av.Boyacá

*CAN

*Suba Calle 116

*CAD

*Banderas

*Santa Lucía

Los lavamanos tienen una capacidad de 300 personas y se pueden reabastecer.

