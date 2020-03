¿Es el Tocilizumab, un medicamento contra la artritis, una posible cura para el coronavirus?

- Redacción Vivir

Este 11 de marzo, en horas de la noche, el portal colombiano digital LasDosOrillas publicó una noticia titulada “Tocilizumab, el medicamento contra la artritis que podría sería la cura para el coronavirus”. En la nota se señala que este medicamento fabricado por el laboratorio Roche podría ser la cura para el coronavirus, que a la fecha ha infectado a 126.136 personas y ha matado a 4.630 en todo el mundo. Según la nota un oncólogo italiano, Paulo Ascierto de Pascale, quien es presidente de la Fundación Melanoma y Director del Instituto Italiano de Cáncer, anunció que curó a dos de sus pacientes de coronavirus en un plazo de 24 horas. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

En medio del miedo colectivo ante la pandemia por coronavirus era obvio que una promesa como esta comenzaría a llamar la atención inmediatamente. Pero se trata de una información incompleta, imprecisa y sin el contexto necesario.

¿Es el Tocilizumab una posible cura para el coronavirus?

La respuesta a esta pregunta es NO. En este momento no existe ninguna vacuna capaz de evitar la enfermedad y tampoco existen medicamentos para curar el amplio espectro de síntomas que puede provocar el coronavirus. Recuerde que muchas personas que se infectan no desarrollan síntomas, un 80% de los que tienen síntomas corresponden a una gripa de leve a moderada, 15% desarrollan cuadros más severos de dificultad respiratoria y cerca del 5% entran en estados críticos.

En ese sentido, los médicos en hospitales alrededor del mundo que atienden a los pacientes en esos estados más críticos, muchos de ellos con neumonías complejas están recurriendo a diferentes tratamientos que utilizan en circunstancias similares para intentar salvar sus vidas. Entonces parece lógico que un tratamiento como Tocilizumab contra la inflamación (entre otros) resulte hasta cierto punto efectivo para manejar complicaciones que puede traer la infección de Covid-19. (Puede leer: ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Aquí le contamos)

Algo importante para tener en cuenta es que ese medicamento no aparece hasta el momento en ninguna comunicación de la Organización Mundial de la Salud, como posible vacuna o cura, ni tampoco en páginas oficiales del gobierno chino ni italiano. Tampoco en los listados oficiales de ensayos clínicos con humanos a nivel internacional y que hacen parte de los compromisos éticos de las multinacionales. En términos informativos, la publicación de las Dos Orillas es irresponsable al crear esperanza en ciudadanos comunes asustados por la pandemia sin aclarar todo lo anterior. Por otro lado, quedan muchas preguntas sobre los intereses comerciales detrás de la promoción de estas sustancias a nivel público sin tener en cuenta el proceso normal que siguen en investigación médica los potenciales tratamientos para enfermedades.

La carrera por una cura

De acuerdo con la revista Nature, la carrera por la búsqueda de tratamientos y curas ya comenzó. Según la revista científica, en febrero, el laboratorio chino Ascletis Pharma solicitó a las autoridades chinas probar dos medicamentos usados para tratar el VIH en ensayos clínicos para tratar los síntomas del COVID-19.

Otro laboratorio chino, BrightGene Bio-Medical Technology, anunció a principios de febrero que comenzaría a fabricar Remdesivir, del laboratorio Gilead Sciences (GS-5734), un antiviral en investigación de amplio espectro, como tratamiento para la infección por coronavirus. Remdesivir, desarrollado originalmente para tratar el virus del Ébola y luego descartado, también será probado en algunos hospitales chinos.

“Desde el comienzo del brote de COVID-19, los médicos siguieron las pautas establecidas en China en enero y trataron a los pacientes hospitalizados con interferón α combinado con el fármaco reutilizado Kaletra, dado que la OMS observó que esa combinación podría traer algún beneficio clínico”, explica Nature. (Le puede interesar: Presidente Duque declara la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus)

Kaletra, fabricado por laboratorios AbbVie, también se está probando en otras combinaciones, con medicamentos reutilizados que se sabe que atacan partes de la maquinaria de replicación de otros virus similares al Covid-19.

Por lo menos 11 medicamentos o combinaciones de medicamentos están siendo probadas como tratamientos médicos a los síntomas del Covid-19, como el Lopinavir y Ritonavi, usados para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); Cloroquina, que puede agregarse al tratamiento con los medicamentos anteriores: es un fármaco usado para prevenir la malaria y algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide; el Remdesivir, antiviral de, desarrollado para combatir el Ébola, y el Tocilizumab.

Sin embargo, cabe aclarar que en algunos países latinoamericanos se ha anunciado como una opción. Jorge Alcocer, médico reumatólogo y secretario de salud de México, dijo en una rueda de prensa ayer que el Tocilizumab podría servir para tratar el virus, y que aunque caro, el estado mexicano podría pagarlo. (Podría leer: “Esta epidemia va a exigir una gerencia día a día”)

“Creo que hay que decir que mientras esto no se comunique por canales confiables es información promociona”, explica Claudia Vaca, profesora de farmacología de la U. Nacional.

