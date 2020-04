Juan Carlos López

Falsedad ideológica en documento público, el cargo que imputarán al alcalde de Popayán

Redacción Judicial

Juan Carlos López se posesionó en la Alcaldía de Popayán el pasado 28 de diciembre y, tres meses después, ya enfrenta su primer problema judicial por cuenta del nuevo coronavirus. El mandatario local fue citado por la Fiscalía para una audiencia de imputación de cargos, la cual no tiene aún fecha, pues depende de la asignación del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá, en donde el trabajo está suspendido en su mayoría por cuenta de una decisión de la Judicatura para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Aun así, lo que el anuncio de la Fiscalía confirma es que López será investigado oficialmente. En este caso, por el delito de falsedad ideológica en documento público. (Las medidas que tomó la justicia colombiana por la epidemia del coronavirus)

El porqué de el aprieto judicial del alcalde López es su presencia en el encuentro con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales que organizó la Presidencia el pasado 14 de marzo. En ese momento aún faltaban 10 días para que el presidente Iván Duque decretara el aislamiento obligatorio en todo el país, pero en el Gobierno ya se habían empezado a tomar medidas de prevención. Una de ellas era aplicar un control sobre el ingreso de los visitantes al palacio presidencial, un formato en el cual ellos debían especificar, además de su identidad, el resultado de la toma de temperatura que les hacían, responder un cuestionario sobre posibles síntomas y dar información sobre los países visitados en los últimos 14 días, entre otros.

El lío, dice hoy la Fiscalía, es que López habría omitido información clave, pues no divulgó los datos sobre su reciente viaje a Marruecos. Según datos de Migración Colombia, el alcalde el 1° de marzo aterrizó en Cali; el motivo de su traslado a África fue un foro sobre los derechos de la mujer. De regreso hizo tránsito en Madrid (España), uno de los países más golpeados por el COVID-19: a la fecha registra más de 102.000 casos positivos y unos 9.000 fallecidos. No obstante, cuando en Casa de Nariño le hicieron las preguntas de rigos, el alcalde López contestó que no tenía síntomas que pudieran asociarse con el nuevo coronavirus como tos o fiebre, que no había estado en contacto con personas que mostraran síntomas y que no había estado en otros países durante las últimas dos semanas. Esos datos los reveló la misma Presidencia. (La colombiana que lidera el ensayo clínico de la OMS contra el COVID-19)

Seis días después del encuentro en Casa de Nariño, el alcalde López manifestó por Twitter: "Acabo de recibir hace unos minutos los resultados de la prueba que me hice el pasado martes. El resultado fue positivo". De esa manera, el propio López confirmó públicamente que él era el primer mandatario local en Colombia contagiado con el nuevo coronavirus. Luego agregó: "Quiero señalar que algunas personas intentan ocultar a veces estos resultados. Esa no es una actitud responsable ni seria. Quiero decirles que todos debemos seguir un ejemplo: al primer síntoma que tengamos de esta enfermedad debemos acudir a los centros médicos". Esos síntomas, según la OMS, incluyen fiebre, cansancio, tos seca, dolores e incluso, diarrea.

En el evento en Casa de Nariño, el alcalde López saludo de mano al presidente Iván Duque, por lo que, al saberse de su diagnóstico, el nerviosismo en la Presidencia fue inocultable. La orden fue que, de inmediato, el jefe de Estado se hiciera la prueba, la cual, de cualquier modo, habría tenido que hacerse por protocolos. El 21 de marzo, un día después de que se conociera el estado de salud del alcalde López, Duque le dijo al país a través de su cuenta de Twitter: “Me permito informarles a todos los colombianos que después de realizarme la prueba del Covid-19, el resultado que arrojó la muestra es negativo”. No obstante, para la Fiscalía, López habría podido cometer una violación a las normas sanitarias que rigen ahora que el país trata de contener la pandemia del COVID-19 y, por eso, lo citó a imputación de cargos.

"A la fecha, la Fiscalía General de la Nación adelanta 34 investigaciones por violación a medida sanitaria, en relación con los protocolos dispuestos para evitar la propagación del coronavirus", agregó el organismo investigativo. La audiencia de imputación contra López, sin embargo, no llegará pronto. Todos los juzgados del país están bajo suspensión de términos a raíz, precisamente, del brote del COVID-19 en Colombia, que ya deja 16 muertos y más de 900 personas contagiadas. Solo están funcionando los juzgados de garantías o para tramitar tutelas. A López la Fiscalía lo quiere procesar por un tema relacionado con el nuevo coronavirus pero, precisamente por la pandemia, esa apertura de investigación tendrá que esperar.

