Gobierno comienza entrega de ayudas a trabajadores informales

Redacción Economía.

La única condición para recibir el beneficio de $160.000 es que la familia no esté recibiendo ninguna otra transferencia monetaria del Estado.

A partir de este martes 7 de abril, alrededor de tres millones de hogares colombianos que no hacen parte de los programas de transferencias monetarias del Estado y se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad se verán beneficiados por el programa de Ingreso Solidario.

La medida, que tiene el propósito de mitigar los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19, incluye un subsidio de $160.000 por hogar que será entregado a través de una cuenta de ahorros con el objetivo de que quienes viven de sus ingresos diarios tengan una ayuda para sus gastos este mes, dado que el periodo de aislamiento obligatorio se extendió hasta el próximo 27 de abril.

Los beneficiarios ya fueron identificados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por lo que no es necesario que las personas se inscriban o que participen en sorteos. Simplemente deben ingresar a www.ingresosolidario.dnp.gov.co para verificar si están dentro de la base de datos con su número de cédula; este será el único canal autorizado.

El Ministerio de Hacienda diseñó un esquema de distribución en dos etapas: en la primera, quienes ya tienen cuenta en una entidad financiera serán contactados para comunicarles del beneficio antes de hacerles la transferencia hoy, 7 de abril; en la segunda se hará la apertura de un producto digital de fácil uso por medio del teléfono móvil a través de AV Villas (Cuenta Digital), Bancolombia (Nequi y Bancolombia a la Mano), Davivienda (Daviplata) y Movii para consignarle a quienes están fuera del sistema financiero entre el 9 y el 18 de abril.

Cabe destacar que estos productos permiten realizar pagos a terceros, ahorrar o transferir montos a familiares o amigos a través de sus canales digitales y sin salir de casa para evitar al máximo aglomeraciones y desplazamientos innecesarios. A los hogares con los que no fue posible hacer la apertura de un producto digital, se les entregará el subsidio mediante un giro a través del Banco Agrario entre el 20 y el 25 de abril.

Daniel Gómez, subdirector del DNP, dijo que se hará un único giro correspondiente al periodo de aislamiento, pues el objetivo era dar respuesta rápida a esta población, pero si se amplía el periodo de cuarentena se considerará extender el subsidio.

Los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario fueron identificados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a partir de la base del Sisbén IV, la encuesta Sisbén III, otros registros de entidades públicas y de información sobre personas favorecidas de otros programas sociales de los entes territoriales y las agremiaciones.

Además, el Gobierno contó con el acompañamiento de las entidades financieras, las centrales de riesgos y las empresas de telefonía celular para cruzar las bases de datos y facilitar el contacto con los hogares beneficiarios mediante números de celular y datos de ubicación, siempre respetando la confidencialidad y con cuidadoso manejo de la privacidad de la información.

Sin embargo, la base de datos, que tiene 39 millones de registros de más de 1.080 municipios, seguirá en construcción y se fortalecerá con el tiempo para identificar hogares en vulnerabilidad económica, próximamente mediante listados censales.

Según Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el paquete de ayudas sociales desarrolladas ha estado enfocado en cómo se protege a los más vulnerables: los 2,6 millones de Familias en Acción, los 1,7 millones de adultos de Colombia Mayor, los pagos hechos a los Jóvenes en Acción y la devolución del IVA.

“Debido a las grandes solicitudes de cómo llegar con un apoyo a los trabajadores informales y por cuenta propia que no estaban en ningún programa del Gobierno, por parte de los alcaldes y la ciudadanía en general, el presidente Iván Duque dio la instrucción de crear un programa especial para ellos en una carrera a contra reloj”, dijo Molano.

Finalmente, el Gobierno llamó a los beneficiarios que aparecen en la base de datos pero no pertenecen a la lista a reportar la situación y no recibir el dinero, “debemos ser solidarios, estamos haciendo un esfuerzo para llegar a las familias que no reciben ninguna ayuda; necesitamos recursos para asignarle a más colombianos”, concluyó Molano.

