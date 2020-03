Gobierno prohíbe el ingreso de extranjeros que no residan en Colombia

A raíz de los nuevos casos de Covid- 19 en Colombia y del aumento de pacientes en otras regiones del mundo, el Gobierno Nacional decidió extremar las medidas para el ingreso de extranjeros al país.

A partir del 16 de marzo se prohibió la entrada de los viajeros que no residan en Colombia. Además, los nacionales y residentes extranjeros tendrán que aislarse de manera obligatoria por prevención durante 14 días. Así lo informó el presidente Duque vía Twitter y lo reiteró la ministra de Transporte este domingo.

"Temporalmente, se inadmite el ingreso de extranjeros que hayan estado en cualquier país del mundo a partir del 16 de marzo, y las excepciones son los nacionales colombianos, los residentes en Colombia y las misiones diplomáticas, quienes ingresarán a Colombia sometidos al aislamiento preventivo obligatorio", explicó Ángela María Orozco, jefe de la cartera de Transporte.

Según el Gobierno, va a haber operativos de salud en todas las ciudades que cuenten con aeropuertos internacionales y están sujetos a sanciones previstas en el código penal.

"Nacionales y residentes en Colombia, además de estar sujetos a aislamiento preventivo, tendrán brigadas específicas aleatorias de visita para vigilar que se esté cumpliendo con la medida", aseguró Orozco. Y añadió "Así como estamos deportando a extranjeros que incumplan las medidas, vamos a poner multas e incluso llegar al tema penal si es el caso". Las multas podrían llegar hasta los $10.000 millones.

La ministra afirma que estas acciones se toman para no atravesar la misma situación que hoy viven países como España e Italia, en donde la pandemia se ha expandido en un lapso de tiempo muy corto. Hizo un llamado "a la consciencia de cada colombiano. Si llegó de afuera, tiene que estar en su casa durante 14 días y si tiene síntomas, contactarse con los centros de salud. Tienen que proteger a todos los colombianos, a sus familias y a las personas con las que trabajan", concluyó.

Estas acciones se suman a las que tomó el Gobierno desde el pasado viernes, cuando decidió cerrar los siete pasos fronterizos con Venezuela, con el objetivo de tratar de detener la propagación del virus.

Actualmente, hay 34 casos confirmados de personas con Covid-19 en el país.

