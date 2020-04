“La economía es igual a salud, aquí no hay dicotomía”: Nicolás Uribe, sobre contingencia al COVID-19

El Espectador habló con Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), sobre las nuevas medidas que está tomando esta agremiación para apoyar a los empresarios que atraviesan, según el excongresista y antiguo consejero presidencial, una delicada situación por la contingencia y mitigación del COVID-19. En diálogo con este diario, el ejecutivo señaló que la CCB y otras agremiaciones como Camacol y Asobancaria, se unieron para reunir $35.000 millones, monto que se destinará a apoyar algunos hospitales para atender la emergencia sanitaria.

¿De qué manera la Cámara de Comercio va aportar en la mitigación del COVID-19?

La experiencia es muy complicada y retadora desde todos los puntos de vista. La CCB tiene el privilegio de ayudar en varios de ellos de manera simultánea y de manera integral. Aportamos $1.800 millones a una iniciativa que se creó con ProBogotá, Camacol, la Andi, La cámara de comercio Colombo Americana (AmCham), Asobancaria para reunir $35.000 millones para fortalecer y expandir la capacidad hospitalaria de nuestra región en un 25%, lo que equivale a 125 unidades de cuidados intensivos. $5.000 millones estarán destinados a insumos hospitalarios y la compra de 25.000 pruebas para hacer diagnóstico del COVID-19.

¿A qué entidades estarían beneficiando?

Serán beneficiarios cinco hospitales públicos y privados: La Samaritana, San Ignacio, La Meredi, la Fundación Santa Fe y la Cardio Infantil. Trabajamos durante dos semanas para identificar en dónde sería más importante esa ayuda y desde hoy estamos invitando a la gente a donar.

¿Cuánto dinero hasta ahora han recogido?

La Información preliminar que tengo es que, hasta el momento, se han reunido $4.000 millones.

¿Cómo la Cámara de Comercio está apoyando a los empresarios?

Los empresarios también son víctimas de esta situación. Estamos virtualizando todos nuestros servicios. Hemos atendido en seminarios y talleres para pequeños empresarios, son cerca de 35.000 personas desde el pasado 17 de marzo. Por ejemplo se les enseña cómo actuar en momentos de crisis, gestión de las dudas alrededor de la nómina durante la contingencia laboral para que actúen con certeza jurídica.

¿En qué otros aspectos los asesoran?

Otro aspecto tiene que ver con un sitio web llamado Bazarbog.com que es una plataforma de negocios virtual para que la gente pueda subir sus productos, ficha técnica y demás información. Nosotros le ayudamos a mostrar ese producto allí para que comercialice de manera masiva. Esto con el fin que las restricciones de movilidad no sean un obstáculo para poder avanzar en la promoción de los productos.

Lo segundo, es otra plataforma de negocios virtual que lo que busca es que los diferentes empresarios puedan encontrar proveedores y vendedores en una rueda de negocios virtual. Este espacio, que estará en funcionamiento por tres meses, ha logrado inscribir a 120 empresas en la plataforma y ya tienen cerca de 570 citas con lo cual esperamos dinamizar y los negocios no se paren del todo y que existan oportunidades de ingreso y que garanticen el pago de nóminas.

También se han hecho 1.000 asesorías virtuales de estrategia empresarial, modelo de negocio, financiamiento, gestión de crisis. Trabajamos con un sentido de urgencia para poder brindarle al empresario todas las herramientas en estos momentos.

Con respecto a la actualización de los registros mercantiles, ¿qué medidas se tomaron?

Es un tema muy importante. Le propusimos al Gobierno a través de Confecámaras de ampliar el plazo hasta el 3 de julio de este año, de modo que esto puede ser un alivio. El gobierno lo vio con buenos ojos, expidió el decreto correspondiente y en consecuencia, nosotros hemos contribuido a lidiar la carga de las empresas. Hay que recordar que la mayoría de estos trámites se pueden hacer de manera virtual a cualquier hora.

¿Qué proyección han hecho del futuro de los empresarios en la postmitigación del COVID-19?

Le voy a ser muy franco: no tenemos una proyección. Pero lo que sí puedo decir que la micro y pequeña empresa, que son el 97% de la base empresarial se verá muy afectada. La gente cree que cuando uno habla del empresariado son cinco ricos y lo que existe es una base social empresarial y es la que tiene mayores dificultades de caja, acceso a crédito, entre otros obstáculos. Estas son las primeras víctimas de esta situación, ante una dificultad que claramente se entiende desde la perspectiva de salud pero que tiene un efecto indeseado en la calidad de vida de la gente cuando el ingreso deja de aparecer y el ingreso no es simplemente una entelequia sino un factor vital. La economía es igual a salud, aquí no hay tal dicotomía entre estas dos. Esto no es para hacer rico a nadie, aquí el tema es poder garantizar los ingresos a las personas que lo necesitan. Aquí la pregunta es cómo la Cámara podrá acompañar a las empresas porque van a salir con gran dificultades de este escenario.

¿Quiénes son los más afectados?

Hay sectores que ya están muy golpeados como el turístico, hotelero y aeronáutico. Los parques de diversiones, los restaurantes. Salvo la producción de alimentos, que tiene algunas restricciones, el resto está parado. La gente ha contraído el gasto. Nadie la está pasando bien en esta circunstancia.

¿La pandemia puede ser vista para muchas empresas como una oportunidad para reinventarse?

El mundo anterior al 17 de marzo no va volver a existir. Esto aplica para todo el mundo, para todos los sectores. Aquí confluyeron factores que nunca habíamos visto, capacidad de comunicarnos de manera inmediata y el poder de los estados para poderle hacer frente a demandas de esta naturaleza. De aquí van a salir oportunidades para las empresas con un costo altísimo que estamos pagando. Eso va significar ahorro, ejercicios de austeridad, priorizaciones, focalizaciones, virtualización de servicios, entre otros.

