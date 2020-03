La OMS lanza “Solidaridad” un estudio clínico internacional para combatir el coronavirus

Redacción salud

Luego de tres meses de haberse reportado el primer caso de contagio por el virus SARS-Conv-2, el 31 de diciembre en Wuhan (China), el mundo entero ha intentado combatir la pandemia que ya causó la muerte de cerca de 14.602 personas, en 181 países. Varios estudios científicos se han publicado durante este tiempo, epidemiólogos, infectólogos, virólogos y demás especialistas se han dedicado a estudiar las causas, comportamientos y consecuencias del brote.

En una iniciativa llamada, SOLIDARITY, solidaridad en español, la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca reunir y compartir investigaciones sobre el covid-19 que se realizan simultáneamente en diferentes países. “Es posible que múltiples ensayos pequeños, con diferentes metodologías, nos brinden la evidencia clara y sólida que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas. La OMS y sus socios están organizando un estudio en el que participan varios países”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Algunos pacientes, que están siendo tratados, serán escogidos para hacer parte del estudio, que pretende comparar diferentes tratamientos puestos en marcha en el mundo. El médico deberá ingresar los datos del paciente al sitio web de la OMS, incluyendo cualquier condición que pueda cambiar el curso de la infección, como diagnósticos de VIH o diabetes. El participante debe firmar un formulario de consentimiento informado que se enviará a la OMS.

Después de que el médico indique qué medicamentos están disponibles en su hospital, el sitio web asignará al paciente al azar a uno de los tratamientos disponibles para la atención del covid-19. "No se requieren más mediciones ni documentación", señaló, a la revista Science, la colombiana Ana María Henao Restrepo, médica del Departamento de Vacunas y Productos Biológicos de la OMS. Los médicos registrarán el día en que el paciente dejó el hospital o falleció, la duración de la estadía en el hospital y si el paciente requirió oxígeno o ventilación”, agregó Henao.

La lista de medicamentos para probar fue escogida por un panel de científicos de la OMS, quienes evaluaron las terapias que se han probado en virus anteriores. Todos los tratamientos seleccionados tenían datos de su uso en casos positivos de covid-19. Y, según señaló Henao a la revista Science, se pensó en la probabildad de que estos compuestos estén disponibles con suministros suficientes para tratar un mayor número de pacientes si el ensayo demuestra que funcionan.

De acuerdo a la información ofrecida por la OMS, en el ensayo clínico participarán inicialmente 10 países. La idea es que con el tiempo se unan cada vez más. Los escogidos hasta el momento son Argentina, Bahréin, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia.

Estos son los tratamientos que SOLIDARITY probará

Remdesivir:

Este tratamiento fue probado durante el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Los científicos señalan que su función es detener la replicación viral al inhibir una enzima viral clave, la ARN polimerasa dependiente de ARN. Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, demostraron en estudios en animales que el medicamento podría frenar los coronavirus que causaron SARS y MERS.

Un informe de caso publicado en The New England Journal of Medicine ( NEJM ) registró como un joven que dio positivo en la prueba de covid-19, fue tratado con remdesivir y mejoró considerablemente al siguiente día. La OMS advierte que la evidencia en casos aislados no prueba la efectividad y seguridad de un medicamento, sin embargo, hace parte del ensayo clínico internacional. "Remdesivir tiene el mejor potencial para ser utilizado en clínicas", señaló a Science , Jiang Shibo de la Universidad de Fudan.

Cloroquina e hidroxicloroquina

La controversia por este tratamiento se incrementó por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó los medicamentos como “un cambio de juego” y recomendó su uso. El panel científico de la OMS consideró en un inicio dejar por fuera a la cloroquina por la insipiencia en los ensayos clínicos. Sin embargo, cambió de opinión en una reunión en Ginebra el 13 de marzo, porque los medicamentos "recibieron una atención significativa" en muchos países. La organización internacional señaló que el interés generalizado provocó "la necesidad de examinar la evidencia emergente para informar una decisión sobre su papel potencial".

Ritonavir / lopinavir:

El medicamento fue probado en el 2000 para tratar infecciones por VIH. Sin embargo, el primer ensayo con covid-19 no mostró buenos resultados. Los médicos en Wuhan, China, dieron a 199 pacientes lopinavir / ritonavir dos veces al y no hubo diferencias significativas entre los grupos. Los doctores adviertieron que los pacientes ya se encontraban en un estado de gravedad. La OMS cree que el tratamiento pudo haberse administrado muy tarde.

Ritonavir / lopinavir e interferón beta:

La OMS busca combinar los dos antivirales con interferón beta, una molécula que afecta la regulación de la inflamación en el cuerpo. Se probó la combinación de los tres medicamentos en pacientes con MERS en Arabia Saudita en el primer ensayo controlado aleatorio para esa enfermedad.

