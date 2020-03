La playlist del coronavirus: perreo y cumbia inspirados en la epidemia

- Redacción salud

Alrededor de 115.000 personas están contagiadas de coronavirus en el mundo. El alcance de esta infección, que registra más de 4.000 decesos y 64.000 pacientes recuperados, ha llegado incluso a colarse en la música. Un ejemplo de ello son las 105 canciones, podscasts y mezclas que aparecen en la App de Spotify al poner en el buscador el nombre de esta infección. Y esta no es la única plataforma musical invadida por la epidemia, cuya inspiración a impulsado a una serie de composiciones que van desde la cumbia, pasando por el reguetón y hasta rock cristiano, siendo una manera de los artistas, divulgadores u otros usuarios de internet de entender: ¿qué hacer frente al virus?

(Lea aquí la actualización en vivo sobre ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Aquí le contamos)

CORONA VIRUS - Yofrangel (Official Video)

Una de las canciones que más ha dado de qué hablar, acumulando 1,712,054 vistas en Youtube, es Coronavirus del cantante dominicano Yofrangel. Una pista, similar a la de una champeta, musicaliza una letra que dice: "cuídate, que anda por el ahí el coronavirus". La canción fue colgada en internet hace un mes con su respectivo video en el que el artista canta desde una camilla "el coronavirus a mí no me va dar, tápate la boca, tú no me vas a enfermar".

CORONAVIRUS - Kaseeno

Con menos vistas, la canción de Kaseeno no se queda atrás con su dembow. Sobre una pista de trap, este cantante también dominicano, residente en Estados Unidos, subió su composición a mediados de febrero consiguiendo hasta ahora 25,257 vistas. "Cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, esa vaina ta matando" es una de las frases más pegajosas de la canción.

CORONAVIRUS - Saxoman y los Casanovas

Esta banda boliviana de rock cristiano se inspiró en la epidemia para su última canción. Hace cinco días, la canción que ya acumula un total de 27,954 vistas, fue subida en Youtube con el siguiente mensaje: "La única solución para erradicar este virus es pedir a Dios con el poder del espíritu santo salvar al mundo con la unión de nuestra oración y nuestra fé".

Otras apuestas más pedagógicas han circulado los últimos días a través de redes sociales. Se trata de las composiciones enfocadas en "cómo lavarse las manos", la principal recomendación sanitaria para esta coyuntura según la Organización Mundial de la Salud. Para ser más efectivo este mensaje, el bailarín vietnamita Quang Đăng grabó en su perfil de Tik Tok una coreografía enseñando, especialmente al público menor, los pasos que se deben llevar a cabo en esta práctica preventiva. El video fue replicado por la cuenta de Twitter de Unicef en Argentina.

¡Nos encanta este baile de lavado de manos del bailarín vietnamita Quang Đăng!



Lavar bien tus manos con y es uno de los primeros pasos para protegerte del #coronavirus. pic.twitter.com/27HJEfWTfs — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) March 7, 2020

México no se queda atrás con su campaña de prevención. Esta es otra de las guías, de otro estilo, para aprender a lavarse las manos.

La Cumbia del #CoronaVirus como cuidarnos

El próximo video se trata de una composición de Mister Cumbia, Iván Montemayor, un mexicano residente en Estados Unidos. Con un total de 826,724 vistas en Youtube, el artista recoge una serie de consejos para tratar de no contagiarse con la infección.

The Ebola Song - Ebola In Town - Shadow

Esta lluvia de canciones no es, sin embargo, una novedad. Para tratar epidemias en el pasado, cantantes, líderes y organizaciones han impulsado este tipo de creaciones con el fin de divulgar consejos y recomendaciones de prevención y cuidado. "Ébola en la ciudad" es un ejemplo del sinfín de canciones producidas en África de 2014 a 2016. Es grabada por el artista de hip-hop liberiano Shadow, quien se inspiró en esta epidemia que ha dejado solo en el Congo más de 2.000 muertos.