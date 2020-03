La polución en China se redujo "dramáticamente" tras medidas para contener el coronavirus

- Redacción Vivir

Los satélites de monitoreo de contaminación de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) detectaron "disminuciones significativas" en el dióxido de nitrógeno (NO2) en China. Existe evidencia de que el cambio está relacionado, al menos en parte, con la desaceleración económica que siguió al brote de coronavirus.

A fines de 2019, los profesionales médicos en Wuhan, China, estaban tratando docenas de casos de neumonía que tenían una fuente desconocida. Días después, los investigadores confirmaron que las enfermedades fueron causadas por un nuevo coronavirus (COVID-19). Para el 23 de enero de 2020, las autoridades chinas habían cerrado el transporte que entraba y salía de Wuhan, así como las empresas locales, para reducir la propagación de la enfermedad. Fue la primera de varias cuarentenas establecidas en el país y en todo el mundo. (Hay que afrontar la epidemia sin crear un caos social: Ministro (e) de Salud)

Según los científicos de la NASA, la reducción de la contaminación por NO2 fue "evidente" por primera vez cerca de Wuhan, pero finalmente se extendió por todo el país. Millones de personas han sido puestas en cuarentena en una de las acciones más grandes de este tipo en la historia humana. Hasta el 28 de febrero de 2020, el virus había sido detectado en al menos 56 países.

Los mapas muestran los valores de NO2 en China del 1 al 20 de enero de 2020 (antes de la cuarentena) y del 10 al 25 de febrero (durante la cuarentena)./NASA.

"Esta es la primera vez que veo una caída tan dramática en un área tan amplia para un evento específico", dijo Fei Liu, investigadora de calidad del aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Liu recuerda haber visto una caída en el NO2 en varios países durante la recesión económica que comenzó en 2008, pero la disminución fue gradual. Los científicos también observaron una reducción significativa alrededor de Beijing durante los Juegos Olímpicos de 2008, pero el efecto se localizó principalmente en esa ciudad, y los niveles de contaminación aumentaron nuevamente una vez que terminaron los Juegos Olímpicos.

La caída del dióxido de nitrógeno en 2020 también coincidió con las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China y gran parte de Asia. En general, las empresas y las fábricas cierran desde la última semana de enero hasta principios de febrero para celebrar el festival. Observaciones anteriores han demostrado que la contaminación del aire generalmente disminuye durante este período y luego aumenta una vez que termina la celebración.

"Siempre hay una desaceleración general en esta época del año", dijo Barry Lefer, un científico de la calidad del aire de la NASA. "Nuestros datos de OMI a largo plazo nos permiten ver si estas cantidades son anormales y por qué". Lanzado en 2004, OMI ha estado recopilando datos globales sobre NO2 y diversos contaminantes del aire durante más de 15 años.

Si bien el Año Nuevo Lunar puede haber jugado un papel en la reciente caída, los investigadores creen que la disminución es más que un efecto de vacaciones o una variación relacionada con el clima. En un análisis preliminar, los investigadores de la NASA compararon los valores de NO2 detectados por OMI en 2020 con las cantidades promedio detectadas en esta época del año 2005-2019. En 2020, los valores de NO2 en el este y centro de China fueron significativamente más bajos (de 10 a 30 por ciento más bajos) de lo que normalmente se observa para este período de tiempo. (Semana difícil para las bolsas mundiales por crisis de covid-19)

Además, Liu y sus colegas no han visto un repunte en el NO2 después de las vacaciones. "Este año, la tasa de reducción es más significativa que en años anteriores y ha durado más", dijo. "No me sorprende porque muchas ciudades de todo el país han tomado medidas para minimizar la propagación del virus". (¿Qué está pasando con el coronavirus? Aquí le contamos)

El siguiente mapa muestra valores de NO2 durante tres períodos en 2020: del 1 al 20 de enero (antes del Año Nuevo Lunar), del 28 de enero al 9 de febrero (alrededor de las celebraciones de Año Nuevo) y del 10 al 25 de febrero (después del evento). Los valores de 2020 se comparan con los mismos períodos en 2019 como referencia.

Los mapas anteriores muestran los valores de NO2 en China del 1 al 20 de enero de 2020 (antes de la cuarentena) y del 10 al 25 de febrero (durante la cuarentena). Los datos fueron recopilados por el Instrumento de Monitoreo Troposférico (TROPOMI) en el satélite Sentinel-5 de la ESA. Un sensor relacionado, el Instrumento de Monitoreo de Ozono (OMI) en el satélite Aura de la NASA, ha estado haciendo mediciones similares. Fuente: Nasa, Sentinel-5P