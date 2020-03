Coronoavirus en Bogotá

“La salud está por encima del entretenimiento y de cualquier cosa”: Claudia López

Redacción Bogotá

Más allá de la misma población, quizás los más inquietos con la decisión del Distrito de declarar la alerta amarilla en Bogotá, para evitar una propagación del Coronavirus, fueron los representantes del gremio del entrenamiento. Conciertos, ferias y multitudinarios eventos están en vilo por la orden de aplazar eventos masivos, lo que le representaría pérdidas millonarias a este sector.

Sin embargo, la respuesta de la alcaldesa Claudia López a todas las inquietudes fue contundente: “La salud está por encima del entretenimiento, la economía naranja y sobre cualquier cosa”. Y enfatizó: “Todos tendremos que pagar un costo, alto o bajo, para evitar una emergencia mayor”.

De igual forma,durante el evento se conocieron varios anuncios. Por ejemplo, que la ETB está ampliando los canales de comunicación con la línea 123, para atender todos los requerimientos; que las medidas que hoy adoptó Bogotá se irán replicando en los municipios aledaños a Bogotá, como un ejercicio de Ciudad Región, y que si bien la administración tiene la posibilidad de aplicar el Código de Policía para quienes no cumplan las medidas, espera que la mejor opción sea la cultura ciudadana.

Y concluyó: “Todos vamos a pagar un pequeño costo y es indispensable hacerlo, para evitar que colapse el sistema de salud. No queremos llegar a ese punto y por eso tenemos que tomar medidas oportunas. Hoy Italia está cerrada y le están haciendo el llamado al mundo para que no cometan sus mismos errores. Allí no tomaron medidas a tiempo y en dos semanas se confirmaron 9.000 casos. Insisto, sé que hay afectación, pero esto es lo de menor afectación que podemos tomar hoy”.

En la ronda de preguntas que hizo durante el anuncio, luego de explicarles a directores de medios, empresarios y líderes gremiales las razones que llevaron a la Administración a tomar la decisión, la alcaldesa expxlicó los planes de acción que están adelantando diferentes sectores, sobre las que se escucharon voces tanto de respaldo como de angustia.

Luz Angela Castro, vocera de Ocesa Colombia, empresa de producción y logística de eventos, aseguró que la medida tomada genera un impacto muy fuerte para su gremio. "Nosotros tendríamos que salir a hablar con los agentes para hacer reprogramación, pero en muchos casos eso no va a suceder. Nosotros vivimos de eso, tenemos una oferta permanente y no es el impacto inmediato, sino posterior, porque mañana anunciamos un evento, pero quién va a apoyar, quién va a comprar boletas. Entendemos la medida y las circunstancias, pero nos afecta de manera directa y drástica", dijo.

En esto coincidió Luis Guillermo Quintero, portavoz de Movistar Arena, quien manifestó su preocupación porque se vieron obligados a cancelar los eventos programados para estos viernes, sábado y domingo. "Esperamos más de 20.000 personas por día. Los clientes y futuros espectadores de eventos se están preguntando qué va a pasar y qué deberíamos hacer con el pánico que se está generando afuera".

El gremio de establecimientos nocturnos, agrupados en Asobares, consideró extremas las medidas y afirmó que en los últimos días ha apoyado la aplicación de buenas prácticas para mitigar el posible contagio del virus. Adriana Plata, representante de la asociación, aseguró que "se están haciendo refuerzos en saneamiento, pero estamos terriblemente alertados con el mensaje a la gente de no salir. Al hablar de aglomeraciones tenemos espacios que tienen música en vivo y votros eventos contratados. Hay incertidumbre financiera porque hay industrias que pueden hacer teletrabajo, pero los restaurantes y los bares no".

Al respecto, la alcaldesa López respondió que las medidas son progresivas, que este es el primer paso pues también existe la alerta naranja o roja, y que no se va a actuar de manera desinformada ni generalizada, sino de manera pertinente a nuestro contexto y antecedentes. "Estamos empezando por el menor nivel de afectacion, pero con el mayor nivel de autocuidado que se necesita. Hay ocho paises que han tomado medidas mucho más drásticas que nosotros, con menos de tres casos probados".

Sobre la preocupación por el futuro de conciertos y otros eventos masivos, la mandataria afirmó que "cada evento tiene unas pólizas y hoy se declaró este virus como pandemia, lo que nos obliga a tomar medidas que no tienen reversa y las vamos a tomar". Como conclusión, reiteró: "Entiendo la dificultad del sector, pero la salud está por encima de la economía naranja, del entretenimiento y de cualquier otra actividad".