Lo que debe saber del simulacro de aislamiento de este fin de semana en Bogotá

Bogotá y Cundinamarca enfrentarán, a partir de este viernes 20 hasta el lunes 23 de marzo, un simulacro obligatorio de aislamiento social que se realizará dentro del marco de medidas preventivas ante el aumento de casos de contagiados por el COVID-19.

Aunque no se trata de un toque de queda, se busca que durante estos días los habitantes de la capital y el departamento permanezcan en casa y eviten al máximo salir a la calle, a menos de que se trate de una emergencia o algo fundamental como lo puede ser la compra de víveres.

Se trata de un hecho histórico, porque nunca en el país se ha tomado una medida similar, por lo que todo lo que pase en la ciudad este fin de semana permitirá a las autoridades aprender qué hacer si en determinado caso se llegase a decretar una cuarentena, si no se logra controlar el aumento de contagios por coronavirus. Por ello, a continuación resolvemos algunas dudas con respecto a la medida que se implementará este fin de semana y que está en estudio y observación, pues los ciudadanos pueden hacer sus sugerencias.

¿Dónde se aplicará el simulacro obligatorio de aislamiento?

Los decretos fueron expedidos por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, por lo que se aplicará la medida en toda la capital y los 116 municipios del departamento.

¿Cuándo se realizará el simulacro?

Se hará a partir de las 00:00 del 20 de marzo hasta las 00:00 del 24 de marzo. En este tiempo los habitantes de Bogotá y la región son llamados a no salir de sus casas a menos de que sea muy necesario. Lo que se busca es evaluar el plan de acción en caso de que se llegue a decretar la cuarentena, como en estos momentos se encuentra España e Italia.

¿Qué debo tener en casa?

Tanto el departamento como la ciudad han indicado que no existe desabastecimiento de productos, de hecho, Corabastos ha informado que durante la semana se ha superando el ingreso de alimentos al mercado mayorista. Pese a ello, grandes superficies y supermercados han optado por limitar las ventas a máximo dos productos de la misma línea, debido a la gran cantidad de personas que se han agolpado a aprovisionarse.

El llamado que ha hecho López es a no entrar en pánico, pues el simulacro solo será de cuatro días, y durante este tiempo habrá excepciones para salir, entre ellas, la de abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Para su adquisicón solo puede salir una persona. También se pueden hacer domicilios.

¿Qué sanciones tendrá quien incumpla la medida?

El Distrito ha indicado que todas las medidas dispuestas son de obligatorio cumplimento para todos los habitantes de la ciudad, por lo que se tienen previstas desde sanciones pedagógicas, al tratarse de un simulacro, hasta penas de prisión, especialmente para las personas contagiadas o quienes deban permanecer en cuarentena y violen esta restricción.

¿Habrá ciclovía el fin de semana?

Se cancela la ciclovía el domingo y el festivo, mientras que la que se habilitó durante la semana operará hasta el jueves. Tampoco abrirán escenarios deportivos, bibliotecas y teatros, entre otros, pues se suspenderán todas las actividades culturales.

¿Puedo salir a la calle en caso de emergencia?

La recomendación es no salir de la casa, pero hay excepciones. Se puede transitar por la calle si es para abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad (para esto solo debe desplazarse una persona); para prestar servicios administrativos, operarios o profesionales de los servicios públicos o privados; asimismo para el cuidado de personas mayores, enfermos o en condición de discapacidad, el orden público y atención sanitaria.

¿Y si debo salir a trabajar?

Todas las empresas deberán acatar las medidas tomadas por el Distrito. Los únicos con permiso para salir son las personas que trabaja en emergencias médicas y atención domiciliaria de pacientes; servicios de ambulancias, distribución de medicamentos y farmacias; emergencias veterinarias; cargue y descargue de víveres; distribución del Programa de Alimentación Escolar (PAE); trabajadores de plataformas tecnológicas de entrega de domicilios; mantenimiento y emergencias se servicios públicos debidamente acreditados; servicios funerarios; empresas de vigilancia privada y transporte de valores; entes de control y cuerpos de socorro.

Asimismo, podrán salir quienes trabajen en progrmas sociales del ICBF, Integración Social y el Idirpon; los periodistas y quienes trabajen en medios de comunicación o su distribución; quienes operen en Transmilenio y el SITP; personal de aeropuerto, pilotos tripulantes y viajeros con pasabordo en mano, y taxistas siempre y cuando tengan un servicio asignado por teléfono o plataforma

¿Los vehículos particulares y motos tendrán pico y placa?

La ciudad continúa en emergencia amarilla por contaminación del aire, por lo que se mantendrá las restricciones para vehículos y motos durante los cuatro días, si no se levanta la medida. Entre semana el pico y placa extendido va de las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que los sábados ha operado de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 6:30 a.m. a las 2:00 p.m. Las restricciones también se mantienen para los vehículos de carga mayores de 10 años.

¿Habrá transporte público durante el simulacro obligatorio de aislamiento?

Transmilenio y el SITP operarán como regularmente lo hacen los fines de semana, sin ningún tipo de restricción. En cuanto a los taxis, no podrán andar en las calles, por lo que la alcaldesa Claudia López solicitó que solo atiendan servicios que sean solicitados por las aplicaciones o vía teléfono. Finalmente, los buses intermunicipales no operarán, pues se mantendrán cerradas las terminales de transporte en la ciudad.

¿Qué hago si tengo que sacar a mi mascota?

Esta permitido que una persona saque, cuando sea necesario, a su entorno más inmediato a los animales de compañía por periodos no superiores a 20 minutos.

¿Se decretará la ley seca?

Sí, en toda la ciudad, mientras que en el departamento dependerá de cada municipio si restringe el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Los niños y mayores de 60 años pueden salir a la calle?

El decreto determina que los menores de edad no podrán estar en las calles sin la compañía de sus padres o sobre quien recaiga su custodia. Con respecto a los adultos, el presidente anunció que los mayores de 70 años deberán permanecer en aislamiento obligatorio desde el viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo, en todo el país.

¿Se recogerá la basura durante el simulacro?

Sí, el decreto estipula que se garantizarán los servicios públicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energía, aseo, relleno sanitario, y servicios de telecomunicaciones, call center, redes y data center.