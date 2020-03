Lo que el COVID-19 nos dejó este jueves 26 de marzo

redacción internacional

Las malas noticias sobre el coronavirus son permanentes. Y aunque esto no se puede negar, al lado de la pandemia comienzan a surgir otros hechos que vale la pena resaltar. Una mirada a lo bueno, lo malo y lo feo de la crisis sanitaria mundial.

Estados Unidos, epicentro inminente

Pese a los constantes comentarios de Donald Trump en el que le resta importancia al virus, Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en un nuevo epicentro de la pandemia, como señala la disparada de nuevos casos de hoy. Según The New York Times, ya es el país con más casos de contagio en el mundo.

Varios hospitales neoyorquinos se declaran abrumados por los crecientes casos de COVID-19, y un 40% de la población del país está bajo cuarentena. En las últimas 24 horas más de 100 personas murieron por este motivo la ciudad, donde una larga fila de personas, la mayoría con máscaras y ubicadas a dos metros de distancia una de otra, aguardaba fuera del hospital Elmhurst en Queens bajo guardia policial para someterse a un test.

Afganistán no se olvida de los presos

Mientras muchas cárceles del mundo arden, exigiendo mejores condiciones frente a la propagación del virus, el Gobierno afgano anunció hoy que liberará hasta a 10.000 presos de las cárceles de todo el país con objeto de reducir su vulnerabilidad ante el Covid-19.

"Sobre todos estos reos que se espera que sean excarcelados, la orden del presidente en el decreto es que este proceso debe completarse en diez días, de forma simultánea en todas las provincias", explicó el Jefe de los Centros Penitenciarios y de Detención, Ahmad Rashid Totakhalid, que agregó que lo harán a la mayor brevedad posible sin demoras burocráticas.

La frase del día

En plena crisis mundial hay personas que siguen sin dimensionar el problema. Hoy Ainsley Earhardt, una periodista de la cadena estadounidense Fox News lamentó que las mujeres no puedan acudir a la peluquería o a hacerse las uñas, comentario que desató numerosas críticas en redes sociales.

"Ustedes no piensan en eso, chicos, no es una prioridad, pero las mujeres tienen que ir a la peluquería", dijo a sus dos colegas masculinos durante el programa matinal Fox & Friends.

Para rematar, la presentadora se quejó de no poder ir a una tienda a devolver ropa que no quiere conservar y citó un tuit que dice: "Van a ver de qué color es realmente nuestro pelo, nuestras raíces van a crecer".

¿Y en Colombia?

A pesar de que el número de contagios sigue aumentado, 491 hasta el momento, no todo son noticias malas. Diferentes emprendimientos nacionales han empezado a ofrecer asistencia médica sin que los ciudadanos tengan que salir de casa para que puedan cumplir con la cuarentena decretada por el Gobierno por el coronavirus y para no sobrecargar el sistema de salud del país, informó este jueves la agencia de promoción Invest in Bogotá.

Uno de ellos es 1Doc3, una plataforma médica virtual que mensualmente presta sus servicios a más de un millón de personas en Latinoamérica y le permite a sus usuarios hablar con un médico en línea para saber cuál es el nivel de atención que requiere.

También aparece en esta crisis Consulti, otra plataforma de asesorías médicas "que se define como el primer consultorio médico virtual en Colombia" y lleva las consultas de los usuarios a profesionales de la salud.

La sorpresa

El líder opositor israelí, el ex militar Benny Gantz, fue elegido este jueves presidente del parlamento y acto seguido declaró que abogaba por un gobierno de unión nacional ante la amenaza del coronavirus, un golpe de teatro inesperado en el convulso panorama político del país.

"Estos son tiempos inusuales y piden decisiones inusuales", declaró Gantz tras ser elegido por 74 votos a favor y 18 en contra en la Knesset (parlamento).

Las puertas se abren ahora, tras más de un año de bloqueo político y tres elecciones legislativas, para un acuerdo con su enconado rival, el conservador Benjamin Netanyahu, primer ministro en funciones y encausado ante la justicia.

El anterior jefe del parlamento, Yuli Edelstein, del partido Likud, un fiel seguidor de Netanyahu, había dimitido el miércoles, obligado por una decisión del Tribunal Supremo.

Facebook y Twitter en la mira

El regulador ruso de medios, Roskomnadzor, se dirigió hoy a Facebook y Twitter para que eliminen las noticias falsas sobre la propagación del coronavirus en este país, según declaró el propio organismo en su web.

Según explicaron, la petición dirigida a Twitter está vinculada con una información sobre los supuestos planes de las autoridades de Moscú para imponer un toque de queda en la ciudad con el fin de frenar el avance del coronavirus. Previamente, Roskomnadzor exigió a Facebook borrar datos no contrastados sobre la propagación de la COVID-19 por este país, donde oficialmente han sido registrados 840 casos y dos muertes por el virus.

China cierra sus puertas... temporalmente

El gobierno chino anunció que negará la entrada a la mayoría de extranjeros, incluidos aquellos que ya tengan visado o permiso de residencia, para cortar cualquier rebrote del coronavirus, informó el ministerio de Relaciones Exteriores el jueves. "La suspensión es una medida temporal que China se ve obligada a tomar ante la situación de rebrote" informó el ministerio en un comunicado, en el que detalló que la medida entrará en vigor la medianoche del sábado.

China no ha detectado nuevos casos de coronavirus por transmisión local, oficialmente, durante dos días. Pero los casos provenientes de gente que regresa del exterior han aumentado, hasta totalizar 500.

El problema de las pruebas rápidas en España

España compró unas pruebas rápidas para la detección del COVID-19 a una empresa china sin licencia en su país, según anunció este jueves la embajada de China en Madrid. "Shenzhen Bioeasy Biotechnology" no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos, según publicó la embajada en Twitter.

Estados Unidos señala a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos no pierde tiempo para atacar a Venezuela ni siquiera en tiempos de crisis sanitaria mundial. Hoy afirmó que el fráfil sistema de salud del país latinoamericano representa un peligro para toda la región si no es controlada.

"La situación en Venezuela es extremadamente nefasta (...) Si Venezuela no puede hacer frente al COVID-19, en el futuro se irá a Brasil, Colombia y la región circundante como estamos viendo con la crisis de refugiados", aseguró Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado norteamericana para Cuba y Venezuela, en una videoconferencia.



El drama italiano continúa

En Italia sigue subiendo la cifra de muertos por el virus. Hoy llegó a los 8.165, al registrarse 662 muertos durante las últimas 24 horas, una cifra inferior a los dos días anteriores. Sin embargo los casos positivos han vuelto a crecer después de tres días de descenso y actualmente son 62.013, después de registrarse 4.492 en solo un día, según los datos ofrecidos hoy por Protección Civil.

El nuevo aumento en el número de contagios diarios se debe especialmente a Lombardía, la región más afectada, donde en las últimas 24 horas aumentaron en más de 2.500.

