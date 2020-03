Mercados, en calma temporal después del descalabro del lunes

Redacción Economía con información de agencias.

Como es común por estos días, después del descalabro global de este lunes, algunos mercados mostraron signos de recuperación durante la jornada de este martes. De fondo, esto no implica que lo peor ya pasó, sino es un poco más de lo mismo: volatilidad e incertidumbre ante el avance del coronavirus y las nuevas tensiones entre dos grandes productores de petróleo.

Esto no quiere decir que las buenas noticias del martes sean insignificantes o incluso que no sean bienvenidas. Todo lo contrario. Pero hay que tener en cuenta que la economía global se encuentra en un estado de fragilidad (que algunos clasifican como extrema) y las noticias de Italia (en donde hay una cuarentena a nivel nacional), sumadas a las tensiones entre Arabia Saudí y Rusia por la producción de petróleo, no terminan de generar una base de sólida confianza.

Las primeras recuperaciones de este martes arrancaron en los mercados asiáticos. La bolsa de Tokio cerró con un avance de 0,85 %, que pareciera modesto si se le mira aislado, pero que se ve mucho más amable al compararse con la caída de 5 % del lunes.

En Hong Kong, se registró un alza de 1,41 %, al igual que en las bolsas de Shangái (1,82 %) y Shenzen (2,42 %).

Las principales bolsas europeas no registraron avances, pero en general moderaron sus caídas, que el lunes fueron de 6 % en promedio. Este martes Londres cerró con una baja de 0,09 %, mientras que París lo hizo con 1,51 % y Fráncfort con 1,41 %. El mercado español (IBEX) cerró con una caída de 3,21 %.

Mientras tanto, las autoridades italianas contemplaban la posibilidad de suspender el pago de las contribuciones a la seguridad social y de las hipotecas, para contrarrestar el daño económico causado por la epidemia de coronavirus. De acuerdo con un comunicado de la viceministra de Economía y Finanzas italiana, Laura Castelli, se espera que la medida sea adoptada el miércoles durante el Consejo de Ministros, informó la agencia AFP.

Italia, con 9.172 casos de contagio y 463 muertos, es el país más afectado por el brote del nuevo coronavirus, por detrás de China continental (80.754 casos, 3.136 decesos), donde se originó en diciembre.

Em Estados Unidos, Wall Street abrió la jornada de este martes con fuertes subidas del Dow Jones (3,40 %).

Para medio día de este martes, el Dow Jones registraba un avance de 0,52 %, mientras que el índice S&P 500 mostraba un avance de 0,83 %. En Sao Paulo el índice Ibovespa ganaba más del 3,22 % tras el descalabro de la víspera, que le hizo perder más de 12 %.

El regreso a la calma, así sea momentáneo, se explica en parte por el repunte el martes del petróleo. Para medio día del martes, el Brent mostraba un avance de 7,22 % y llegaba a US$36,84 por barril; el WTI alcanzaba US$33,47 (un alza de 7,52 %).

Ambos se habían hundido el lunes cerca de 25 %, una caída histórica en un solo día, consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudita tras el fracaso de sus negociaciones con Rusia para limitar la producción y estimular los precios al alza, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus.

Después del fracaso de las conversaciones de la OPEP+ la semana pasada, Rusia podría aumentar la producción en hasta 500.000 barriles por día en el futuro cercano, dijo el martes el ministro de Energía, Alexander Novak. Su declaración se produjo pocos minutos después de que Saudi Aramco intensificara la guerra por participación de mercado al anunciar envíos récord de petróleo para abril.

En Colombia, el Colcap registraba un alza de 0,73 % para el medio día de este martes después del lunes, que se convirtió en una de las peores jornadas del mercado local, cuando las operaciones debieron suspenderse al registrar una baja de 10 %; esta medida no se tomaba desde 2006. Las acciones de Ecopetrol siguieron a la baja (3,38 %), pero también moderaron su caída previa, que fue de 20 % (las acciones de la petrolera representan 15 % del Colcap.

Por su parte, el dólar registraba bajas este martes durante las negociaciones. En su punto más alto llegó a $3.796, por debajo de los $3.812 con los que cerró este lunes (su mayor cotización histórica). La divisa cerró operaciones en $3.760.