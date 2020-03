“No hay motivo para el pánico. Mantengan la calma; estamos preparados”: ministro de Salud

- Redacción salud

Luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Colombia, Fernando Ruiz, nuevo ministro de Salud, hizo una rueda de prensa junto al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Su primer mensaje, como lo ha hecho en los últimos días, fue el mismo: “Estábamos esperando que llegara el primer caso de coronavirus. El país está preparado y todos pueden estar tranquilos. No hay motivo para tener pánico”. (Lea El plan de respuesta de Colombia para la llegada del coronavirus)

A lo que se refería Ruiz es que, como lo han reiterado autoridades de salud de todo el mundo, la epidemia del Covid-19 no es motivo para que la población se alarme y suspenda las actividades que suele hacer. Aunque es normal que por redes sociales se extienda el miedo y circulen noticias falsas, lo cierto es que no hay motivos para ponerse nerviosos. Ya lo había dicho el Iván González, ex viceministro de Salud a este diario: “Más del 80 % de las personas con Covid-19 presentan síntomas leves que ni siquiera requieren servicios de salud”. (Lea El coronavirus explicado para niños)

Además, como lo reiteró Ruiz, “en los últimos días el Ministerio de Salud se ha reunido con los presidentes de EPS, de IPS y con los secretarios de Salud de todo el país, y todos tienen las instrucciones de cómo deben actuar. Estamos trabajando de manera conjunta”.

A las entidades territoriales, Ruiz, además, les recordó una orden: deben mantener en completo anonimato los datos de las personas que, tras una prueba, se les confirme el diagnóstico de coronavirus.

En este momento, luego de que se confirmara el primer caso, que se encuentra controlado, el país entró en una nueva fase: la de contención. A medida que la epidemia se desarrolle, empezará una etapa de mitigación.

El ministro de Salud también fue enfático en recordar que la mejor manera de prevenir el contagio es haciendo un adecuado lavado de manos. No es necesario usar tapacobas. Únicamente deben utilizarlo quienes presenten síntomas o quienes cuiden a pacientes enfermos.

En otras palabras, como escribió en Twitter la epidemiólogoa Zulma Cucunubá, este “es el momento de practicar lo que hemos hablado estos días: lavado manos frecuente, desinfección, higiene respiratoria en sintomáticos, protección personal de salud, cuidado especial de los mayores de 65 años. Y, por supuesto: prudencia y solidaridad”.