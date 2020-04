Noveno día de cuarentena en Colombia: ¡No abandonemos a nuestras mascotas!

Las mascotas han sido víctimas directas de la pandemia del coronavirus, pero no por el contagio sino por el abandono de sus dueños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier animal de compañía pueda transmitir COVID-19. ¡Por favor, no abandonemos a nuestras mascotas!

