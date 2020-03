Ocho recomendados para ver en Apple TV+

Redacción medios

Además de "The Morning Show", la serie por la que Jennifer Aniston ganó el SAG 2020, el servicio ofrece ideas originales de Steven Spielberg, 12 cortos animados de Snoopy y "Helpsters, una nueva serie preescolar de acción en vivo de los creadores de "Plaza Sésamo", entre otras producciones.

Apple TV+ lanzó en noviembre del año pasado su proyecto de televisión en 100 países. Sus producciones fuertes el año pasado fueron "See" con Jason Momoa, y "The Morning Show" con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Hay que recordar que por este papel Aniston fue nominada al Globo de Oro y ganó el SAG como mejor actriz de una serie dramática. (Recordar: Brad Pitt y Jennifer Aniston, juntos de nuevo en los Premios SAG 2020).

Apple TV+ se fortalece en esta guerra por el streaming, en la que tiene a rivales como Netflix, HBO GO o Amazon Prime, entre otros. Si tiene el servicio, pero no sabe qué ver, estos son algunos recomendados que puede explorar en estas semanas de cuarentena. (Le recomendamos: Top 10: planes de entretenimiento para la cuarentena).

"Amazing Stories"

Reinvención de la antología original de Steven Spielberg que transporta al espectador a mundos maravillosos a través del lente de los cineastas, directores y escritores más imaginativos de la actualidad. Esta es una producción ejecutiva de Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Eddy Kitsis, Adam Horowitz, Chris Long, Don Kurt y David Goodman.

"The Morning Show"

Explora el despiadado mundo de las noticias matinales y las vidas de las personas que ayudan a Estados Unidos a despertarse por las mañanas. Está contada a través del lente de dos mujeres complicadas que trabajan para darse espacio en un mundo de alto octanaje, mientras enfrentan distintas crisis del ámbito personal y profesional. Este es un drama que analiza la dinámica de poder entre hombres y mujeres en los lugares de trabajo.

"Truth to be Told"

Cuando nuevas pruebas obligan a la podcaster Poppy Parnell a reabrir el caso del asesinato que la convirtió en una sensación nacional, se encuentra cara a cara con el hombre que pudo haber ayudado, por error, a encarcelar. Basado en la novela de Kathleen Barber, "Truth Be Told" ofrece una visión diferente de la obsesión de Estados Unidos con los podcasts sobre delitos reales y desafía a sus televidentes a considerar las consecuencias cuando la búsqueda de justicia se coloca en un escenario público.

Para los más pequeños

"Snoopy en el Space"

Es una serie de 12 cortos animados con Charlie Brown y la amada pandilla Peanuts. Snoopy cumple sus sueños y se embarca en su próxima gran aventura: convertirse en astronauta de la NASA. Junto con Charlie Brown y el resto de la pandilla Peanuts, Snoopy toma el mando de la Estación Espacial Internacional y explora la luna y más allá.

"Helpsters"

Nueva serie preescolar de acción en vivo de los creadores de "Plaza Sésamo". Cody y los Helpsters son un equipo de vibrantes monstruos a los que les encanta resolver problemas. Ya sea que se trate de planear una fiesta, escalar una montaña o dominar un truco de magia, los Helpsters pueden resolver cualquier cosa, porque todo comienza con un plan.

Lanzamientos de abril

"Defending Jacob"

Película basada en el best seller (2012) del New York Times, del mismo nombre. Este drama se desarrolla en torno a un crimen que sacude un pequeño pueblo de Massachusetts y una familia en particular, obligando a un fiscal de distrito asistente, elegir entre su deber jurado de defender la justicia y su amor incondicional por su hijo. Está protagonizada por Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel y Sakina Jaffrey.

"Beastie Boys Story"

Si es fanático de la música de este grupo de los 90, le encantará este documental en el que se cuenta la historia íntima y personal de la banda y sus 40 años de amistad. Está dirigido por Spike Jonze, amigo y colaborador de la banda. "Beastie Boys Story" se estrenará justo después del aniversario 26 del lanzamiento del primer álbum de la banda.

"Home Before Dark"

Serie dramática de misterio inspirada en los informes de una joven periodista de investigación, Hilde Lysiak. Dirigida y producida por Jon M. Chu, la serie sigue a la joven Hilde (interpretada por Brooklynn Prince) que se muda de la ciudad de Brooklyn a la pequeña ciudad junto al lago que su padre dejó atrás. Mientras está allá, su persecución de la verdad la lleva a descubrir un caso sin resolver que todos en la ciudad, incluido su propio padre, intentaron enterrar.