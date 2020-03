OMS clasifica al coronavirus como pandemia

- Redacción Vivir

"La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por eso hemos tomado la decisión de declarar el coronavirus como una pandemia”, anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

“Es una caracterización, es más el uso de una palabra para impulsar más acciones. No significa que los países estén haciendo poco. Irán, Corea, China están haciendo lo mejor que pueden, pero hay que hacer más”, agregó. “Hay que tomar enserio el COVID-19, porque entendemos las implicaciones”, dijo el Doctor Michael Ryan, de la OMS, en rueda de prensa. “Hay muchas consideraciones que hemos tenido en cuenta por el poder de la palabra “pandemia”.

“Irán, China, Corea están sufriendo las consecuenicas, pero les aseguro que otros países estarán en esa situación y habrá que ser solidarios entre países” agregó el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan. La OMS declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe AH1N1.

¿Qué significa “pandemia”?

En términos formales, una pandemia se entiende como una enfermedad que ha alcanzado los cinco continentes, mientras que una epidemia es una enfermedad epidémica que se esparce localmente.

“La dificultad es que si no tratas de suprimir el virus, puede colapsar tu sistema de salud. Debe haber esfuerzos aún más ambiciosos para lograr que la infección se contenga y que disminuya. Así tu sistema de salud no colapsará, estará por lo menos en control. Hay que hacer de esta contención una responsabilidad de todos”, agregó Ryan.

“Cuando decimos que es pandemia no decimos que se deba pasar de la contención a la mitigación inmediatamente. Se debe continuar apostando por ambas estrategias, pero contener la infección deberá ser el mayor pilar. 81 países del mundo no han reportado casos, así que deberán hacer lo que esté en sus manos para que no importar casos. Luego, hay 57 países que han reportado menos de 10 casos, pueden cortarlo desde ya antes de que se esparza y colapse los sistemas de salud. Hemos observado que no importan cuantos sean, se puede contener, así que hay que trabajar juntos para eso”, agregó el director de la OMS.

Algunos medios de comunicación, como CNN, comenzaron a usar la palabra “pandemia” hace unas semanas. Según explican en un editorial, “muchos epidemiólogos y expertos en salud pública argumentan que el mundo ya está experimentando una pandemia debido al nuevo coronavirus. Ahora hay más de 100.000 casos y más de 3.000 muertes atribuidas a este nuevo virus. Ya está en todos los continentes, excepto en la Antártida, y en varios países, el número de casos continúa aumentando. Por eso la usamos antes de que la OMS declare al COVID-19 como tal”.