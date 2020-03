ONU pide reducir población carcelaria para prevenir casos de coronavirus en reclusos

La Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió este miércoles la urgente reducción del número de presidiarios alrededor del mundo para evitar que la pandemia de coronavirus cause estragos en las cárceles, generalmente superpobladas.

Bachelet exhortó a “gobiernos y autoridades competentes a trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas”, liberando por ejemplo a “los reclusos de mayor edad y a aquellos que están enfermos, así como los que presentan un riesgo menor”.

URGENT: UN Human Rights Chief @mbachelet urges Governments to act now to prevent #COVID19 devastating the health of people in detention and other closed facilities, as part of global efforts to contain the pandemic.



