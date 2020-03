Paulo Dybala: "Tenía problemas para respirar, pero ya me siento mejor"

EFE

El argentino Paulo Dybala, jugador de Juventus y quien dio positivo por coronavirus el pasado sábado, aseguró que ya está mucho mejor, pero reconoció que en los primeros días de su cuarentena no podía hacer nada y que le faltaba aire cuando trataba de entrenarse.

"Después de cinco minutos de esfuerzo sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos y la cabeza. Ahora estoy mejor y mi novia también". El argentino participó en un programa de Juventus TV conectado desde su casa y se mostró de buen humor, conversando en italiano y contando anécdotas sobre cómo se gestó su fichaje por el conjunto de Turín en 2015.

En contexto: Paylo Dyabala tiene coronavirus

"Estaba en Palermo (su primer equipo italiano) y se hablaba mucho de que podía fichar por grandes equipos. Yo esperaba porque sabía que podía llegar la llamada del Juventus. No decía ni sí ni no. Un día, después de almorzar me llamó mi representante y me dijo que me llamaría el director deportivo de Juventus y al final todo se concretó", explicó el argentino.

Dybala también repasó su colección de camisetas y mostró las tres elásticas de las que está más orgulloso: la de su compatriota Lionel Messi, la del portugués Cristiano Ronaldo y la de Gianluigi Buffon.

Le puede interesar: Esto dijo Carlos Bacca sobre el COVID-19 en Colombia

"Tengo muchas camisetas raras, cada una tiene su propia historia, de un partido, de un amigo. Todas son especiales, me gusta coleccionarlas y seguiré haciéndolo”, concluyó.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.