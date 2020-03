Por coronavirus, más de 100 congresistas le piden al presidente cerrar frontera aérea

Si bien está prohibido el ingreso de extranjeros no residentes al país, los parlamentarios piden que se cierre por completo la frontera aérea.

Los congresistas continúan enviando cartas al presidente Iván Duque sobre las medidas que, consideran, faltan por tomarse para que esta etapa de contención del nuevo coronavirus sea exitosa. La más reciente fue firmada por más de cien congresistas (su mayoría representantes a la Cámara) que le piden, con urgencia, que cierre la frontera aérea.

La misiva es corta. En dos párrafos le recuerdan que el 16 de marzo ordenó que se cerraran todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país, desde el 17 de marzo hasta el 30 de mayo. “Este cierre de fronteras restringirá entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros. Durante el cierre de fronteras se permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados”, explicaba el comunicado de Presidencia, que citaron los parlamentarios.

Sin embargo, en esa decisión, el jefe de Estado dejó por fuera la frontera aérea, y por ello le piden que extienda el mandato pues “es urgente restringir la llegada de portadores del virus con acciones contundentes como las que ya usted ha implementado”, escribieron. De hecho el tema no ha sido algo aislado de la conversación que en estos momentos se teje en redes sociales y en los círculos políticos del Congreso.

En Twitter abundan hilos y comentarios donde la pregunta principal es: ¿cuál es la razón para que la frontera aérea siga abierta? Los usuarios se han respondido ellos mismos con especulaciones sobre los intereses que, dicen, podría tener el Gobierno para ordenar todas las fronteras, excepto la aérea. Pero, más allá de esas deducciones, los congresistas firmantes de la carta consideran que es menester que se interrumpa temporalmente la movilidad en los aviones, un transporte que, según han registrado los medios, ha trasladado de un lugar a otro al nuevo coronavirus.

Los legisladores firmantes vienen de todos espectros políticos con silla en el Congreso. Hay parlamentarios de Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal, la Alianz Verde, el Polo Democrático, y la lista de los Decentes, entre otros.

Su premisa es actuar ya. Para la representante Katherine Miranda, de los verdes, al no tomar esta medida, el Gobierno está poniendo los intereses de los gremios por encima de los de la ciudadanía. “Es inminente la necesidad de potenciar esta fase de contención con acciones contundentes, pero sobre todo, inmediatas. Países como Perú cerraron su frontera aérea. No podemos esperar a que la curva de crecimiento aumente rápidamente, con llegada de viajeros de Europa y Estados Unidos, donde ahora se concentra la mayoría de contagiados”. Con ello, Miranda se refiere a que la medida se amplíe: es decir, que no puedan ingresar al país ni nacionales ni residentes extranjeros que recién estén volviendo de viajes.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, también de la Alianza Verde, fue más incisivo: “el Gobierno está pensando más en el interés de las aerolíneas, del operador del aeropuerto El Dorado y de los operadores de aeropuertos internacionales, que en la salud de los colombianos. Me parece un acto de irresponsabilidad”.

En ese sentido, mencionó que la queja sobre los controles sanitarios en los terminales aéreos no vino del aire, sino que los trabajadores mismos “consideran que están expuestos ante la debilidad del procedimiento. Migración Colombia no tiene información del domicilio de la gente que ha ingresado de fuera del país (sic).”, recordó, haciendo alusión a que tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunciaron al respecto.

De igual forma se expresó John Jairo Cárdenas, representante de la U. Su interpretación de la información es que es clarísimo que el principal punto de entrada del virus son los aeropuertos. “Es un hecho irrefutable. Estamos solicitando que cierren los aeropuertos. Entendemos que eso tiene unas gravísimas afectaciones sobre la economía del país. Pero es peor correr riesgos, ya sabemos q puede pasar por la experiencia de italia, de españa. El sistema de salud colapsa y ese es el riesgo”, dijo.

Cárdenas fue un incluso un paso más allá y comentó que lo mejor es cerrar los aeropuertos y que la gente viaje por tierra: “Ya se tomó la decisión con los vuelos internacionales, ¿por qué no con los nacionales?”, cuestionó. Con todo, los parlamentarios esperan que sus palabras lleguen hasta la Casa de Nariño.