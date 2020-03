Presidente Duque autorizará sesiones virtuales para Congreso y altas cortes

El primer mandatario acogió la propuesta que varias voces hicieron desde el Capitolio para que no se retrase la agenda legislativa en medio de la crisis desatada por el coronavirus. También anunció la extensión del tiempo para respuesta de derechos de petición y que las comisarías de familia presten servicios de manera virtual.

Dentro de las medidas que el presidente Iván Duque Márquez adoptará en las próximas horas, en medio de la coyuntura del coronavirus (SARS-CoV-9) en Colombia, está la habilitación de la posibilidad de que Congreso de la República, altas cortes y otros colegios corporados puedan sesionar de manera virtual.

“Entre las medidas que presentaremos en las próximas horas, me permito informar que se autorizará la realización, de manera virtual, de las sesiones del Congreso de la República y de las altas cortes, de las asambleas y concejos municipales, y de tribunales y juzgados”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.

Aún no se conoce en detalle de qué manera el primer mandatario pondrá en funcionamiento esta medida sin precedentes en el país, sin embargo, en lo que tiene que ver con el Congreso de la República, que suspendió el inicio del as sesiones ordinarias por el brote de coronavirus, ya hay varias propuestas.

Una de ellas la radicó el representante José Daniel López, de Cambio Radical, para que se le realizara una modificación a la Ley Quinta de 1992 (reglamento del Congreso) y se creara un marco normativo que permitiera sesiones y voto virtual, con la intención de que no se retrasara la agenda legislativa teniendo en cuenta que muchos proyectos de interés nacional estaban en trámite y se podrían hundir.

No obstante, como el Congreso no está abierto, el trámite de la propuesta era imposible. En ese sentido, López le pidió al presidente Duque que, utilizando el estado de emergencia, expidiera un decreto con fuerza de ley. “Presentamos un proyecto de ley que entendemos que para su trámite tendrá sus dificultades porque el Congreso no se está reuniendo, pero lo que sí estamos buscando es que el Gobierno expida este marco jurídico que le hemos propuesto como un decreto con fuerza de ley”, comentó en días pasados el congresista en el pódcast Suficiente Ilustración, de El Espectador.

Agregó que, junto con la norma, se cree una facultad para que en los 15 días siguientes se pueda contratar bajo la figura de urgencia manifiesta la plataforma y los recursos humanos necesarios para que el Congreso pueda operar de manera digital. Una propuesta similar fue presentada el presidente del Congreso, senador Lidio García.

Otras medidas que tomará el Gobierno

Duque también anunció que se ampliará el tiempo de respuesta de los derechos de petición, se tomaron medidas para que “las comisarías de familia del país atiendan, sin interrupción, en todo el territorio nacional, y puedan ofrecer algunos servicios de manera virtual” y para que “los departamentos y municipios puedan continuar su proceso de elaboración, consultas participativas y aprobación de sus planes de desarrollo, a través de herramientas virtuales”.

