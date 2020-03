Prohibida la llegada de vuelos internacionales al país: colombianos tampoco podrán entrar

El presidente Iván Duque Márquez anunció este jueves que se prohibirá la llegada de vuelos internacionales al país, se restringirá el acceso de viajeros extranjeros internacionales al país por un período de 30 días y la suspensión, además, de los pasajeros de tránsito en los aeropuertos. La medida empezará a regir desde las 00:00 horas del próximo lunes 23 de marzo.

“Es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hemos mantenido la línea de que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero necesitamos que la pedagogía se ejerza, y por eso vamos a utilizar la capacidad de Migración Colombia y otras autoridades, incluyendo las secretarías de salud, para que puedan hacer el seguimiento respectivo y garantizar que los colombianos que hayan entrado al país estén cumpliendo el asilamiento obligatorio”.

El primer mandatario señaló que la decisión se toma “en aras de tener mayores controles en la sociedad”. Asimismo, pidió colaboración de todos los colombianos para evitar el contagio del coronavirus. “Estamos frente a una pandemia y eso requiere que todos contribuyamos. Estas decisiones sabemos que tienen implicaciones de todo tipo, pero tenemos que hacerlo sobre la base de que los colombianos entendamos que esto es en serio”, dijo el jefe de Estado.

De igual forma se informó que desde este viernes se empezará a desescalar la llegada de pasajeros de tránsito en Colombia. “Se va a suspender el tránsito de pasajeros en Colombia, para ir limitando cada vez más esa capacidad, obviamente permitiendo que extranjeros que están en Colombia salgan del país”.

Duque defendió su decisión inicial de que los colombianos que estaban por fuera pudiesen regresar al país, pero llamó la atención a ciudadanos que no estaban tomando medidas de prevención. “Necesitamos una ética ciudadana también. El país no puede estar persiguiendo todos los días a todo el que se va, a ver si está protegiendo su salud y la de sus seres queridos. Si las personas no están asumiendo la conciencia que esto requiere, vamos a tener que tomar medidas más drásticas (…) Tenemos que pensar en función de nuestro país, hemos dejado una ventanilla amplia para que los colombianos regresen y puedan estar con sus seres queridos”.

“No hay peleas ni deseo de quitarle competencias a nadie”

El primer mandatario también se refirió a la polémica suscitada en la noche del miércoles por un decreto expedido desde el Ministerio del Interior, que fue interpretado con una desautorización de las medidas que ya habían tomado varios alcaldes y gobernadores para contrarrestar los efectos del virus y el contagio. “No hay peleas ni deseo de quitarle competencias a nadie”, señaló Duque, negó que hubiese un conflicto institucional. “No hay espacio para vanidades ni disputas, la colaboración de todos es fundamental”.

Según el presidente, lo que se pidió fue la coordinación de las medidas para que se implementen de la mano con las directrices desde el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias. “Hay que revisar cómo se mantiene el abastecimiento, cómo se garantiza la movilidad de personal médico o de servicios públicos esenciales”. Sobre el simulacro en Bogotá, señaló que este jueves se reunirá con las autoridades de Bogotá. “La prioridad de este gobierno es la salud y la vida de los colombianos”.