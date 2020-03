“Si nos adelantamos a encerrarnos ahora, se paraliza el país”: ministra del Interior

La ministra del Interior, Alicia Arango, intentó explicar este jueves, en entrevista con W Radio, el decreto expedido por el Gobierno Nacional en el que se dejaba claro que el manejo del orden público en el país, a raíz del brote de coronavirus (SARS CoV-2), quedaba en cabeza del presidente de la República, y que generó un choque con varios mandatarios locales al ser interpretado como una desautorización a planes establecidos para prevenir el contagio, como los toques de queda o aislamientos.

Según Arango, desde el Gobierno Nacional se está de acuerdo con el simulacro de aislamiento obligatorio que adelantará la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante todo el fin de semana en la capital, sin embargo, no piensa lo mismo de que se “cierre” todo el país.

“Es una etapa en donde todavía no es lo que dicen los medios. Ni la OPS (Organización Panamericana de Salud) ni la OMS (Organización Mundial de la Salud) han dicho eso. Han dicho que es un momento de aislarse en lo que más puedan, que se concerté con los alcaldes, pero no que se cierre Colombia. Si se cierra ya, qué va a pasar después”, dijo Arango.

Aseguró que ha estado en contacto con el gobierno de Bogotá y señaló que la intención en estar unidos en contra del coronavirus, pero que no es viable cerrar todo el país porque “queda todo el mundo encerrado y la gente qué come”. “Ella está haciendo un simulacro para ver cómo actúa Bogotá, lo que no podemos permitir es que se cierre Cundinamarca, Boyacá o Meta”, comentó la ministra de la cartera política, a pesar de que ya mandatario como el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que enviaría una carta al Gobierno Nacional para unirse al simulacro de Bogotá.

Arango también negó que el Gobierno Nacional no contemplara un simulacro nacional de asilamiento, pero advirtió que hay “otras cosas” que acompañan la vida del país, “como el abastecimiento de víveres”. Para Arango, la pandemia actual se debe enfrentar por ciclos. “Si no adelantamos a encerarnos ahora, sin ninguna excepción, lo que pasa es que se paraliza todo, nosotros no nos podemos paralizar. Después los puertos de Buenaventura no pueden enviar cosas para acá y eso sí genera problemas de orden públicos. Estamos tratando de que los aeropuertos locales, los peajes, tomen las medidas para ir haciendo un simulacro para cuando llegue la semana cuarta”.

Según la funcionaria, en esa semana habrá un “rebrote” del virus, por lo que se han empezado a tomar las medidas como el aislamiento de las personas mayores de 70 años, decretada por el Gobierno Nacional desde este viernes hasta el 31 de mayo.