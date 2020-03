¿Puede contagiarse de coronavirus si abre la ventana?

- Redacción salud

Colombia se prepara para los primeros días de cuarentena obligatoria. Durante 19 días la movilidad será restringida y solo se permitirán las salidas que cumplan con fines vitales como abastecimiento de alimentos o compra de medicamentos, entre otros. En medio del aislamiento surgen todo tipo de preguntas para evitar, en la medida de lo posible, un contagio del virus SARS-Cov-2 que causa la enfermedad por coronavirus covid-19.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes, tiene que ver con los canales de contagio que puede tener este nuevo virus. Los especialistas han señalado que el SARS-Cov-2 puede propagarse de persona a persona a través de las goticas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Un estudio publicado The New England Journal of Medicine, señaló que estas partículas pueden permanecer en el aire hasta tres horas.

Sin embargo, los expertos, aseguran que, aunque el virus se encuentre suspendido en el aire durante unas horas, “no existe riesgo en abrir las ventanas. El virus no se transmite por vía aérea sino por el contacto con superficies contaminadas y llevarnos las manos a la cara o aerosol (una persona tosiendo/estornudando) a menos de un metro”, afirmó el virólogo Julian Villabona Arenas.

Con respecto a este tema que atormenta a millones de personas en este momento, Carolyn Machamer, profesora de biología celular cuyo laboratorio en la Escuela de Medicina Johns Hopkins ha estudiado la biología básica de los coronavirus durante años, apuntó en un medio de su universidad que ese estudió de The New England Journal of Medicine está recibiendo mucha prensa y se presenta fuera de contexto: "si bien el estudio del New England Journal of Medicine descubrió que el virus COVID se puede detectar en el aire durante 3 horas, en la naturaleza, las gotas respiratorias se hunden en el suelo más rápido que los aerosoles producidos en este estudio. Los aerosoles experimentales utilizados en los laboratorios son más pequeños que los que se obtienen al toser o estornudar, por lo que permanecen en el aire a nivel de la cara por más tiempo que las partículas más pesadas en la naturaleza".

Aunque no es frecuente que el virus se transmita por el aire, sí se debe tener cuidado en ambientes donde sea más propenso el contagio, como por ejemplo un hospital. “Se debe tener cuidado especialmente en ambientes del cuidado de la salud cuando se realizan procedimientos que generan aerosol como intubar un paciente, o ventilarlo transitoriamente con sistemas de ventilación abiertas. Es ese momento se generan estas partículas de menos de cinco micras que pueden alojar el virus, y pueden quedar suspendidas en el aire hasta por 3 horas cuando no hay adecuada ventilación. Sin embargo, es importante aclarar que en entornos ambulatorios y de la comunidad no existen estos riesgos”, agregó Sandra Valderrama, jefe del servicio de infectología Hospital Universitario San Ignacio y experta en control de infecciones.

¿Cómo mantener las superficies descontaminadas?

Como todas las infecciones que se contagian por gotas de aire, el virus puede propagarse a través de las manos y las superficies que se tocan con frecuencia. El mismo estudio publicado en The New England Journal of Medicine, señaló que el SARS-Cov-2 puede durar un tiempo máximo de tres horas, hasta cuatro horas en el cobre (presente en muchas monedas), hasta 24 horas en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico y el acero inoxidable. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y los diferentes protocolos de salubridad que se han difundido priorizan el lavado de manos como un habito clave para evitar el contagio.

La bióloga Machamer también comentó este asunto en la entrevista e insistió en que también esos datos se sacaron de contexto: "que el virus puede durar en plástico durante 72 horas suena realmente aterrador. Pero lo más importante es la cantidad de virus que queda. Es menos del 0.1% del material inicial del virus. La infección es teóricamente posible pero poco probable en los niveles restantes después de unos días. La gente necesita saber esto".

La infectóloga Sandra Valderrama, reiteró la importancia de desinfectar las superficies expuestas, “el virus se puede eliminar con desinfectantes o detergentes comunes de casa. El uso de alcohol al 70% para los celulares y otras superficies y en los pisos en casa se pueden usar clorados o productos con peróxido de hidrógeno, como por ejemplo, los blanqueadores comunes. Lo recomendado es primero limpiar y luego volver a pasar el producto para asegurar la eliminación del mismo”.

Este tipo de prevenciones también se deben aplicar a la hora de pedir domicilios, “siempre después de recibir cajas, dinero es importante hacerse higiene de manos y después de manipularlas se deben botar”, concluyó la doctora Valderrama.