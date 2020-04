¿Qué es el "aislamiento inteligente", la opción que estudia el Gobierno frente al COVID-19?

Implica mantener la protección y la restricción al adulto mayor; seguir con las restricciones al sistema educativo; tomar normas de distanciamiento y adoptar otros protocolos en materia de salud. Esta semana, el presidente Iván Duque decidirá si continúa o no la cuarentena.

Con base en el comportamiento de la curva del COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional decidirá los primeros días de la semana que arranca si el actual aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente previsto hasta el 13 de abril, se amplía, si se pasa a una cuarentena total o si se implementa un “aislamiento inteligente”.

Según ha explicado el presidente Iván Duque, dicho “aislamiento inteligente” significa “mantener la protección y la restricción al adulto mayor; que mantengamos las restricciones al sistema educativo; que tomemos normas de distanciamiento, pero, también, que adoptemos unos protocolos que nos sirvan a todos nosotros para conservar el principal objetivo, que es la protección de la salud y, óigase bien, la protección de la vida como elemento central”.

El primer mandatario se mantiene en constantes reuniones con un grupo de científicos y expertos en epidemiología e infectología, evaluando el comportamiento de la curva epidemiológica del coronavirus COVID-19 en el país. “Estamos trabajando con los científicos, epidemiólogos, infectólogos, con el equipo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud (INS), y dependiendo de cómo esté la lectura de la curva epidemiológica, para el comienzo de la próxima semana estaremos en condiciones de decir si la medida se amplía o si, por el contrario, pasamos de un aislamiento preventivo obligatorio total a un aislamiento que es inteligente”, dijo.

En este sentido, aclaró que más allá de la decisión que se tome, el país y el mundo deben avanzar hacia un proceso de adaptación al COVID-19, mientras los científicos descubren la vacuna. “Medidas como las que han sido implementadas en Corea del Sur, o inclusive en Singapur, muestran que se pueden ir retomando actividades con mayores y mejores protocolos de salud, obviamente mejorando la capacidad de pruebas, mejorando la capacidad de aislar a quienes tengan la enfermedad y manteniendo la protección de los adultos mayores, los niños y jóvenes”.

De todas maneras, el jefe de Estado reconoce que después de la cuarentena, el ritmo del país no será igual al que la gente tenía antes de la emergencia. “Claramente estamos hablando de una situación que es muy delicada y muy compleja para el mundo, para Latinoamérica y también para nuestro país. Después de la cuarentena no vamos a volver al país que teníamos. El virus no se va a ir después de la cuarentena. Mientras surge una vacuna, nos vamos a tener que adaptar, el 80% de quienes portan el virus son asintomáticos”.

Para Duque, “el país debe seguir adelante en el propósito fundamental de proteger la vida, proteger la salud, proteger a los más vulnerables, proteger el empleo y mantener la resiliencia social y económica”.