¿Quiere ayudar a otros en medio de la pandemia? Le contamos algunas iniciativas

Redacción Económia

En medio de la pandemia, que ha obligado a todos los colombianos a encerrarse en sus hogares durante 19 días, se ha evidenciado la profunda desigualdad que existe en Colombia. Si bien el aislamiento es obligatorio, centenares de ciudadanos se han visto en la necesidad de salir a las calles, con el peligro de contagiarse del nuevo coronavirus, SARS –CoV–2, para buscar algo de dinero y sobrevivir.

De acuerdo con un estudio de la Universidad del Rosario, al menos 14 millones de colombianos se verán afectados por la cuarentena decretada por el Gobierno para detener el virus. Los más vulnerables serán, sin lugar a dudas, los trabajadores informales que, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), rondan el 46 %.

(Lea también: Estudio alerta que el coronavirus afectará a 14 millones de trabajadores colombianos)

Por estas razones, ayudar a los demás, sobre todo a quienes no tienen cómo solventar sus necesidades básicas diarias, debería ser una regla en medio de la crisis. Por eso decidimos reunir algunas de las iniciativas que han invitado los ciudadanos, las organizaciones sociales, las administraciones locales y el Gobierno Nacional, para que quienes puedan apoyar a poblaciones vulnerables lo hagan. También le mostramos algunas medidas de compañías para detener el contagio del virus que quizá se pueden replicar.

Bogotá Solidaria en Casa

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió una bolsa de donación para garantizarle el sustento a 500.000 familias que son vulnerables de caer en la pobreza en estas circunstancias. Si bien ya hay recursos asignados para 350.000, el Distrito abrió esta posibilidad para que quienes tienen más recursos puedan garantizar un ingreso mínimo a 150.000 más. Los recursos serán distribuidos a trabajadores informales, vendedores ambulantes, recicladores mayores de 70 años, artistas callejeros, entre otros.

Para hacer su aporte se debe ingresar a la página www.bogotasolidariaencasa.gov.co y seguir los pasos que son fáciles y rápidos. Puede donar cualquier monto, a través de cualquier entidad bancaria.

Sólo las donaciones que se canalizarán a través del Fondo Distrital de Gestión de Riesgo (IDIGER) llegarán únicamente a través de la cuenta corriente Bancolombia: No. 03109542590 y cuenta de ahorros Davivienda 006400723182.

Justo y Bueno para los adultos mayores

Si tiene más de 70 años y no tiene a una persona que le pueda ayudar a hacer el mercado, la cadena de almacenes Justo & Bueno habilitó un horario especial para usted. A través de sus redes sociales, la marca anunció que tendrá las sucursales abiertas desde las 8:00 a.m. a 9:00 a.m. para que los adultos mayores compren sin aglomeraciones y antes de que se acaben los productos, teniendo en cuenta de que son la población más vulnerable al virus.

Hilando la crisis

Un grupo de amigas y amigos construyeron una herramienta digital para tejer redes de solidaridad en medio de la crisis sanitaria, de cuidados y del sistema de salud, en todo el país. Funciona como un mapa colaborativo, donde se puede sumar el que quiera, ya sea mostrando su iniciativas, apoyando una de las ideas o solicitando un auxilio.

Solo debe ingresar a Hilando la crisis. Una vez en la página, puede hacer click en los símbolos del mapa para poder ver más información de cada iniciativa o persona. Si necesita orientación, puede contactarse a las redes sociales @HilandoC en Twitter e Hilando en la Crisis en Facebook.

Ayudar nos hace bien

El Gobierno Nacional, con el liderazgo María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, lanzó la campaña Ayudar Nos Hace Bien, una iniciativa que tiene como meta recaudar un millón de mercados entre familias necesitadas y personas en condición de vulnerabilidad, durante el aislamiento. Todos los colombianos pueden ingresar desde el sitio www.coronaviruscolombia.gov.co/, en el que se pueden hacer aportes en tres modelos específicos: donaciones en especie, donaciones monetarias a través de plataformas y consignación directas.

Las opciones brindan la posibilidad de pago en las plataformas digitales de domicilios Rappi, Tu Orden, Merqueo, Teaté, Domicilios.com, Uber Eats, Fenaltiendas y Éxito, solo se debe identificar el botón con el nombre de la iniciativa AyudarNosHaceBien, desde el cual podrán seguir los pasos uno a uno y así, realizar el aporte de manera inmediata.

Quienes no tienen acceso a las plataformas y deseen donar, pueden hacerlo a través de una cuenta bancaria, de la siguiente manera: Realizando una transferencia a la cuenta de Bancolombia, Cuenta de Ahorros No. 16700010132 a nombre de Fundación Solidaridad por Colombia NIT. 860.071.169-1.Se podrá aportar desde 5.000 pesos en adelante.

Brigadas informativas

Hoy más que nunca necesitamos que los ciudadanos y las ciudadanas se comprometan con la viralización de información rigurosa y de fácil consumo, para que le llegue a todos aquellos que hoy se informan por WhatsApp, por donde circulan innumerables noticias falsas que nos ponen más en riesgo ante una crisis de salud pública como esta pandemia causada por un nuevo coronavirus.

Por eso, en una alianza estratégica entre El Espectador y Mutante, hemos decidido combatir la desinformación invitando a la ciudadanía a unir fuerzas con nosotros para distribuir información verificada sobre el nuevo coronavirus vía WhatsApp.

Se habilitaron cuatro grupos en WhatsApp, cada uno con 250 personas, quienes adquirirán el compromiso de diseminar en sus respectivos grupos y listas de distribución la información verificada que produce el equipo especializado en temas de ciencia y salud de El Espectador. Para más información vea: El Espectador y Mutante lanzan las Brigadas Informativas COVID-19: buscamos 1000 voluntarios

Fondo Ayudando con Amor

La Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín —EPM— anunciaron este miércoles la creación del “Fondo Abrazando con Amor”, donde se recibirá la donación o el aporte de personas naturales y jurídicas para beneficiar a quienes más lo necesiten en medio de la crisis sanitarias. Las donaciones serán recaudadas por la Fundación EPM, filial del Grupo EPM, a través de la cuenta corriente de Bancolombia número 598-095455-40. Los aportes que reciba el fondo serán publicadas a través del sitio web y las redes sociales de la Fundación EPM.

(Puede interesarle: "Se nos olvidó que lo fundamental es el ser humano": Carlos Arturo Calle)

Para trabajadoras sexuales trans

Uno de los grupos más afectados por la pandemia son las trabajadoras sexuales. Por eso, la Red Comunitaria Trans de Bogotá, una organización social que trabaja por los derechos humanos de personas trans en contextos de marginalidad, vulnerabilidad y violencias, decidió crear un fondo de emergencia y así solventar sus necesidades básicas de vivienda, servicios públicos y alimentación. Se buscan, al menos, 45 mercados y el subsidio diario de 17.000 pesos durante 15 días para el pago de sus habitaciones.

Si quiere ayudarles, puede enviar alimentos no perecederos a la calle 21 # 16ª- 66, apartamento 201. También puede consignar dinero a la cuenta de ahorros Davivienda 000400073094 o la plataforma Nequi 3508631507.

La misma iniciativa, pero en la Regió Caribe, la adelanta la organización Caribe Afirmativo, que también está organizando una jornada de ayudas para ellas. Quien lo desee, se puede unir a la causa donando dinero que se usarán para comprar víveres y garantizar su espacio habitacional durante este primer fin de semana de cuarentena. El dinero debe enviarse a la cuenta de ahorros de Bancolombia 77386147551 a nombre de Corporación Caribe Afirmativo entre el 27 y 31 de marzo.

Mercaditos

En Medellín, un grupo de jóvenes creó Mercaditos, una iniciativa para recaudar alimentos para los vendedores informales. Puede enviar alimentos no perecederos y artículos de aseo o enviar su donación a la cuenta de ahorros Bancolombia 54077985037 o contactarse a [email protected] o en Instagram a mercaditos.med

Contra la información falsa

El profesor Hugo Ramírez y un grupo de estudiantes del Semillero de Migraciones y Fronteras la Universidad del Rosario, en Bogotá, lideran una iniciativa que busca verificar si las cadenas de WhatsApp, imágenes, links, publicaciones y documentos sobre ayudas y donaciones para poblaciones vulnerables son verdaderas o no. Esto a propósito de los falsos mensajes que recibieron decenas de migrantes venezolanos sobre un posible subsidio en las principales ciudades del país.

“Solo queremos corroborar información (muchos rumores están circulando), compartirla entre quienes más la necesitan, y darle información a quien esté interesado en apoyar desde sus capacidades a alguien que lo necesite. No vamos a gestionar ningún recurso, solo seremos un puente entre las ayudas y quienes las necesitan. Toda ayuda bienvenida en estos momentos de humanidad compartida. Que el privilegio no nos nuble la empatía”, anunció el semillero.

Para ello se habilitaron los números en WhatsApp 3123727782 y 3138825698, además de los correos [email protected] y [email protected]. Se envía la información y ellos en cuestión de horas verifican.

Animales protegidos en cuarentena

No solo los humanos necesitan ayudan. Centenares de animales que hoy deambulan por las calles dependen de las personas y sus actividades para sobrevivir. Por eso, la concejal Andrea Padilla, en Bogotá, adelanta estrategias para recolectar ayudas que puedan beneficiar a los perros y gatos que no tienen refugio. Las personas interesadas en contribuir con donaciones para los animales deben comunicarse directamente al correo de Padilla: [email protected]

Días de trabajo y mercados sin utilidades

Muchas compañías han decidido, con la aprobación de sus empleados, donar un día de trabajo. Los trabajadores de Ecopetrol, así como de una filial de transporte y logística de hicrocarburos (Cenit) y el banco BBVA pusieron en marcha una campaña para que cada empleado haga un aporte voluntario de un día de salario para apoyar a los colombianos más afectados por la pandemia.

Por su parte, la cadena de supermercados Éxito, que representa al empleador más grande del país, anunció que ofrecerá 500.000 mercados, a precio de costo (o sea, sin utilidades), para poder asistir a las personas que más lo necesitan en este momento de crisis. Los mercados cuestan $16.000 y comenzarán a estar disponibles desde el 25 de marzo en Medellín y desde el 27 de este mismo mes, para las personas que quieren donar a fundaciones o iniciativas particulares.

Échale una mano al voceador de tu barrio

Hasta los periódicos se han visto obligados a realizar campañas para ayudar. El Heraldo, de Barranquilla, creó la campaña Échale una mano al voceador de tu barrio, Iniciativa que comienza hoy y se extenderá hasta el 17 de abril y que tiene como meta garantizar 15 días de sustento para cada uno, de los más de 1.600 voceadores por un valor por voceador de $180.000. Los recursos pueden ser aportados en dinero en la cuenta de ahorros del banco AV Villas No. 928-00059-5 y próximamente a una cuenta Bancolombia, de acuerdo con las posibilidades de los donantes.

Las entregas de ayudas se coordinarán desde el área de circulación del El Heraldo, en proporción a los recursos que se logren recaudar, y serán llevados a los puntos de venta (barrios), donde se encuentran los voceadores, con el fin de evitar aglomeraciones que puedan ser contrarias a las medidas sanitarias. Para mayor información pueden llamar de lunes a viernes al teléfono: +57 (5) 3855050 de 7:30am a 4:30pm.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.

*Apóyanos con tu suscripción.