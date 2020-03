Rubén Blades escribe "Diario de la Peste", una bitácora sobre el coronavirus

En su más reciente reporte, el exministro de Turismo de Panamá da gracias a Dios, caminando junto a su esposa Luba Mason, por "otro día sin fiebre, ni tos", y lanza sus dardos a los "muchos" que "no van a atender la seriedad del asunto, hasta que se declara la ley marcial".

"¿Será que el planeta esta tratando de librarse de nosotros?" se pregunta el cantautor panameño Rubén Blades en su Diario de la peste, una bitácora personal que se ha volcado a escribir sobre lo que ocurre con el COVID-19 y contribuir a neutralizarlo. (Le puede interesar: Rubén Blades recibirá la Medalla de Artes de Harvard 2020)

En la segunda de las entradas de este diario, escritas como todas las demás en la ciudad de Nueva York, donde habitualmente reside con su esposa, Luba Mason, Blades asume este flagelo global "como una prueba más en la prodigiosa cadena de experimentos, intentos, actos y omisiones que componen la existencia de la humanidad".

El artista panameño, ganador de 17 premios Grammy por su música, señala en ese sentido que el virus ha frenado toda la actividad humana comercial y con ello "han descendido dramáticamente los niveles de contaminación ambiental en China, Corea del Sur y Japón, como lo demuestran las fotos tomadas por satélites".

Esto le lleva a plantearse otra interrogante: "¿Será que la Tierra necesita respirar?". Puede leer: Rubén Blades: "El hecho de que uno sea artista no lo excluye de su responsabilidad cívica"

"Esta es una oportunidad para radicalmente alterar nuestras conductas y crear alternativas que nos ayuden a todos, y al medio ambiente. Veamos todas las posibilidades y no limitemos nuestra preocupación a la aññranza de lo que estábamos haciendo antes de la crisis".

NUEVA YORK Y PANAMÁ, ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LA PREVENCIÓN

En su más reciente reporte de este sábado, Blades, exministro de Turismo de su país en el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), da gracias a Dios, caminando junto a Luba Mason, que ha tenido "otro día sin fiebre, ni tos", y lanza sus dardos a los "muchos" que "no van a atender la seriedad del asunto, hasta que se declara la ley marcial", y a Nueva York por no hacer un "censo de infectados". Lea: Rubén Blades presentó su documental

Destacó que la cantidad de infectados aumenta diariamente en la medida en que se van identificando más casos a través de exámenes. "Eso no es malo, me parece que es lógico que ocurra".



Para el también actor de cine, lo correctos sería que en Nueva York "debieran de existir clínicas ambulantes, que van de barrio en barrio examinando gente, como en un censo. En realidad eso es lo que sería, un censo de infectados". Además: Rubén Blades, salsa y revolución



Eso identificaría a los que pueden propagar el virus y ayudaría a los que no están aun contaminados en una casa, para que sigan sanos, indicó.

"En Panamá los seis círculos (de prevención) del Minsa (Ministerio de Salud) me parecen excelentes, mil veces mejor de lo que veo que están haciendo en New York", resaltó.

Las autoridades panameños informaron este sábado que los casos en Panamá ascienden a 245 y 3 defunciones.

Blades fue más allá y afirmó que "como en USA (EE.UU.) no estaban preparados para lo que viene, no están haciendo exámenes de prevención, solo los utilizan para confirmar a los que ya presentan síntomas".

Eso quiere decir, de acuerdo con el autor de Amor y control, y Paula C, que "hay mucha gente enferma, que por no presentar síntomas están propagando la enfermedad, porque creyéndose sanos salen a la calle".

Estados Unidos, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins, contabiliza 32.644 casos confirmados del coronavirus, con 390 fallecidos, 114 de ellos en el estado de Nueva York y 94 en el de Washington, lo que lo ubica en el tercer lugar mundial en las estadísticas de contagios, solo por debajo de China e Italia.

Blades responsabiliza de la situación al "ogro anaranjado", en alusión al presidente estadounidense, Donald Trump, por no gestionar que se movilizaran los exámenes previos para detectar contagiados.

Incluso, recuerda que el político "llego a decir que solo habían unos pocos enfermos, como cinco en los USA (EE.UU.) y que pronto todo se reduciría a cero, porque milagrosamente el virus desaparecería".

"El político más estúpido, mentiroso, narcisista e incompetente de todo el planeta y la bolita del mundo Amen", remarcó.

PLANES, LECTURAS Y CANCIONES EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

El cantautor panameño, que en este reporte diario echa mano a un pasaje de la obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, sobre la peste de insomnio que invadió las calles de Macondo, adelantó que acaba de escribir una canción "para animar a la gente en Panamá", que espera sacar pronto.

Dijo que mientras aprovecha el tiempo para leer. y que trata de no obsesionarse con las noticias.

"Todo el mundo afirma cosas pero creo que nadie conoce realmente la intimidad de este virus. Eso lo sabremos a medida que pasa el tiempo. Entre tanto, tengo cuidado y ejercito la paciencia. Pienso en el futuro. Hago planes", expresó.

